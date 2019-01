Skistar Shiffrin Und sie ist erst 23

Wenn man in Vail im Bundesstaat Colorado zur Welt kommt, hat man wohl keine andere Wahl. Es ist das Skiparadies der USA, berühmt für die Back Bowls, seine Tiefschneegebiete. Hier werden kleine Kinder auf Ski gestellt, darüber gibt es überhaupt keine Diskussionen. Mikaela Shiffrin wurde das Skifahren also sozusagen in die Wiege gelegt, ihre Eltern waren Skirennläufer, allerdings fuhren sie nur auf College-Niveau.

Das kann man ihrer Tochter nicht wirklich nachsagen.

Bei Shiffrin kommt man um Zahlen nicht herum. Am Dienstag hat sie im italienischen Kronplatz ihren 53. Weltcuperfolg gefeiert, bei ihrem nächsten Sieg hat sie Österreichs Skilegende Hermann Maier in der Statistik eingeholt. Zur Halbzeit des Weltcupwinters hat sie zehn von 19 Frauenrennen gewonnen, der Rekord liegt bei 14 Saisonsiegen, er ist 30 Jahre alt und wird von der Schweizerin Vreni Schneider gehalten. Niemand zweifelt daran, dass Shiffrin diese Bestmarke übertreffen wird.

Im Slalom hat Shiffrin jetzt schon mehr Erfolge gefeiert als der große Alberto Tomba, nämlich 37, mehr hat nur der schweigsame Ingemar Stenmark eingefahren. Auch ihn dürfte sie noch in diesem Winter einholen. Shiffrin führt derzeit den Weltcup im Slalom, Riesenslalom und im Super-G an, zwei Abfahrten hat sie in diesem Winter auch schon für sich entschieden. Niemand in der Szene fährt so komplett wie sie. Ihre Dominanz ist einschüchternd.

Shiffrins Siege gehören zum Winter wie der Schnee

Die Konkurrenz, die Zuschauer, die Medien, sie alle haben sich daran gewöhnt, dass ein Slalom, ein Riesenslalom erst zu Ende ist, wenn Shiffrin ihren zweiten Lauf absolviert hat. Ihre Siege wirken wie naturgegeben, sie gehören zum Winter wie der Schneefall und der Jagertee. Und man hat längst vergessen, dass diese Mikaela Shiffrin erst 23 Jahre jung ist. Ihre ersten Weltcuppunkte errang sie, da war sie gerade 16.

Wer von Shiffrin redet, spricht irgendwann von Lindsey Vonn. Vonn ist der Superstar des alpinen Skisports, der Darling des US-Sports, überall präsent in der Werbung, durch ihre einstige Beziehung mit Golfer Tiger Woods verlässlich auch in den bunten Blättern. Vonn hat noch mehr Siege als Shiffrin angehäuft, 82-mal stand sie bei Rennen im Weltcup ganz oben, wenn sie noch fünfmal gewinnt, ist sie die erfolgreichste Person, die je im Weltcup auf Skiern gestanden hat.

AFP Sie tanzt auch bei dichtem Schneetreiben

Aber Vonn ist mittlerweile 34 Jahre alt, sie steht vor ihrem letzten Winter, in dieser Saison konnte sie wegen Verletzungen überhaupt noch nicht starten, am Wochenende will sie in Cortina d'Ampezzo ihr Comeback feiern. Alle werden sie an diesem Wochenende auf Lindsey Vonn schauen, Shiffrin dagegen wird einfach ihr Ding machen und mutmaßlich den nächsten Erfolg einfahren. In Cortina steht neben zwei Abfahrten, die Shiffrin auslassen wird, auch ein Super-G auf dem Programm. Bis zu diesem Winter fehlte ihr bislang ein Super-G-Erfolg in ihrer Sammlung. Das hat sie dann gleich zweimal nachgeholt: in Lake Louise und in Sankt Moritz.

Als würde sie auf der Slalompiste schweben

Vonn liebt das Scheinwerferlicht, ihr Hündchen Lucy ist in der Öffentlichkeit bekannter als so mancher Top-Ten-Skifahrer, eine Dramaqueen. In Sachen Ehrgeiz allerdings steht sie ihrer elf Jahre jüngeren Teamkollegin nur wenig nach. Vonn arbeitet verbissen an ihrer Rückkehr in den Weltcup, auch Shiffrin hat sich jahrelang fast ausschließlich darauf konzentriert, noch besser zu werden, mit ihrem Betreuerteam um Mutter Eileen intensiv und intensiver daran getüftelt, die Schwünge noch eleganter anzusetzen. Mittlerweile sehen sie so leicht aus, als würde sie auf der Slalompiste schweben. Aber all das ist hart erarbeitet.

Ein Leben zwischen den Torstangen, Shiffrin hat abseits des Skisports den Journalisten wenig Stoff zum Schreiben gegeben. Welchen Preis sie dafür bezahlt hat, hat sie lange für sich behalten und erst vor diesem Winter öffentlich gemacht. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" hat sie von ihren Zweifeln erzählt, von dem Erwartungsdruck, der ihr zu schaffen gemacht habe. Alle haben von ihr Gold im olympischen Slalom von Pyeongchang wie selbstverständlich erwartet, na klar, was auch sonst? Shiffrin wurde Vierte. Sie hat über ihr Skileben gesagt: "Ich merke selbst, dass ich aus Siegen gar keinen Vorteil mehr für mich ziehen und sie gar nicht mehr richtig feiern kann." Der Sieg war nur noch das Vorspiel für den nächsten Sieg, eine Hetze von Triumph zu Triumph.

Mittlerweile hat sie sich Hilfe von Sportpsychologen eingeholt. Tenniscrack Roger Feder, so eine Art Übervater für zahlreiche jüngere Sportler, hat ihr geraten, "die Siege mehr zu genießen und sich auch danach mehr Zeit zu nehmen - zum Feiern und zum Reflektieren". Shiffrin hat das eine oder andere Speedrennen seitdem aus ihrem Terminkalender gestrichen, es sind ohnehin noch genug Wettkämpfe übrig, die sie dominieren kann. Seitdem wirkt sie eher noch überlegener.

Shiffrin hat gesagt: "Wenn ich weiter diese Leidenschaft in mir spüre, daran zu arbeiten, eine komplettere Skifahrerin zu werden, mache ich weiter." Das ist sehr bedauerlich für die Konkurrenz.