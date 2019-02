Nordische Ski-WM Eric Frenzel ist Kombinations-Weltmeister

Der deutsche Nordische Kombinierer Eric Frenzel hat bei den Titelkämpfen in Seefeld seinen sechsten Weltmeister-Titel gewonnen. Der 30-Jährige siegte nach einem Sprung von der Großschanze in Innsbruck und einem Zehn-Kilometer-Lauf vor Jan Schmid aus Norwegen (+4,3 Sekunden) und dem Österreicher Franz-Josef Rehrl (+8,7). Frenzel sorgte damit für die erste deutsche Medaille bei dieser WM. Top-Favorit Jarl Magnus Riiber aus Norwegen wurde Fünfter (+20,9).

Die deutschen Nordischen Kombinierer setzen ihre Dominanz der beiden vergangenen Großereignisse damit fort. Bei Olympia in Pyeongchang hatteFrenzel im Einzel Gold gewonnen, genau so wie Johannes Rydzek. Das Team dominierte zudem im Mannschaftswettbewerb.

Und doch kommt Frenzels Erfolg überraschend. In dieser Saison war ihm in Einzel-Wettbewerben noch kein Weltcupsieg gelungen. Pünktlich zur WM war er nun in Top-Form - im Gegensatz zu Riiber, dem überragenden Athleten dieses Winters.

"Ein bisschen Glück war auch dabei"

"Ich bin extrem happy, dass das heute so aufgegangen ist. Es war ein grandioser Tag, alles hat gepasst. Ein bisschen Glück war auch noch dabei", sagte Frenzel in der ARD. Für seinen Triumph legte er mit einem Sprung auf 130,5 Meter am Bergisel in Innsbruck die Basis, völlig überraschend schlug er dabei auch die starken Springer um Riiber. In der Loipe lief er lange Zeit in einer Spitzengruppe mit, von der er sich auf den finalen Metern deutlich absetzen konnte.

Mit seiner neuen Goldmedaille krönt sich Frenzel vorläufig zum erfolgreichsten Kombinierer der WM-Geschichte. Er hat nun genauso viele Goldmedaillen wie Teamkollege Rydzek, aber mehr Silber- und Bronzemedaillen bei WM-Titelkämpfen.

Rießle wurde als zweitbester Deutscher Siebter, Titelverteidiger Rydzek wurde Neunter.