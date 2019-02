Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:51 PM Marcus Krämer Carina Vogt gilt als Springerin für die Großereignisse. Die Titelverteidigerin schafft 100,5 Meter, das ist vorerst Platz sechs. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:51 PM Marcus Krämer Ursa Bogotaj überrascht beim Einzelspringen. (Foto: Getty Images) Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:50 PM Marcus Krämer Es ist noch etwas Luft nach oben, aber die 100-Meter-Marke wird nun regelmäßig geknackt. Eva Pinkelnig geht mit 120,3 Punkten in Führung. Das sorgt für Stimmung um Auslauf. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:48 PM Marcus Krämer Anna Odine Stroem aus Norwegen verdrängt Iraschko-Stolz vom zweiten Platz, Bogotaj bleibt aber vorne. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:47 PM Marcus Krämer Nun kommt die erfahrene Daniela Iraschko-Stolz, die die Verhältnisse in Seefeld bestens kennt. 101 Meter stehen auf der Anzeigetafel, das reicht vorerst für Platz zwei. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:44 PM Marcus Krämer Es gibt den ersten Flug über 100 Meter. Die Slowenin Ursa Bogataj freut sich über 102 Meter und die klare Führung vor Shpyneva. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:43 PM Marcus Krämer Ramona Straub überzeugte im Probedurchgang mit Rang fünf, nun landet sie aber bereits bei 92,5 Metern. Die Deutsche gehörte zum Kreis der Kandidatinnen für Bronze, das wird nun aber schwierig. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:42 PM Marcus Krämer Wir nähern uns den Topspringerinnen. Es geht los mit der Österreicherin Chiara Hölzl, die gestern Silber mit dem Team gewonnen hat. Heute reicht es aber nur für 93 Meter - Platz 16. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:40 PM Marcus Krämer Nach 25 Springerinnen führt weiterhin Shpyneva aus Russland vor Silje Opseth aus Norwegen und die Rumänin Daniela Haralambie. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:39 PM Marcus Krämer Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:37 PM Marcus Krämer Anna Rupprecht darf hier als fünfte Deutsche starten, weil Carina Vogt als Titelverteidigerin ein automatisches Startrecht hat. Mit 93 Metern ist sie sicher im zweiten Durchgang dabei, mit der Medaillenvergabe wird Rupprecht aber nichts zu tun haben. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:35 PM Marcus Krämer Die Österreicherin Jacqueline Seifriedsberger lässt die Kulisse kurz etwas lauter werden. Sie landet bei der 95-Meter-Marke und liegt vorerst auf Rang drei. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:32 PM Marcus Krämer Die Polin Kamila Karpiel fliegt in Richtung Zuschauer. (Foto: AFP) Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:31 PM Marcus Krämer 30 Springerinnen werden sich für den zweiten Durchgang qualifizieren. Im Moment führt die Russin Anna Shpyneva mit 97 Metern und 111,4 Punkten. Wir werden gleich aber noch deutlich weitere Flüge sehen. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:29 PM Marcus Krämer In den sozialen Medien bleibt der Doping-Skandal das beherrschende Thema. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:28 PM Marcus Krämer Die Sonne in Seefeld steht mittlerweile tiefer, das dürfte die Springerinnen aber nicht beeinflussen. Interessanter ist da schon, dass die Temperaturen ab jetzt sukzessive abnehmen. Die Spur wird dadurch eher schneller werden. Die Windverhältnisse sind moderater als gestern im Teamwettbewerb. Im Moment herrscht Rückenwind. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:25 PM Marcus Krämer Wer auf die deutschen Starterinnen wartet, muss sich noch etwas gedulden. Rupprecht kommt mit als 22., es folgen Straub (29), Vogt (36), Seyfarth (37) und Althaus (39). Abgeschlossen wird der erste Durchgang von Maren Lundby, die im Gesamtweltcup souverän führt. