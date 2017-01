Siegertyp Frenzel Deutschland, die Kombi-Nation

Mal ehrlich, wissen Sie, ohne es zu googeln, wer Fabian Rießle ist? Und können Sie den Namen Johannes Rydzek sofort und unfallfrei zuordnen? Kennen Sie den derzeit erfolgreichsten deutschen Wintersportler?

Auf diese Fragen nicht sofort die richtige Antwort zu wissen, ist keine Schande. Die DSV-Sportler der Nordischen Kombination mit ihrem Vorzeigeathleten Eric Frenzel an der Spitze sind zwar im Winter Stammgäste in den Langzeitübertragungen von ARD und ZDF. Aber die Sportart ist ein Mauerblümchen der Wintersportarten im Vergleich zu Biathlon, Ski alpin oder Skispringen. Und so richtig weiß keiner, warum das so ist.

Schließlich vereint die Kombination die zwei klassischen nordischen Disziplinen, den Langlauf und das Skispringen - und wie populär das Zusammenbringen zweier unterschiedlicher Sportarten sein kann, beweist Biathlon in Deutschland Jahr für Jahr. Die Kombinierer haben demgegenüber den Nachteil, dass sie ihre zwei Teildisziplinen nicht wie beim Biathlon gleichzeitig, sondern nur nacheinander ausführen können - vielleicht ist das der Grund, warum Frenzel in Deutschland nicht die Popularität hat wie Springerkollege Severin Freund oder Biathletin Laura Dahlmeier.

AP Eric Frenzel, Johannes Rydzek und Fabian Rießle beim Dreifach-Erfolg in Lahti

Verdient hätte er sie allemal, denn in Sachen Erfolg gibt es nur ganz wenige deutsche Sportler, die eine solche Bilanz aufweisen können. Der 28-Jährige hat 37 Einzel-Weltcup-Wettbewerbe für sich entschieden, er wurde Weltmeister 2011, Weltmeister 2012, Olympiasieger 2014, Weltcup-Gesamtsieger in vier Jahren nacheinander 2013, 2014, 2015 und 2016 - und so gut wie sicher auch 2017. Am Wochenende holte er sich im italienischen Val di Fiemme den fünften und sechsten Weltcupsieg dieses Winters. Und dennoch scheut man davor zurück, Frenzel als Star in Deutschland zu bezeichnen.

Kombination ist die deutsche Sportart

Womöglich gibt es derzeit keine Sportart, nicht einmal das Rodeln, die so deutsch ist wie die Nordische Kombination. Bei elf Wettkampfwettbewerben dieses Winters stand neunmal ein Deutscher ganz oben, sechsmal gingen sogar die Plätze eins und zwei an den DSV. Neben Frenzel hat Bundestrainer Hermann Weinbuch, früher selbst ein Top-Kombinierer, mit Rydzek, Rießle und dem Routinier Björn Kircheisen drei weitere Weltklasseathleten im Team. Bei den Weltcups in Lahti, Lillehammer und Ramsau standen nur Deutsche auf dem Podium. Die Konkurrenz darf nur dann vom Sieg träumen, wenn die Deutschen mal nicht am Start sind wie bei dem Wettkampf am Samstag im Val di Fiemme, als sich Frenzel und Rydzek schonten.

Frenzel hat das Skifahren in Oberwiesenthal gelernt, diesem kleinen 2000-Einwohner-Nest im Erzgebirge, das so viele herausragende nordische Wintersportler hervorgebracht hat, nicht nur den Sprungfloh Jens Weißflog, den jeder in Deutschland kennt, sondern eben auch Ulrich Wehling, einen der Größten in der Nordischen Kombination, Gold bei den Winterspielen 1972 in Sapporo, Gold bei den Winterspielen 1976 in Innsbruck, Gold bei den Winterspielen 1980 in Lake Placid. Ein Sportheld der DDR, Ehrenbürger von Oberwiesenthal. Ungeachtet dessen, dass Doping- und Stasi-Vorwürfe seine Karriere begleitet haben.

Getty Images Eric Frenzel und Johannes Rydzek im Duell

Einmal so erfolgreich wie Weißflog oder Wehling werden, das hat all die Jungs angetrieben, die schon als Kinder aufs Skigymnasium Oberwiesenthal gehen, um dort neben Mathe und Physik auch die Gundersen-Methode und den V-Stil zu erlernen. Frenzel kam mit zwölf Jahren auf die Eliteschule, für jeden jungen Sportler ist so etwas ein entscheidender Schritt. Für Frenzel allerdings gilt das noch mehr als für das Gros seiner Mitschüler.

In Oberwiesenthal lernte er nicht nur seinen Heimtrainer Jens Einsiedel kennen, der ihn bis heute betreut und von einem Erfolg zum nächsten führt. Er verliebte sich auch als Teenager in eine Mitschülerin, mit der er heute verheiratet ist. Mit 18 war er schon Vater, seine Freundin war 15, als sie ihr Kind bekam. Frenzel sagt heute, damals habe er früh Verantwortung gelernt, lernen müssen - er habe in seinem Sport bis heute davon profitiert.

"Ich will kein Leader sein"

Tatsächlich wird er von allen, die über die Jahre mit ihm zusammengearbeitet haben, für seine Fähigkeiten gelobt, Führung zu übernehmen und sich gleichzeitig ins Team einzufinden. Frenzel hat in einem "Kicker"-Interview mal gesagt: "Ich will kein Leader sein, ich will auch nicht, dass ich eine Sonderstellung genieße", nicht die schlechteste Einstellung, um ein guter Sportler und ein guter Vater zu sein.

Sein Motto sei, "wenn du denkst, dass du etwas bist, hast du aufgehört, etwas zu sein", und das treibt ihn offenbar von einer Höchstleistung zur nächsten. Wenn Frenzel so weitermacht, hat er sehr bald den Rekord der finnischen Skilegende Hannu Manninnen eingeholt, der mit 48 Weltcuperfolgen eine Bestmarke gesetzt hatte, von der man nicht mehr glaubte, dass irgendwer sie je übertreffen könnte. Frenzel könnte sie bereits im kommenden Winter erreichen.

Dass die Kombinierer erfolgreich sein können, wie sie wollen und dennoch nicht ins Licht der Öffentlichkeit rücken, das ist Frenzel egal, sagt er. Immerhin hat er es 2014 dennoch schon mal bis auf Platz zwei der Wahl zum Sportler des Jahres geschafft. Und in Oberwiesenthal gibt es mittlerweile einen Eric-Frenzel-Wanderweg. Das ist doch ein Anfang.