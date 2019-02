Liveticker Skispringen WM Seefeld Malte Müller-Michaelis Live-Ergebnis (Zwischenstand nach 42 von 50 Springern): 1. Kilian Peier (SUI) / 131,0 Meter / 137,9 Punkte 2. Markus Eisenbichler (GER) / 131,5 Meter / 136,7 Punkte 3. Karl Geiger (GER) / 131,0 Meter / 135,2 Punkte 4. Daniel Huber (AUT) / 126,0 Meter / 124,0 Punkte 5. Richard Freitag (GER) / 125,5 Meter / 121,6 Punkte 6. Andreas Stjernen (NOR) / 124,5 Meter / 120,3 Punkte 7. Evgeniy Klimov (RUS) / 126,5 Meter / 119,5 Punkte 8. Peter Prevc (SLO) / 123,5 Meter / 119,0 Punkte 9. Simon Ammann (SUI) / 122,5 Meter / 115,4 Punkte 10. Philipp Aschenwald (AUT) / 120,0 Meter / 113,9 Punkte Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 2:13 PM Malte Müller-Michaelis Was macht Karl Geiger ? Wie Peier landet er bei 131,0 Metern . Wegen der Noten und besserer Windbedingungen reicht es "nur" zu Platz zwei, aber Geiger ist vorne dabei. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 2:11 PM Malte Müller-Michaelis Auch Daniel Huber aus Österreich springt weiter als Freitag - an Peiers Weite kommt er aber nicht heran. Huber übernimmt mit 126 Metern den zweiten Platz. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 2:10 PM Malte Müller-Michaelis Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 2:09 PM Malte Müller-Michaelis Der Schweizer Kilian Peier hat im Training immer gute Sprünge gezeigt. Und er sieht offenbar keinen Grund, im Wettkampf damit aufzuhören. 131,0 Meter bedeuten die Führung - und eine erste echte Duftmarke in Richtung der Besten. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 2:08 PM Malte Müller-Michaelis Yunshiro Kobayashi auf dem Weg nach unten. ap Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 2:07 PM Malte Müller-Michaelis Kann Andreas Wellinger an Freitags starke Leistung anknüpfen? Nein, kann er nicht. Mit 119,5 Metern droht das Aus. Wellinger ist aktuell nur 19. - bei 15 Springern, die noch kommen. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 2:06 PM Malte Müller-Michaelis Der Norweger Andreas Stjernen kommt nicht ganz an Freitags Weite heran. Mit 124,5 Metern landet er vorerst auf Platz zwei. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 2:05 PM Malte Müller-Michaelis Die deutschen Fans sind zufrieden. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 2:05 PM Malte Müller-Michaelis Richard Freitag ist der erste Deutsche, der auf die Reise geht. Und er zeigt einen starken Sprung! Freitag landet bei 125,5 Metern und übernimmt die Führung. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 2:03 PM Malte Müller-Michaelis Beeindruckend: Hayböck ist so schnell, dass er sogar Kondensstreifen hinter sich herzieht. Reuters Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 2:02 PM Malte Müller-Michaelis Die Japaner können bislang nicht zufrieden sein. Für Yukiya Sato reicht es mit einem Sprung auf 120,0 Meter zwar für einen Platz im Finale, aber der Rückstand zur Spitze beträgt schon 16 Punkte. Und die Besten kommen ja erst noch. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:59 PM Malte Müller-Michaelis Yunshiro Kobayashi , der ältere Bruder von Favorit Ryoyu Kobayashi, landet bei 116 Metern . Das könnte eng werden mit Blick aufs Finale. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:57 PM Malte Müller-Michaelis Die Skisprung-Welt freut sich mit Simon Ammann. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:56 PM Malte Müller-Michaelis Wieder macht Innsbruck richtig Lärm. Michael Hayböck landet bei 122 Metern . Solider Sprung, vorerst Platz vier. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:55 PM Malte Müller-Michaelis Schon ein recht wahnwitziger Sport, den sich die Athleten da ausgesucht haben. dpa Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:55 PM Malte Müller-Michaelis Jetzt segelt Altmeister Simon Ammann in Richtung Tal. Und wie er das macht! Im stolzen Alter von 37 Jahren reicht es für Ammann zu 122,5 Metern . Auch ihn werden wir also nachher im zweiten Durchgang sehen. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:53 PM Malte Müller-Michaelis Aschenwalds österreichischer Teamkollege Manuel Fettner landet bei 117,5 Metern. Damit muss er um den Finaleinzug bangen. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:53 PM Malte Müller-Michaelis Peter Prevc liegt nicht nur gut in der Luft, sondern auch in Führung. Getty Images Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:52 PM Malte Müller-Michaelis Es wird zum ersten Mal richtig laut am Bergisel. Der Österreicher Philipp Aschenwald springt wie Polasek auf 120 Meter. Das reicht im Zwischenklassement zu Platz zwei und auch zur sicheren Qualifikation fürs Finale. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:51 PM Malte Müller-Michaelis Auch Viktor Polasek aus Tschechien knackt die 120-Meter-Marke, bleibt aber zunächst hinter Prevc. Trotzdem sind beide sicher fürs Finale qualifiziert. Die besten 30 dürfen zum zweiten Durchgang antreten. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:50 PM Malte Müller-Michaelis Eins kann man bei den ersten Bildern aus Innsbruck schon feststellen: Die Fotografen haben heute Spaß bei der Arbeit. ap Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:49 PM Malte Müller-Michaelis Damit sich Jelar an der Spitze des Feldes nicht so allein fühlt, setzt sich sein slowenischer Landsmann Peter Prevc noch vor ihn. 123,5 Meter sind der erste echte Richtwert. Für einen Platz ganz vorne wird aber auch das nicht reichen. