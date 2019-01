Kombinierer Vinzenz Geiger hat überraschend seinen ersten Weltcup gewonnen. Der Team-Olympiasieger verwies im italienischen Val di Fiemme Rekordweltmeister Johannes Rydzek nach einem spannenden Duell auf Rang zwei. Die beiden sorgten in Abwesenheit des Weltcupführenden Jarl Magnus Riiber aus Norwegen für den ersten deutschen Doppelsieg des WM-Winters.

Geiger ging nach einem guten Sprung auf 124,5 Meter als Vierter in die Loipe, 37 Sekunden nach dem Österreicher Franz-Josef Rehrl. Gemeinsam mit dem direkt hinter ihm gestarteten Rydzek gelang ihm nach fünf der zehn Kilometer die Flucht. Auf der letzten Runde setzte Geiger schließlich die entscheidende Attacke, im Ziel hatte er 7,1 Sekunden Vorsprung. Für Geiger war es erst der vierte Podestplatz seiner Laufbahn. Dritter wurde mit 40,6 Sekunden Rückstand der Japaner Akito Watabe.

"Das lief einfach perfekt"

"Es war ein super Rennen von uns. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Es war sehr taktisch und mit einem Happy End für mich, das lief einfach perfekt", sagte Geiger nach dem Rennen.

Olympiasieger Rydzek machte zwei Tage nach seinem ersten Saisonsieg den Kampf um die Weltcupwertung wieder spannend. Er hat nach sieben Podestplätzen in zehn Rennen in der Gesamtwertung mit 581 Punkten den Führenden Riiber (730) wieder in Sichtweite.

Auch das übrige deutsche Team zeigte sich rund fünf Wochen vor der WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) gut in Form. Olympiasieger Eric Frenzel, der 2013 an gleicher Stelle Weltmeister geworden war, lief auf Rang fünf vor, auch Terence Weber als Neunter und Team-Olympiasieger Fabian Rießle als Zehnter schafften es in die Top 10.