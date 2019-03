+++ Minutenprotokoll Nordische Ski-WM +++ So lief das Rennen über 30 Kilometer der Frauen

Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen Marco Fuchs 30km Langlauf Massenstart, Frauen (Zwischenstand nach 20km): 1. Johaug (NOR) 48:45,8 2. Karlsson (SWE) +43,2 3. Diggins (USA) +48,4 4. Oestberg (NOR) +51,1 5. von Siebenthal (SUI) +58,3 ... 11. Carl (GER) +1:14,9 Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 12:16 PM Marco Fuchs Oestberg ist mittlerweile auf Karlsson aufgelaufen. Die beiden machen wohl Silber und Bronze unter sich aus - Diggins hat abreißen lassen müssen. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 12:11 PM Marco Fuchs 7,5km vor dem Ende sieht es so aus: Johaug zieht einsam ihre Bahnen, Karlsson hat sich auf Platz zwei einen kleinen Vorsprung auf Rang drei herausgelaufen, um den Diggins und Oestberg kämpfen. Matthias Schrader/AFP Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 12:06 PM Marco Fuchs Auch beim Medaillenkampf tut sich etwas: Die 19 Jahre alte Schwedin Frida Karlsson verschärft nach zwei Dritteln des Rennens das Tempo und kann sich absetzen. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 12:03 PM Marco Fuchs Frische Ski: Die Führenden fahren in die Box und wechseln das Material. Einmal pro Rennen ist das erlaubt. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 12:00 PM Marco Fuchs Der Abstand zwischen Gruppe 1 und 2 wird nicht kleiner. Weiterhin trennen gute zehn Sekunden die ersten sechs Verfolgerinnen von den Frauen dahinter. In der Sechsergruppe sind Oestberg (Norwegen), Karlsson und Andersson (Schweden), von Siebenthal (Schweiz) Stadlober (Österreich( und Diggins (USA). Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:53 AM Marco Fuchs Immer noch liegen zehn Sekunden zwischen Platz sieben und acht - das ist auch die aktuelle Trennlinie zwischen dem Kampf um die Medaillen und dem um eine gute Platzierung. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:51 AM Marco Fuchs Spannend ist im Moment vor allem, ob sich die beiden Verfolgergruppen zusammenschließen. Das würde die Auwahl der Medaillenkandidatinnen vergrößern. Dagegen haben aber vor allem die beiden Schwedinnen in Gruppe eins etwas - Karlsson und Andersson drücken jetzt aufs Tempo. Lisi Neisner/Reuters Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:45 AM Marco Fuchs Am Eurosport-Mikrofon spricht Jochen Behle von einem Top10-Platz für Victoria Carl. Bislang ist sie auf Kurs. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:40 AM Marco Fuchs Nach einem Drittel des Rennens bietet sich folgendes Bild: Johaug fährt allein vorne weg, eine Sechsergruppe folgt mit 30 Sekunden Abstand, zehn Sekunden dahinter fährt eine weitere Gruppe, in der sich auch Victoria Carl aufhält. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:34 AM Marco Fuchs In den Tagen nach einer Dopingrazzia und Athleten mit einer Nadel im Arm muss man natürlich auch über die Dopingvergangenheit von Johaug sprechen. Fast 1000 Tage war sie gesperrt und kam in diesem Winter noch stärker zurück. Fragen sind bei einer solchen Überlegenheit natürlich erlaubt. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:32 AM Marco Fuchs Wie lange können die Konkurrentinnen mit Therese Johaug mithalten? Das war die Frage vor dem Rennen. Die Antwort: nicht lange. Die Norwegerin läuft bereits nach einem Viertel des Rennens einsam an der Spitze. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:27 AM Marco Fuchs Therese Johaug knallt das Tempo einfach von der Spitze aus weg. Und von Kilometer zu Kilometer wird gesiebt. Charlotte Kalla ist die Erste, die aus der Achtergruppe abreißen lassen muss, aber auch Jacobsen und Oestberg haben zu kämpfen. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:25 AM Marco Fuchs Das Hauptfeld liegt gute zehn Sekunden zurück. Darin sind auch Veronica Carl und Katharina Hennig zu finden. Pia Fink liegt in der nächsten Gruppe, die knapp 30 Sekunden Abstand hat. Getty Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:22 AM Marco Fuchs Die Spitze besteht aus acht Läuferinnen: Johaug, Jacobsen und Oestberg aus Norwegen, die Schwedinnen Andersson, Kalla und Karlsson, Stadlober (Österreich) und Diggins aus den USA. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:21 AM Marco Fuchs Hier sehen wir kein Abwarten, nach fünf Minuten Rennzeit ist das Feld schon weit auseinander gezogen. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:19 AM Marco Fuchs Bereits nach einem Kilometer reißt nach den ersten vier Läuferinnen eine erste kleine Lücke auf, die von der Österreicherin Teresa Stadlober wieder zugelaufen wird. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:18 AM Marco Fuchs 49 Frauen sind auf der Strecke, gelaufen wird in der freien Technik. Lisi Neisner/Reuters Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:18 AM Marco Fuchs Gelaufen werden vier Runden à 7,5 Kilometer. Und die Favoritinnen setzen sich gleich an die Spitze. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:15 AM Marco Fuchs Start des Rennens Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:09 AM Marco Fuchs Sie ist die große Favoritin: Die Norwegerin Therese Johaug ist die dominierende Athletin dieses Winters. Spannendste Frage könnte sein, wer am längsten mit ihr mithalten kann. Dass sie jemand über die 30 Kilometer schlagen kann, dafür fehlt mir die Fantasie. Aber natürlich wird der Kampf um Silber und Bronze interessant. Da balgen sich gleich zahlreiche Athletinnen aus Schweden, Russland und Norwegen um die vorderen Plätze. Georg Hochmuth/DPA Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:06 AM Marco Fuchs Drei deutsche Läuferinnen werden wir gleich sehen: Victoria Carl, Katharina Hennig und Pia Fink gehen in das Rennen, das ihnen bei optimalem Rennverlauf vielleicht sogar eine Platzierung unter den besten 25 Starterinnen bringen kann. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:05 AM Marco Fuchs Herzlich willkommen beim Massenstartrennen der Langläuferinnen über 30 Kilometer. Um 12.15 Uhr geht es los!