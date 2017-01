Nordische Kombination Rydzek siegt und erobert die Gesamtführung

Johannes Rydzek hat auch beim zweiten Teil des prestigeträchtigen "Seefeld-Triples" in Österreich triumphiert. Der Weltmeister sorgte knapp vor Olympiasieger Eric Frenzel und Samuel Costa aus Italien für den 14. deutschen Erfolg im 14. Einzelwettbewerb der Saison. Damit übernimmt Rydzek ebenfalls das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup vom dreimaligen Triple-Sieger Frenzel.

Rydzek kam bei seinem sechsten Saisonsieg lediglich 0,1 Sekunden vor Frenzel ins Ziel. "Das war wieder ein richtig hartes Rennen", sagte er im ZDF: "Ich wusste, dass Eric auf den letzten Bergen brutal stark ist. Auf der Zielgeraden habe ich vielleicht ein bisschen mehr Punch." Fabian Rießle beendete das Rennen als Sechster (+30,1 Sekunden Rückstand), Björn Kircheisen (+1:08,4 Minuten) kam auf Platz elf einen Rang vor Teamkollege Manuel Faißt (+1:15,4) ins Ziel.

Seinen Vorsprung nimmt der 25-jährige Rydzek mit in den Wettkampf am Sonntag mit zwei Sprüngen und einem 15-Kilometer-Langlauf (11.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Der Sieger beim Höhepunkt des Weltcup-Winters erhält 200 Punkte. Rydzek hatte zunächst mit einem Sprung auf 103,5 Meter seine Führung in der Gesamtwertung knapp verteidigt. In der Loipe bildete er mit Frenzel, dem Österreicher Bernhard Gruber und Costa eine Vierergruppe, die ihre Verfolger um Fabian Rießle auf Distanz hielt.

Auch für die WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) gelten die deutschen Kombinierer als klare Favoriten: Rydzek und Frenzel (je sechs Siege) und Rießle (zwei) haben bislang sämtliche Saisonsiege unter sich ausgemacht.

Vom Pech verfolgt bleibt derweil Jarl Magnus Riiber. Der Norweger, der für die WM als schärfster Konkurrent des DSV-Teams galt, kugelte sich beim Anziehen seines Sprunganzuges zum dritten Mal innerhalb eines Jahres die Schulter aus. Nun wurde bekannt, dass der 19-Jährige operiert werden und die Saison vorzeitig beenden muss.