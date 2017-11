Schwierige Windverhältnisse Deutsche Kombinierer verpatzen Weltcup-Auftakt

Die deutschen Kombinierer haben im finnischen Kuusamo einen Fehlstart in die Olympiasaison hingelegt. Bei schwierigen Windverhältnissen auf der Rukatunturi-Schanze kam Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek zum Weltcup-Auftakt nur auf Rang 19, der fünfmalige Gesamtsieger Eric Frenzel trat wegen großen Rückstands erst gar nicht zum Langlauf an. Bester Deutscher war Björn Kircheisen als Achter.

"Wir sind heute mit den wechselnden Winden beim Springen nicht zurecht gekommen", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch der ARD: "Uns fehlt noch die Sprungform, um auch bei solchen Bedingungen vorne dabei zu sein. Zum Glück haben wir morgen und übermorgen gleich wieder Wettkämpfe." Am Samstag und Sonntag gibt es in Kuusamo zwei weitere Einzelrennen.

Damit endete eine beeindruckende Serie: Erstmals nach 39 Einzelrennen in Folge stand kein deutscher Kombinierer im Weltcup auf dem Podium. Zuletzt war dies am 19. Dezember 2015 im österreichischen Ramsau der Fall gewesen. In der Vorsaison hatten die DSV-Athleten 21 von 23 Einzelwettbewerben gewonnen. Frenzel hatte den Gesamtweltcup gewonnen, Rydzek war Zweiter geworden.

Den Sieg in Kuusamo holte der Norweger Espen Andersen, der zuvor noch nie auf dem Weltcup-Podium gestanden hatte. Zweiter wurde sein Landsmann Jan Schmid. Die im Vorjahr abgeschlagenen Norweger meldeten sich damit zurück. Dritter wurde der Japaner Akito Watabe.