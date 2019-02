Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:48 PM Marcus Krämer Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:46 PM Marcus Krämer Unter den Festgenommenen sollen die Österreicher Dominik Baldauf und Max Hauke sein. Hauke ist für die 15 Kilometer mit der Startnummer 23 gemeldet. Somit wird sich die Teilnehmerzahl wohl auf 92 reduzieren. Ein schwarzer Tag für den Langlauf, nicht nur für den österreichischen. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:43 PM Marcus Krämer Um 15 Uhr wissen wir vermutlich mehr, denn dann soll es - pünktlich zum Ende des Rennens - eine Pressekonferenz "zur Zerschlagung eines internationalen Dopingnetzwerks" geben. Die neuesten Entwicklung bei der CSI Innsbruck gibt es natürlich auch hier. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:39 PM Marcus Krämer Bevor wir gleich auf die sportlichen Aspekte des Rennens zu sprechen kommen, noch eine aktuelle Doping-Meldung: Das österreichische Bundeskriminalamt hat mittlerweile bekanntgegeben, dass insgesamt sieben Personen in Seefeld festgenommen wurden, darunter sollen sich fünf Sportler befinden. In Erfurt gab es ebenfalls einen Einsatz, dort wurde ein deutscher Sportmediziner, der angeblich Verbindungen in den Spitzensport hat, sowie ein Komplize festgenommen. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:24 PM Marcus Krämer Die Meldungen sind allesamt noch nicht bestätigt, das mal zur Einordnung. Aber die österreichische Kronen-Zeitung berichtet von einem Polizeieinsatz im Lager des österreichischen Teams, das ZDF spricht sogar von zwei Festnahmen im österreichischen Lager. Max Hauke und Luis Stadlober sind für die 15 Kilometer gemeldet. Warten wir es mal ab. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:18 PM Marcus Krämer Die Ermittlungen könnten im Zusammenhang mit den Aussagen des ehemaligen Langläufers Johannes Dürr aus Österreich stehen. Der bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi positiv auf EPO getestete Dürr hatte umfassend über Dopingpraktiken im Wintersport ausgesagt, dabei auch von Orten in Deutschland berichtet. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:11 PM Marcus Krämer Zwei Stunden vor Rennbeginn (14 Uhr) wurden die Ermittlungen öffentlich gemacht, beim Kollegen Hajo Seppelt von der ARD erfahren Sie auf Twitter mehr. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:09 PM Marcus Krämer Das Wetter in Seefeld ist tatsächlich traumhaft, allerdings sind im Laufe des Tages dunkle Schatten aufgetaucht. Wie die ARD und Süddeutsche Zeitung berichten, laufen derzeit umfangreiche Doping-Razzien in der WM-Stadt und an anderen Orten, auch in Deutschland. Inwieweit aktuelle WM-Starter betroffen sind, ist nicht bekannt. Bisher heißt es, es gehe vor allem um Strippenzieher im Hintergrund. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 10:36 AM Daniel Raecke Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 10:33 AM Daniel Raecke Hallo und herzlich willkommen zur Berichterstattung von der Ski-WM in Seefeld! Show more Tickaroo Liveblog Software