+++ Liveticker Ski-WM Slalom Männer +++ Kann Felix Neureuther eine Medaille holen?

Ski-WM Slalom der Männer Malte Müller-Michaelis Live-Ergebnisse (Zwischenstand erster Durchgang): 1. Marcel Hirscher (AUT) 1:00,60 2. Alexis Pinturault (FRA) +0,56 3. Michael Matt (AUT) +1,35 4. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,70 5. Clement Noel (FRA) +2,18 Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 10:09 AM Malte Müller-Michaelis Wenn es nach den meisten Zuschauern geht, können wir dann an dieser Stelle eigentlich schon abmoderieren und ein Fazit schreiben. Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 10:09 AM Marco Fuchs Michael Matt ist im oberen Abschnitt zweimal zu spät dran, wirkt unruhig und nicht eng genug an den Stangen. Macht in der Summe Platz drei, aber schon 1,35 Sekunden hinter seinem Landsmann Hirscher. Jetzt kommt mein Geheimfavorit Marco Schwarz ... Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 10:08 AM Malte Müller-Michaelis Die Twittersphäre ist immer noch ganz außer sich wegen des perfekten Hirscher-Laufs. Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 10:07 AM Marco Fuchs Alexis Pinturault hat sich in diesem Winter sehr auf die Verbesserung seiner Technik konzentriert. Das hat sich ausgezahlt. Nach drei starken Zwischenzeiten verliert er nach einem kleinen Fehler noch eine halbe Sekunde und kommt als Zweiter ins Ziel. Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 10:07 AM Malte Müller-Michaelis Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 10:05 AM Marco Fuchs Hirscher geht volles Risiko zu Beginn - ganz eng an den Stangen. Im unteren Bereich lässt er alles einfach wundervoll laufen und haut so richtig einen raus. 1,7 Sekunden (!) Vorsprung auf Kristoffersen! Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 10:04 AM Malte Müller-Michaelis Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 10:03 AM Marco Fuchs Der Weltmeister im Riesenslalom, der Norweger Kristoffersen , geht die Sache aggressiv und selbstbewusst an. Er nimmt Noel fast eine halbe Sekunde ab. Jetzt Hirscher ! Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 10:02 AM Malte Müller-Michaelis Noel war dann doch eher etwas behäbig unterwegs. (Symbolbild) Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 10:01 AM Marco Fuchs Der Slalom beginnt mit dem Franzosen Clement Noel . Die Piste macht einen sehr guten Eindruck. Schön durchgefroren, nicht zu weich. Rhythmisch gesteckt sind aber auch einige Richtungswechsel enthalten. Noel setzt mit 1:02.78 Minuten eine erste Richtzeit. Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 10:00 AM Malte Müller-Michaelis Neureuthers unmittelbare WM-Vorbereitung war auf jeden Fall extrem professionell. Die Weingläser sauber geleert. Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 9:57 AM Marco Fuchs Ich werfe noch ein paar potentielle Medaillengewinner in den Raum: die Österreicher Matt, Feller und Hirschbuehl , der Riesenslalomsieger Kristoffersen und der Schwede Myhrer . Damit dürfte ich mich jetzt auch für alle Eventualitäten abgesichert haben. Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 9:55 AM Malte Müller-Michaelis Es ist gut möglich, dass wir heute Neureuthers letzten WM-Auftritt sehen. Mit 34 Jahren ist er im fortgeschrittenen Ski-Alter und musste sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit teils schweren Verletzungen herumplagen. Sein größter Erfolg, WM-Silber in Schladming, liegt mittlerweile sechs Jahre zurück. Danach reichte es in Beaver Creek und St. Moritz jeweils zu Bronze. Sollte er das heute wiederholen können, wäre es ehrlich gesagt schon eine große Überraschung. Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 9:54 AM Marco Fuchs Der 34 Jahre alte Neureuther (Startnummer 11) hat in dieser Saison "nur" drei achte Plätze einfahren können. Bei den schwierigen Bedingungen hier in Schweden könnte es aber ein Ausscheidungsrennen werden, bei dem es den einen oder anderen Favoriten, der zu sehr angreift, auf der seifigen Piste rauskatapultiert. Neben Neureuther sind auch noch Dominik Stehle (27), Linus Straßer (32) und Anton Tremmel (51) aus dem DSV-Team am Start. Michael Kappeler/DPA Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 9:49 AM Marco Fuchs Wir werden Hirscher als Dritten auf der Piste sehen. Wer sind die anderen Medaillenanwärter? Clement Noel wird gleich als Erster auf die Strecke gehen - der Franzose hat in diesem Winter zwei Slaloms gewinnen können. Sein Landsmann Pinturault folgt nach Hirscher mit der 4. Mit der 6 folgt mein Geheimfavorit, der Österreicher Marco Schwarz . Die Piste ist eigentlich wie gemalt für ihn. Danach startet der Schweiter Daniel Yule mit der 7. Und dann haben wir da ja noch Felix Neureuther ... Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 9:39 AM Marco Fuchs Wir schauen auf das Favoritenpersonal: Der Österreicher Marcel Hirscher scheint wieder gesund und damit auch wieder Anwärter auf Gold. Fünf Weltcupslaloms hat er in diesem Winter bereits gewonnen, mehr als alle anderen Fahrer zusammen. Ski-WM Slalom der Männer 2/17/19 9:31 AM Marco Fuchs Herzlich willkommen zum abschließenden Wettbewerb der Ski-WM in Åre. Malte Müller-Michaelis und ich werden Sie durch den Slalomwettbewerb der Männer begleiten. Los geht's mit dem ersten Durchgang um 11 Uhr, der neue Weltmeister wird dann im zweiten Durchgang ab 14.30 Uhr ermittelt.