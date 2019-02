2/10/19 11:30 AM Auf geht's: Viktoria Rebensburg ist auf der Piste - ihr kommt die Ehre zu, die erste Richtzeit zu setzen. 2/10/19 11:26 AM Der US-amerikanische Verband hat zur Feier des Tages noch einmal die Erfolge von Frau Vonn zusammengetragen und ansprechend in einem recht bunten Tweet abgebildet. 2/10/19 11:25 AM Die Vorfahrerinnen sind unterwegs. Da kommt jetzt sicher nichts mehr dazwischen: Der Start des Rennens rückt näher ... 2/10/19 11:18 AM Werfen wir noch einen Blick auf die Favoritinnen des Rennens: Olympiasiegerin Sofia Goggia aus Italien (Startnummer 5) hat am vergangenen Dienstag bereits WM-Silber im Super-G eingefahren. Titelverteidigerin in der Abfahrt ist die Slowenin Ilka Stuhec - sie geht als neunte Fahrerin auf die heute 1.670 m lange Strecke. Die Österreicherinnen Ramona Siebenhofer (Startnummer 13) und Nicole Schmidhofer (Startnummer 15) haben in dieser Saison beide je zwei Weltcup-Abfahrten gewonnen. 2/10/19 11:17 AM Unser Mann in Åre ist bereit. Es kann also gleich losgehen! 2/10/19 11:05 AM Heute nicht am Start ist Super-G-Weltmeisterin Mikaela Shiffrin , die sich hier in Schweden auf den Slalom und Riesenslalom konzentrieren will. Gestern hatte die US-Amerikanerin ihre Entscheidung in einem langen Post auf Instagram noch einmal erklärt. 2/10/19 11:00 AM Die Startnummer 1 trägt am heutigen Sonntag Viktoria Rebensburg aus Kreuth in Oberbayern. Sie und die von Platz 11 startenden Kira Weidle rechnen sich Außenseiterchancen aus. Als dritte Fahrerin erwarten wir die US-Amerikanerin Lindsey Vonn , die im Super-G noch gestürzt war und heute ihr letztes Rennen vor ihrem Karriereende bestreiten wird, auf der Piste. Man darf gespannt sein, was für eine Zeit die "Speed-Queen" in den Schnee brennt. 2/10/19 10:55 AM Während es heute früh noch danach ausgesehen hatte, dass Neuschnee und Nebel noch zu einer Verzögerung führen könnten, gehen die Verantwortlichen mittlerweile davon aus, dass pünktlich um 12.30 Uhr gestartet wird - allerdings auf verkürzter Strecke. 2/10/19 10:53 AM Zurück zur Abfahrt der Frauen im Rahmen der Alpinen Ski-WM in Åre. Uli Petersen und Stephan Spiegelberg haben heute die Wollmützen auf und werden Sie durch das Rennen begleiten. 2/10/19 10:28 AM Hallo und herzlich willkommen zum Abschiedsrennen von Lindsey Vonn! Okay, das war vielleicht etwas respektlos gegenüber den weiteren 36 Starterinnen. Aber tatsächlich geht heute eine der größten Karrieren des Skisports zu Ende. Show more Tickaroo Liveblog Software