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:48 PM Malte Müller-Michaelis Severin Freund kann nach einer erneuten Knie-OP nicht mitspringen, aber zumindest in Gedanken ist er bei seinen Teamkollegen. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:47 PM Malte Müller-Michaelis Der Slowene Ziga Jelar übernimmt mit einem Sprung auf 118,5 Meter die Führung. Der Schanzenrekord am Bergisel liegt übrigens bei 138 Metern. Könnte sein, dass wir darüber im Verlauf des Tages nochmal sprechen müssen. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:46 PM Malte Müller-Michaelis Die polnischen Fans hoffen natürlich auf Routinier Kamil Stoch. Aber auch Piotr Zyla und Dawid Kubacki haben gute Chancen, um die Medaillen mitzuspringen. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:43 PM Malte Müller-Michaelis Nach Maatta schmiert auch sein finnischer Landsmann Eetu Nousiainen ab. 103,5 Meter . Nicht gut. Janne Ahonen dreht sich auf der Strandliege um, auf der er hoffentlich seinen Ruhestand genießt. Vielleicht ist er aber auch als Experte fürs finnische Fernsehen vor Ort. Das wollen wir ihm in diesem Moment nicht wünschen. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:42 PM Malte Müller-Michaelis Hier können Sie erahnen, dass dann doch ein paar Menschen an der Schanze sind. ap Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:41 PM Malte Müller-Michaelis Die Führung hat vorerst der Franzose Jonathan Learoyd übernommen. Aber auch seine 116,5 Meter werden nicht die beste Weite des Tages bleiben. So viel kann ich Ihnen verraten. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:40 PM Malte Müller-Michaelis Wenn ich diesen Tweet richtig deute, scheinen tatsächlich noch ein paar Zuschauer*innen auf dem Weg zur Bergiselschanze zu sein. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:39 PM Malte Müller-Michaelis Da es noch ein bisschen dauert, bis wir die wirkliche Weltspitze gehen, erspare ich Ihnen Details zu machen Springern. Den Hopser des Italieners Sebastian Colloredo auf 106,5 Meter zum Beispiel. Oder das noch kürzere Sätzchen (von einem Satz kann man nicht sprechen) von Jarkko Maatta aus Finnland auf 98,0 Meter. Ich hoffe, Sie verübeln mir das nicht. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:37 PM Malte Müller-Michaelis Hier sehen Sie, was ich mit blauem Himmel meine. Da könnte man glatt Lust bekommen, selbst mal zu springen. Reuters Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:35 PM Malte Müller-Michaelis Urlaubs Mannschaftskamerad Casey Larson macht es besser: 115,0 Meter bedeuten die Führung - vorerst, muss man natürlich sagen. Insgesamt starten 50 Springer in umgekehrter Reihenfolge ihrer Weltcup-Platzierung. Das Beste kommt also wie so oft zum Schluss. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:34 PM Malte Müller-Michaelis An den äußeren Bedingungen kann es heute nicht liegen, wenn nicht alle Plätze besetzt sind. Strahlend blauer Himmel über Innsbruck - viel besser könnten die Bedingungen kaum sein. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:34 PM Malte Müller-Michaelis Es folgt der US-Amerikaner mit dem schönen Namen Andrew Urlaub . Frei nach dem Motto: Kann man mal machen. Seine 110,5 Meter reichen aber nicht für eine Reise in die Südsee. Klingt eher nach Ferien auf dem Bauernhof. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:33 PM Malte Müller-Michaelis Das Springen beginnt mit dem Schweizer Luca Egloff . Er legt 112,5 Meter vor. Das ist solide, aber sicher nicht das Maß aller Dinge. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:31 PM Malte Müller-Michaelis Aber wenn es um die Medaillenvergabe geht, wird auch dieser junge Mann ein Wörtchen mitreden wollen. Ryoyu Kobayashi hat in dieser Saison nicht nur alle vier Springen bei der Vierschanzentournee, sondern insgesamt schon elf Siege gefeiert und führt den Weltcup souverän an. ap Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:28 PM Malte Müller-Michaelis Im Probedurchgang bestätigten die beiden ihre starke Form. Geiger zeigte den weitesten, Eisenbichler den drittweitesten Sprung. So dürfen sie aus DSV-Sicht gerne weitermachen. Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:26 PM Malte Müller-Michaelis Wenn die Form entscheidet, dürfen sich die DSV-Springer tatsächlich Hoffnungen auf vordere Platzierungen machen. Die gestrige Qualifikation hat Markus Eisenbichler mit einem Sprung auf 128,5 Meter gewonnen. Karl Geiger ist sogar zweieinhalb Meter weiter geflogen und wurde Zweiter. Auch bei der Generalprobe für die WM zeigten beide gute Leistungen: Beim Weltcup in Willingen gewann Geiger das erste Springen , im zweiten wurde Eisenbichler Zweiter. dpa Liveticker Skispringen WM Seefeld 2/23/19 1:19 PM Malte Müller-Michaelis Ein Höhepunkt bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld jagt den nächsten. Nach den Entscheidungen im Skiathlon steht jetzt das Springen von der Großschanze auf dem Programm. Und anders als im Langlauf rechnen sich die Deutschen in dieser Disziplin Medaillenchancen aus. Hallo, viel Spaß und ein fröhliches Ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiieh in die Runde.