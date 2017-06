NHL-Finale Showdown in Smashville

Aus den offenen Fenstern der Kneipen dringen Country-Musik-Klänge auf den Vorplatz der Bridgestone Arena. Sie mischen sich hier mit Techno-Bässen, die aus Lautsprechern dröhnen. Es herrscht Ausnahmezustand in Smashville. So nennen sie sich in Nashville, wenn ihre Eishockeyspieler, die Nashville Predators, im Fokus stehen. Hier wird zerschellt, zerschlagen, zerstört. Auf dem Arena-Eis im übertragenen Sinne, auf dem Arena-Vorplatz wortwörtlich.

Links vor dem Arena-Haupteingang liegen drei demolierte Autowracks. Sie waren in den Vereinsfarben der Chicago Blackhawks, St. Louis Blues und Anaheim Ducks lakiert - den Predators-Gegnern der ersten drei Playoff-Runden. Sie glänzten einst und sind jetzt nur noch ein Haufen Schrott.

Wenige Meter daneben, in der Vorplatzmitte, arbeiten die Fans ab Samstag am nächsten Totalschaden - einem Wagen auf dessen Beifahrerseite in großen Buchstaben "Penguins" geschrieben steht. Für ein paar Dollar können sich die Fans mit einem Vorschlaghammer austoben - alles für einen guten Zweck, das Geld kommt einem Kinder-Krebs-Fond zugute.

Langärmelige Eishockey-Trikots bei 30 Grad

Laut ist es auch in der Arena - dem Epizentrum der Emotionen. Erstmals in ihrer 20-jährigen Vereinsgeschichte stehen die Predators in den Endspielen um den Stanley Cup gegen Pittsburgh. Eine ganz neue Erfahrung in der Stadt, die von anderen Fans schon mal abschätzig "Trashville" genannt wird. Denn hier, tief in Tennessee, waren die NHL-Spielzeiten in der Vergangenheit spätestens Mitte Mai immer vorbei.

Nashville ist kein typischer Eishockey-Standort. Hier bestimmt Country Musik das Leben. In der "Music City" singen natürlich Country-Stars die Nationalhymne: Keith Urban, Luke Bryan und selbstverständlich Carrie Underwood, die Ehefrau von Predators-Kapitän Mike Fisher. Direkt hinter der Arena ist die "Country Music Hall of Fame". Und in den Bars am Broadway, der sechsspurigen Straße entlang der Eishalle, gibt es den ganzen Tag über Country-Musik live.

Doch nun hängen an den Außenfassaden jener Kneipen nicht nur Lichtreklame in Form vom Gitarren, Geigen und Cowboyhüten, sondern auch Predators-Fahnen. Da wird aus Honky Tonk und Hockey schlichtweg Hockey Tonk. Und obgleich die Temperaturen mitunter mehr als 30 Grad Celsius erreichen, tragen die Fans trotzdem langärmelige Eishockey-Trikots.

0:2-Rückstand

Die Eishockey-Profis kommen sogar der Country Musik in die Quere. Vom 8. bis 11. Juni ist Nashville Schauplatz des Country Music-Festivals. Rund 200.000 Menschen werden in die 700.000 Einwohner-Stadt pilgern. Bereits am 7. Juni gibt es die Preisverleihung des Country-Musik-Senders CMT. Für gewöhnlich findet sie in der Bridgestone Arena statt. Doch diesmal werden die Awards nebenan vergeben, im Music City Center, da CMT sieben Tage braucht, um die Bühnen aufzubauen.

Die Stimmung sei unglaublich, sagt Yannick Weber. Der Schweizer Verteidiger hat zuvor in den Eishockey-Metropolen Montreal und Vancouver gespielt. In Nashville sorgten bislang nur die Footballer der Tennessee Titans für Schlagzeilen. Doch jetzt bieten die Predators mit ihren eindrucksvollen Leistungen Gesprächsstoff. Als 16. und letztes Team in die Playoffs gestartet, hatten sie zunächst die Serie gegen die an Nummer eins gesetzten Chicago Blackhawks überraschend deutlich 4:0 gewonnen. Dann folgte jeweils ein 4:2 gegen St. Louis und Anaheim.

Die Hälfte der zwölf K.o.-Runden-Heimsiege waren Erfolge mit nur einem Tor Unterschied. Die Mannschaft von Trainer Peter Laviolette hat fünf von sechs Partien nach Rückstand noch gedreht. Allerdings haben die Predators nun die ersten beiden Final-Begegnungen in Pittsburgh 3:5 und 1:4 verloren. Das Selbstvertrauen ist trotzdem groß, sagt Roman Josi. Der Starverteidiger aus der Schweiz baut vor dem wichtigen Heimspiel heute auch auf die "großartige Atmosphäre" in eigener Halle.