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:23 PM Marcus Krämer Das ist aber nur von kurzer Dauer, die Norwegerin Ingebjörg Saglien Braaten übernimmt die Führung. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:22 PM Marcus Krämer Der polnische Verband hat die Entwicklung im Skispringen der Frauen ja etwas verschlafen. Eine Starterin ist aber dabei, Kamila Karpiel liegt zunächst an der Spitze mit 97,5 Metern. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:17 PM Marcus Krämer Das Springen ist eröffnet, Veronika Shishkina geht als Erste vom Balken. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:16 PM Marcus Krämer Für den Präsidenten des Österreichischen Skiverbands, Peter Schröcksnadel, ist es ein schwieriger Tag. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, wer nach den Doping-Razzien noch Konsequenzen ziehen muss. (Foto: DPA) Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:11 PM Marcus Krämer Insgesamt gehen 40 Athletinnen in Seefeld an den Start, darunter sind neben Althaus mit Carina Vogt, Ramona Straub, Juliane Seyfarth und Anna Rupprecht vier weitere Starterinnen des DSV. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:09 PM Marcus Krämer Mein Kollege Jörn Meyn hat mal aufgeschrieben, warum es im Skispringen immer noch so ist, dass Frauen deutlich weniger verdienen als die Männer. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:07 PM Marcus Krämer Nun soll aber das Skispringen der Frauen im Mittelpunkt stehen. Der Probedurchgang ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen, Katharina Althaus hat dabei den besten Eindruck hinterlassen und die Topfavoritin Maren Lundby (NOR) auf den zweiten Platz verwiesen. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 3:02 PM Marcus Krämer Herzlich willkommen zurück zur Berichterstattung von der Ski-WM in Seefeld. Es ist ein Tag, an dem man nicht ohne "Operation Aderlass" auskommen kann. Am Rande der WM hat das österreichische BKA eine Doping-Razzia an mehreren Orten durchgeführt und dabei insgesamt neun Personen festgenommen. Im Mittelpunkt des Skandals steht Skilanglauf als Ausdauersportart. Vor dem ersten Wettbewerb des Tages (15 Kilometer klassisch - die Ergebnisse sehen Sie weiter unten) wurde ein Athlet sogar auf frischer Tat erwischt. Demnach sei laut Dieter Csefan vom BKA ein Sportler mit Bluttransfusion im Arm angetroffen worden. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 2:28 PM Marcus Krämer 15 Kilometer Langlauf der Männer - das Endergebnis: 1. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 38:22,6 2. Alexander Bessmertnykh (RUS) +2,9 3. Iivo Niskanen (FIN) +20,4 4. Andrey Larkov (RUS) +22,8 5. Didrik Toenseth (NOR) +24,3 6. Dario Cologna (SUI) +32,4 7. Sjur Roethe NOR) +33,9 8. Alexander Bolshunov (RUS) +58,5 8. Andrew Musgrave (GBR) +58,5 10. Emil Iversen (NOR) +1:00,5 13. Andreas Katz (GER) +1:37,0 15. Sebastian Eisenlauer +1:44,8 Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 2:26 PM Marcus Krämer Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 2:25 PM Marcus Krämer In Seefeld gibt es nun eine kurze Pause, der wir uns anschließen. Um 16.15 Uhr geht es mit dem Einzel der Skispringerinnen weiter. Dann wollen Katharina Althaus und Carina Vogt um den WM-Titel mitspringen, wir melden uns dann kurz vorher wieder. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 2:24 PM Marcus Krämer Das ZDF bekleckert sich mit der Berichterstattung aus Seefeld nicht mit Ruhm. Klar, es wird über die Doping-Razzien berichtet. Bundestrainer Peter Schlieckenrieder beantwortet Fragen, die Sportler werden mit dem Skandal direkt nach dem Rennen aber nicht behelligt. Und die Darstellung, es seien nur Einzeltäter, hat nichts mit seriösem Journalismus zu tun. