Sexueller Missbrauch im Skisport Werdenigg will Namen nennen

Die frühere österreichische Skirennläuferin Nicola Werdenigg will ihre Vorwürfe zu sexuellem Missbrauch innerhalb des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) erhärten und Namen nennen. "Wer, was, wann, wie und wo beantworte ich am 5. Dezember der Staatsanwaltschaft", schrieb die 59-Jährige auf Twitter. Die Vorwürfe hatten in Österreich eine große Debatte ausgelöst.

Werdenigg, unter ihrem Mädchennamen Nicola Spieß Olympia-Vierte von 1976, hatte im österreichischen "Standard" gesagt, als 16-Jährige von einem damaligen Mannschaftskollegen vergewaltigt worden zu sein. Auch von einem Skifabrikanten sei sie unangemessen berührt worden. "Wer nicht mitspielen wollte, brachte seinen Startplatz in Gefahr."

Zudem bezichtigte sie den ÖSV, das Thema ausblenden zu wollen, und erhob schwere Vorwürfe gegen Verbandspräsident Peter Schröcksnadel. Dieser konterte den Vorwurf mit der Aufforderung, Werdenigg müsse Namen nennen.