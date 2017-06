Nashville-Sieg in Playoffs um den Stanley Cup Starker Torhüter, später Videobeweis - und ein Junge ohne Spind

Im Kampf um den Stanley Cup haben die Nashville Predators gegen Titelverteidiger Pittsburgh Penguins im Playoff-Finale ausgeglichen. Das Eishockey-Team aus Tennessee siegte im vierten Spiel gegen die NHL-Truppe um Superstar Sidney Crosby 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). In der Best-of-Seven-Serie steht es nun 2:2. Pittsburgh hatte die ersten beiden Spiele 5:3 und 4:1 gewonnen, Nashville die dritte Partie 5:1 für sich entschieden.

Sieggarant für die Predators, die im zehnten Playoff-Heimspiel den neunten Erfolg feierten, war Torhüter Pekka Rinne. Der Finne machte ein halbes Dutzend Großchancen des Titelverteidigers zunichte und ließ nur einen Treffer von Crosby zu (16. Minute). Die Tore für Nashville erzielten Calle Järnkrok (15.), Frederick Gaudreau (24.), Viktor Arvidsson (34.) und Filip Forsberg (57.).

Das 2:1 für Nashville fiel kurios: Die Videorichter in Toronto ließen die Partie unterbrechen, weil Penguins-Goalie Matt Murray eine halbe Minute zuvor den Puck erst hinter der Linie abgewehrt hatte. Die Schiedsrichter hatten das Spiel weiterlaufen lassen. Der Videobeweis zeigte jedoch, dass der Schuss von Gaudreau die Torlinie überquert hatte.

Dabei sollte der 24-Jährige Gaudreau gar nicht in den Playoffs spielen. Der Free Agent rückte nur aufgrund von Verletzungen seiner Teamkollegen in den Kader. In der Kabine hat er nicht einmal einen ordentlichen Spind. Einzig ein Stuhl sowie einen kleiner Schrank wurden ihm zur Verfügung gestellt. "Ich könnte auf dem Boden sitzen, das wäre Ok", sagte Gaudreau: "Ich bin einfach glücklich, hier sein zu dürfen."

Die nächste Partie zwischen Nashville und Pittsburgh wird in der Nacht zu Freitag (2.00 Uhr MESZ) in Pittsburgh ausgetragen.