Rodel-Gold für Geisenberger Die Alleinherrscherin

Wie ungeheuer deutsch der Rodelsport ist, zeigte allein die Pressekonferenz nach dem deutschen Doppelerfolg bei den Olympischen Winterspielen im Frauen-Einsitzer. Es waren fast nur deutsche und ein, vielleicht zwei kanadische Journalisten anwesend. Ein paar südkoreanische Kollegen gesellten sich pflichtgemäß dazu. Draußen vor der Tür machten die Fanklubs aus Bayern und Thüringen ein bisschen Radau.

Das Rennrodeln wird von Deutschland beherrscht, und das Frauenrodeln von Natalie Geisenberger.

Es ist die dritte olympische Goldmedaille für die 30-Jährige, sie dominiert den Weltcup. "Ich hatte vorher schon alles erreicht, was man im Sport erreichen kann", sagt sie, und das ist keine Angeberei oder übersteigertes Selbstbewusstsein. Mehr als Geisenberger kann man im Rodeln wohl wirklich nicht gewinnen.

Auch in Pyeongchang war sie souverän, vom ersten bis zum letzten Lauf. Anders als ihr Teamkollege Felix Loch unterlief ihr auch im vierten Durchgang kein einziger Fehler. "Was dem Felix passiert ist, war ein echter Wachrüttler, war die Botschaft: Der Wettbewerb ist erst zu Ende, wenn ich im letzten Durchgang über die Ziellinie gekommen bin."

DPA Die Erstplatzierten Natalie Geisenberger und Dajana Eitberger

Die Konstanz ist es, die sie von all ihren Konkurrentinnen unterscheidet, auch im eigenen Lager. Dajana Eitberger kam ihr am nächsten. Aber sie musste sich nach einem schwächeren dritten Durchgang erst selbst wieder beschwören, "entspannt zu bleiben, den Schlitten einfach fliegen zu lassen". Schließlich "entscheidet allein mein Kopf, wie gut ich bin". Der Kopf hatte offenbar richtig entschieden, Eitberger gelang noch der Sprung von Platz vier auf den Silberrang und schrie anschließend ihre Freude in die Welt hinaus. Ab jetzt werde sie die olympische Zeit nur noch "vollends genießen".

Leidtragende des Eitberger-Satzes nach vorne war die Erfahrenste im deutschen Team, Tatjana Hüfner. Die 34-Jährige rutschte aus den Medaillenrängen, weil sich auch Kanadas Alex Gough im Klassement noch vor sie schob. Die Enttäuschung war Hüfner anzusehen. Dass das Verhältnis zwischen Geisenberger und ihr nicht störungsfrei ist, ist bekannt. Beide sind zu unterschiedliche Typen, die sich gegenseitig über die vergangenen Jahre nichts geschenkt haben. Auf der Pressekonferenz der drei Medaillengewinnerinnen erwähnten Geisenberger und Eitberger das Pech ihrer Teamkollegin mit keinem Wort.

Sweeneys Sturz sorgte für Schock

Pech hat man, wenn man die Medaillen vor Augen hat und doch noch das Podest verpasst. Was allerdings Emily Sweeney im vierten Durchgang passierte, dafür war Pech ein viel zu kleines Wort. Der Schlitten der US-Amerikanerin kam in der berüchtigten Kurve neun ins Trudeln, sie konnte ihn nicht mehr kontrollieren, prallte in vollem Tempo und mit ganzer Wucht mit den Füßen voran gegen die Bande und blieb zunächst reglos im Eiskanal liegen. Schockierende Bilder, die vor Augen führten, wie ungemein gefährlich dieser Sport sein kann.

Die US-Betreuer wirkten paralysiert, Tränen flossen, das Publikum war auf einen Schlag still, auch Olympiasiegerin Geisenberger reagierte bewegt. "Ich hatte den Unfall zum Glück nicht gesehen und Dajana nur oben gefragt, was passiert ist - sie sagte nur, Kurve neun, du willst das nicht sehen." Es dauerte fast zehn Minuten, dann konnte Sweeney aufstehen und von der Bahn geführt werden. Sie hatte am Ende einfach großes Glück gehabt.

REUTERS Emily Sweeney nach ihrem Unfall

"Eine ganz schwierige Situation" sei es für Geisenberger gewesen, schon der Fahrfehler von Loch habe sie lange beschäftigt. "Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte." Felix Loch ist ihr langjähriger Trainingspartner am Königsee, gemeinsam sind sie groß geworden, gemeinsam haben sie in Sotschi Gold gewonnen, beide werden von Lochs Vater Norbert, dem Bundestrainer, betreut.

Aber Geisenberger wäre nicht sie selbst gewesen, wenn sie all das nicht hätte wegpacken können. Nach außen keine Spur von Nervosität, keine Wackler - Geisenberger pur. Und das wird auch in den nächsten Jahren so weitergehen. "Ganz oben zu stehen, das hat Suchtpotenzial", sagt sie.

Im nächsten Jahr wartet die Heim-WM in Winterberg, vorher will sie hier in Pyeongchang noch Teamgold holen (am Donnerstag, hier finden Sie den Olympia-Zeitplan). "Ich habe noch so viel Spaß am Rodeln, ich bin fit, kann mir einer einen Grund sagen, warum ich jetzt aufhören soll?"

Der Konkurrenz würde sicher einer einfallen.