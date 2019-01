Es war wieder so wie vor zwei Tagen beim Auftaktspringen in Oberstdorf: Ryoyu Kobayashi hatte erneut als Letzter seinen Sprung absolviert, und wieder war es so knapp, dass anhand der angezeigten grünen Linie für die notwendige Führungsweite mit dem Auge nicht auszumachen war, wer nun gewonnen hatte. Wieder Auftaktsieger Kobayashi - oder Markus Eisenbichler, der in Oberstdorf mit 0,4 Punkten Rückstand Zweiter geworden war und nun wieder vorne lag?

Also warteten 21.000 Zuschauer darauf, dass der Computer das Ergebnis ausrechnete, also die Weite mit den Haltungsnoten bei der Landung und den Windpunkten verrechnet. Und für ein paar Sekunden wurde es leise.

Das Ergebnis sah dann erneut so aus wie in Oberstdorf: Kobayashi lag knapp vorne, 1,9 Punkte Differenz waren es dieses Mal. Den Unterschied machten die Windpunkte aus. Eisenbichler hatte leichten Aufwind, bekam dafür Punkte abgezogen, Kobayashi sprang dagegen bei Rückenwind und bekam Punkte gutgeschrieben.

Der Favorit und sein überraschender Herausforderer

Nach vier von acht Sprüngen hat sich die 67. Vierschanzentournee zu einem Zweikampf zwischen Kobayashi und Eisenbichler um den Gesamtsieg entwickelt:

Auf der einen Seite steht der 22 Jahre alte Japaner, der vor der Tournee vier von sieben Weltcup-Springen der Saison gewonnen hatte und deshalb schon vorher als Favorit auf den Goldenen Adler galt.

Und auf der anderen Seite ist ein 27 Jahre alter Deutscher, der in seiner Karriere noch nie ein Weltcupspringen gewonnen hat und den vor der Tournee niemand zum Favoritenkreis zählte.

Dahinter kommt erst mal eine ganze Weile nichts. Stefan Kraft, in Oberstdorf als Dritter noch auf dem Podium, schied schon nach dem ersten Durchgang aus. Dritter in der Gesamtwertung ist nun der Pole Dawid Kubacki, der aber schon 23 Punkte Rückstand auf Kobayashi hat.

Die entscheidende Frage für die kommenden Tage lautet also: Kobayashi oder Eisenbichler?

Was für Kobayashi spricht

Für Kobayashi, den Shootingstar der aktuellen Saison, sprechen die Ergebnisse: Er hat die beiden ersten Springen der Tournee am Ende eben doch gewonnen, und er führt auch den Gesamtweltcup souverän an. Er ist der Gejagte. Bislang konnte er mit dieser Rolle umgehen. "Kobayashi ist momentan der Beste", sagte Deutschlands Bundestrainer Werner Schuster. "Aber wir sind nah dran."

Denn Kobayashi ist nicht so unbesiegbar, wie es die Resultate vermuten lassen. Sowohl in Oberstdorf als auch jetzt in Garmisch machte er im zweiten Durchgang kleinere Fehler und lag so immer nur mit minimalem Vorsprung vor Eisenbichler. Bei anderen Springen der Saison war sein Vorsprung teilweise deutlich größer. "Markus fordert ihn wirklich und das spürt Kobayashi auch", sagte Schuster. "Das merkt man in den zweiten Durchgängen."

Es werden Kobayashi nun aber schon Fragen gestellt, ob er die Tournee insgesamt und vielleicht sogar alle vier Springen wie zuvor nur Sven Hannawald und Kamil Stoch gewinnen könne. "Ich denke daran nicht. So weit bin ich noch nicht", sagte Kobayashi. Denn er hat eben nicht einmal drei Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Das sind nur etwa eineinhalb Meter.

Getty Images Markus Eisenbichler in Garmisch-Partenkirchen

Was für Eisenbichler spricht

Eisenbichlers Stärke scheint momentan zu sein, dass er ohne viel nachzudenken von der Schanze springt. "Ich bin einfach ziemlich gelassen", sagte er. "Ich freue mich, dass ich da vorne mitspringen darf. Das ist ein Privileg für mich, weil es nicht immer so lief." Zwei zweite Plätze können deshalb ein Vorteil sein, weil Eisenbichler als Herausforderer nicht unter Druck steht. "Fürs Ego wäre es toll gewesen, das Springen zu gewinnen", sagte Schuster. "Aber für den Tourneesieg ist es vielleicht gar nicht so schlecht."

Eisenbichler erinnert ein bisschen an den Österreicher Thomas Diethart, der 2013/14 als Außenseiter überraschend die Tournee gewinnen konnte. Auch Diethart hatte vor der Tournee noch keinen Weltcup gewonnen, sprang aber plötzlich mit der Selbstverständlichkeit eines Olympiasiegers.

Einfach so weiterspringen wie bisher muss deshalb Eisenbichlers Motto sein. "Jetzt etwas zu ändern, wäre der größte Fehler", sagte Schuster. Eisenbichlers Schwäche war bislang seine Unbeständigkeit im Wettkampf. Vier weitere Sprünge bedeuten auch immer die Gefahr, mit einem verpatzten Sprung alle Chancen einzubüßen. Siehe Stefan Kraft.

Das Duell der beiden geht nach einem Ruhetag in Innsbruck weiter (Wettkampf am Freitag um 14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Kobayashi ist weiterhin favorisiert, aber Eisenbichler glaubt an seine Chance. "Ich weiß, dass ich da gut springen kann", sagte er.

Allerdings endeten in den vergangenen Jahren dort zweimal deutsche Tournee-Träume: Severin Freund 2016 und Richard Freitag 2018 stürzten jeweils am Bergisel. In Innsbruck sind die Abstände wegen der etwas kleineren Schanze zwischen den Top-Springern in der Regel noch einmal geringer.

Falls das im Fall von Kobayashi und Eisenbichler überhaupt noch möglich ist.