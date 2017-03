Nordische Kombination Frenzel bleibt in Oslo hinter Watabe

Olympiasieger Eric Frenzel hat den Sieg beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Oslo knapp verpasst. Er musste sich nach einem Sprung und dem Zehn-Kilometer-Lauf im Spurt Akito Watabe geschlagen geben. Der Japaner feierte nach seinem Erfolg in Sapporo seinen zweiten Sieg in Serie. Dritter wurde Björn Kircheisen mit 14,1 Sekunden Rückstand.

Frenzel schaffte es damit auch nicht, in der Gesamtwertung die Spitzenposition von Johannes Rydzek zu übernehmen. Der vierfache Weltmeister Rydzek musste sich nach einem verpatzten Sprung mit Rang vier begnügen und hat nun noch sechs Punkte Vorsprung auf Frenzel. Fabian Rießle als Sechster und Manuel Faißt als Neunter vervollständigten das erneut starke deutsche Ergebnis.

Für die deutschen Kombinierer endete allerdings auch eine eindrucksvolle Siegesserie: Immer wenn der DSV in der laufenden Saison zuvor mit seinen Top-Kombinierern an den Start gegangen war, hatte der Sieger Rydzek (achtmal), Frenzel (siebenmal) oder Rießle (zweimal) geheißen. Als das Trio in Sapporo pausierte, sicherten sich Kircheisen und Watabe die Einzelsiege.