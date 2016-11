Nordische Kombination Rydzek feiert Doppelsieg und Weltcupführung

Johannes Rydzek riss schon 20 Meter vor dem Ziel die Arme in den Himmel, an der Strecke im finnischen Kuusamo verneigte sich Bundestrainer Hermann Weinbuch: Mit zwei Siegen innerhalb von 24 Stunden hat Weltmeister Rydzek einen Traumstart in den WM-Winter der nordischen Kombinierer gefeiert. "Das war wirklich ein supergeiles Wochenende", sagte der 24-Jährige.

Rydzek war zu Beginn der Woche von einem Magen-Darm-Infekt geplagt worden, dennoch feierte er die Weltcup-Siege Nummer sieben und acht seiner Karriere. "Damit hätte ich nicht gerechnet. Noch am Freitag sah es gar nicht gut aus. Vielen Dank an die Ärzte, die einen super Job gemacht haben", sagte Rydzek, der immer mal wieder mit einem Superman-Shirt unter dem Trikot unterwegs ist.

Mit der Maximalausbeute von 200 Punkten eroberte Rydzek zudem das Gelbe Trikot des Führenden in der Gesamtwertung, der Österreicher Wilhelm Denifl hat als Zweiter mit 102 Zählern bereits deutlichen Rückstand. Zeit zum Feiern hatte Rydzek aber nicht. "Unser Flug nach Helsinki geht noch heute Abend. Vielleicht gibt es da ja ein paar Möglichkeiten."

Olympiasieger Eric Frenzel sorgte am Samstag als Zweiter hinter Rydzek zunächst für einen deutschen Doppelsieg, musste sich einen Tag später aber nach einem schwachen Sprung mit Rang 17 begnügen. "Wir sind ein starkes Team", sagte Weinbuch - und hob dennoch Rydzek hervor. "Er hat in den letzten Jahren auf der mentalen Seite immer dazugelernt. Wo er sich früher vergraben hat, glaubt er heute an sich. Es freut mich, dass er gelernt hat", sagte Weinbuch.