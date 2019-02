2/9/19 12:28 PM Da ist jemand skeptisch ... 2/9/19 12:27 PM Mal sehen, wie viel die Zuschauer gleich vom Rennen werden sehen können??? EPA-EFE/REX 2/9/19 12:23 PM Der Start um 13:30 Uhr ist von der Renn-Jury bestätigt. Also dann, auf in die WM-Abfahrts-Entscheidung! Erster Fahrer wird gleich Adrien Theaux aus Frankreich sein. Er belegt in der Weltcup-Wertung in der Abfahrt im Moment Rang 12. 2/9/19 12:18 PM Um 13:20 Uhr soll ein erster Vorfahrer an den Start gehen und testen, wie die Bedingungen auf der Strecke sind. 2/9/19 12:12 PM Geduld ist gefragt. Die Zuschauer warten auf die nächste Mitteilung der Jury. Findet das Rennen statt - oder nicht? AFP 2/9/19 12:07 PM Schau, was kommt von oben rein ... Nebel im Abwärtsschwung! EPA-EFE/REX 2/9/19 12:05 PM 2/9/19 12:03 PM 2/9/19 12:02 PM Also, wenn das Rennen stattfindet, dann sind das hier die von allen Experten gehandelten Favoriten: Super-G-Weltmeister Dominik Paris aus Italien, dazu die Österreicher Matthias Meyer und Vincent Kriechmayr und Titelverteidiger Beat Feuz aus der Schweiz. Als Letzter aus diesem Quartett geht Kriechmayr mit Startnummer 17 auf die Piste. Hannes Reichelt aus Österreich wird als 46. ins Rennen gehen. Ungünstige Voraussetzung für einen Sprung ganz nach vorne! 2/9/19 11:57 AM Die ARD zeigt Livebilder aus Åre: Wir sehen Nebel, Schnee, Wind. Aber keine Skifahrer. Die haben sich in die warme Restaurant-Stube am Berg zurückgezogen ... Bitte nur was Leichtes essen, Jungs! 2/9/19 11:48 AM Ist ja Wochenende, und wir haben viiiiiel Zeit. Der neue, von der Jury gerade festgelegte Startzeitpunkt für das Rennen ist 13:30 Uhr. Der Nebel lässt vorher keine sichere Abfahrt zu. Um 13:15 Uhr soll es die nächste Jury-Mitteilung geben. 2/9/19 11:42 AM 2/9/19 11:39 AM Wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel ... Findet das Rennen statt oder nicht? Gleich wissen wir mehr. Klar ist aber schon jetzt: Von besten Bedingungen für das WM-Rennen sind wir weit entfernt! Reuters 2/9/19 11:33 AM 2/9/19 11:26 AM +++ EIL +++ EIL +++ Der Start ist wegen starken Nebels gerade kurzfristig auf 13 Uhr verschoben worden. Ob es dann bessere Bedingungen gibt? Es bleibt uns schon wieder nichts anderes als Abwarten ...! +++ EIL +++ EIL +++ 2/9/19 11:20 AM Hoher Besuch in Åre: Norwegens Kronprinz Haakon ist wohl der prominenteste Streckentester gewesen! AFP 2/9/19 11:17 AM Die verkürzte Strecke ist 2.172 m lang - und damit fast einen Kilometer kürzer als die eigentlich vorgesehene Strecke. Es sind etwa 600 Höhenmeter in die Tiefe zu überwinden. 26 Tore sind abgesteckt. 2/9/19 11:13 AM Skeptische Blicke: Aksel Lund Svindal aus Norwegen wird mit Startnummer Neun als Achter auf die Piste gehen. Grund: Der Österreicher Hannes Reichelt ist mit seiner Startnummer 1 als Starter 45 einsortiert worden - als Erster wollte er nicht starten, und so wurde er eben strafversetzt. Dumm gelaufen ...? Abwarten! AFP 2/9/19 11:10 AM Heute stehen 61 Teilnehmer in der Starterliste - vier davon kommen aus Deutschland. Die besten Chancen aus DSV-Sicht hat Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl (Startnummer 10) - für Manuel Schmid (25), Dominik Schwaiger (29) und Linus Straßer (56) dürfte Dabeisein alles sein. 2/9/19 11:06 AM Lang, lang ist er her - der einzige deutsche Gold-WM-Triumph in der Männer-Abfahrt. Hansjörg Tauscher wird den 6. Februar 1989 nicht vergessen - und seine damals favorisierten Konkurrenten aus der Schweiz auch nicht ...! Spiegel-Online-Reporter Florian Kinast über den Ski-historischen Tag. 2/9/19 10:59 AM Eine halbe Stunde bleibt noch, um die Strecke WM-fähig zu präparieren ... EPA-EFE/REX 2/9/19 10:58 AM Zittern, bangen und Schnee schippen - aber seit ein paar Minuten steht fest: Das Abfahrtsrennen der Männer in Åre wird heute stattfinden können. Zwar wegen der schwierigen Bedingungen - viel Schnee, viel Wind und wenig Sicht - nur auf verkürzter Strecke, aber immerhin. Ich werde Sie ab 12.30 Uhr über den Rennverlauf auf dem Laufenden halten. Und tippe schon jetzt auf einen Außenseiter-Sieg. Show more Tickaroo Liveblog Software