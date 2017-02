Alpine Ski-Weltmeisterschaft Mikaela Shiffrin holt das Slalom-Triple

Die US-Skirennläuferin Mikaela Shiffrin hat erneut Geschichte geschrieben: Als erst zweite Frau hat sie drei Mal hintereinander den WM-Slalom gewonnen. Die Weltmeisterin von 2013 und 2015 setzte sich in St. Moritz überlegen vor Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener aus der Schweiz (1,64 Sekunden zurück) und der Schwedin Frida Hansdotter (1,75) durch.

Shiffrin fuhr damit in den Spuren der legendären deutschen Skirennläuferin Christl Cranz, die den damals noch jährlich ausgetragenen WM-Torlauf 1937 bis 1939 für sich entschieden hatte. Die 2004 verstorbene Cranz, erfolgreichste WM-Teilnehmerin überhaupt, gewann zudem 1934 Slalom-Gold.

"Ich wusste, das war gut. Aber als ich die Zeit gesehen habe, dachte ich: Oh mein Gott, ich dachte nicht, dass es so gut ist. Ich bin so happy", sagte die erst 21 Jahre alte Shiffrin, "jetzt endlich bin ich wieder so Ski gefahren, wie ich mir das vorstelle. Das ist einfach unbeschreiblich." Für Shiffrin war es nach Silber im Riesenslalom die zweite Medaille in der Schweiz.

Die deutschen Starterinnen spielten beim Kampf um die Medaillen erwartungsgemäß keine Rolle, das Frauen-Team geht damit erstmals seit der WM 2007 in Åre leer aus. Marina Wallner war als 17. beste Deutsche.

Lena Dürr, die sich nach Rang zehn in Durchgang eins noch leise Hoffnungen auf Bronze gemacht hatte, fiel wegen eines schweren Fehlers kurz vor dem Ziel auf Platz 18 zurück. Jessica Hilzinger wurde 22., Christina Geiger schied im ersten Lauf aus.