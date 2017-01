Nordische Kombination Rydzek beendet Frenzels Siegesserie

Johannes Rydzek hat den ersten Wettbewerb der Nordischen Kombinierer beim prestigeträchtigen "Triple" im österreichischen Seefeld gewonnen und damit die Siegesserie seines deutschen Teamkollegen Eric Frenzel beendet. Der Weltmeister lag nach dem Fünf-Kilometer-Langlauf im Fotofinish eine Schuhspitze vor dem zweitplatzierten Frenzel, der die vorigen elf Rennen in Seefeld gewonnen hatte. Samuel Costa aus Italien kam mit einem Rückstand von 6,8 Sekunden als Dritter ins Ziel.

"Es war eine hauchdünne Entscheidung, die mit einem Körnchen Glück auch anders ausgehen kann", sagte Frenzel im ZDF und gab sich gelassen: "Ich bin völlig zufrieden mit dem, was heute passiert ist." Der siegreiche Rydzek schwärmte derweil von dem packenden Duell in der Loipe: "Es war wieder ein genialer Fight mit Eric. Es hat am Ende alles weh getan. Es macht mich stolz, Eric in einer solchen Top-Form schlagen zu können."

Fabian Rießle (+21,2 Sekunden) auf Platz sieben und Manuel Faißt (+23,2) als Neunter rundeten das starke Mannschaftsergebnis des deutschen Teams ab. Björn Kircheisen (+36,4) lief nach einem schwächeren Sprung noch auf Rang 13 vor.

Das "Seefeld-Triple" ist neben der WM der Saisonhöhepunkt für die Nordischen Kombinierer. An drei Tagen stehen drei unterschiedliche Wettbewerbe mit Langläufen über fünf, zehn und 15 Kilometer auf dem Programm. Der viermalige Gesamtweltcup-Sieger Frenzel hatte bei den ersten drei Austragungen des Wettbewerbs alle Rennen gewonnen, zudem triumphierte er bei den vergangenen beiden regulären Weltcups in Seefeld 2013.