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 2:22 PM Marcus Krämer Kurzzeitig sah es für Alexander Bessmertnykh (RUS) nach Gold aus, am Ende gewann er Silber. (Foto: AFP) Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 2:15 PM Marcus Krämer Siebte Goldmedaille für Norwegen: Martin Johnsrud Sundby. (Foto: AFP) Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 2:13 PM Marcus Krämer Sundby ist im Ziel, schmeißt sich mit freien Oberarmen in den Schnee und hat nun die Gewissheit: Er liegt vorne, das sieht nach einer Goldmedaille aus. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 2:12 PM Marcus Krämer Sundby biegt auf die Zielgerade ein. Gold für Norwegen oder für Russland? Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 2:11 PM Marcus Krämer Es gibt einen neuen Führenden. Alexander Bessmertnykh bleibt auf Goldkurs. Was macht Sundby? Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 2:09 PM Marcus Krämer Dario Cologna, der alte Mann des Langlaufs, hat sich im Ziel vorerst auf den dritten Platz geschoben. Sprich: Bolchunov ist aus den Medaillenrängen gefallen. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 2:08 PM Marcus Krämer Der Führende Iivo Niskanen. (Foto: AFP) Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 2:07 PM Marcus Krämer Alexander Bessmertnykh ist weiterhin auf der Strecke, wie auch Martin Johnsrud Sundby. Die beiden können noch in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 2:05 PM Marcus Krämer Andreas Katz ist beim ZDF im Interview. Er darf darüber sprechen, wie es war, kurzzeitig auf dem Stuhl des Führenden zu sitzen. Er wäre auch gerne in Badehose gestartet. Eine Nachfrage zur Doping-Razzia? Fehlanzeige. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 2:03 PM Marcus Krämer Zuerst geht Bolchunov über die Ziellinie, wenige Sekunden später wird er von Toenseth übertrumpft. Aber dann kommt Niskanen und der Finne hat eine starke letzte Runde hingelegt. Er liegt vorne. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:59 PM Marcus Krämer Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:57 PM Marcus Krämer Es naht die Entscheidung. Die Spitzenläufer passieren gerade die 13-Kilometer-Marke. Es führt weiter der Norweger Toenseth vor Niskanen (FIN) und Bolchunov (RUS). Die beiden Topfavoriten liegen noch auf Medaillenkurs, aber es kommt ja noch Bessmertnykh. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:55 PM Marcus Krämer Österreichs Langlauf-Koordinator Trond Nystad hat sich nach der Doping-Razzia, bei der unter anderem zwei österreichische Langläufer festgenommen wurden, geäußert. «Ich hätte gedacht, dass sie trainieren und nicht, dass sie so einen Scheiß machen», sagte Nystad am Mittwoch. Er wolle die WM nun zu Ende führen und dann mit dem Verband sprechen. Klingt nach Rücktritt. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:52 PM Marcus Krämer Noch viel wichtiger: Bolshunov bricht gerade auf der Strecke ein. Bei Kilometer 9,8 liegt er nur noch auf Platz drei, hinter Toenseth (NOR) und Niskanen (FIN). Die Bedingungen sind aber auch extrem. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:50 PM Marcus Krämer Bei Kilometer 7,5 gibt es eine neue Bestzeit: Es ist erneut ein Russe, Alexander Bessmertnykh setzt sich 11,4 Sekunden vor seinem Landsmann Bolshunov. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:45 PM Marcus Krämer Der erste Langläufer hat das Ziel erreicht. Es ist der Isländer Snorri Eythor Einarsson, die Uhr stoppt bei 42:01.6 Minuten. Snorri, was für ein Name. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:42 PM Marcus Krämer Alexander Bolchunov zeigt bisher ein exzellentes Rennen. Er führt auch bei Kilometer 7,5 - aber der Norweger Didrik Toenseth liegt nur 0,5 Sekunden dahinter. Niskanen hat seinen Rückstand von elf auf sieben Sekunden verkürzt. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:39 PM Marcus Krämer Kein schlechter Einwand. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:36 PM Marcus Krämer Nach einem Drittel liegt Niskanen (FIN) elf Sekunden hinter Bolshunov (RUS). Klar, sind noch zehn Kilometer zu gehen, aber da muss er zulegen. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:35 PM Marcus Krämer Mit der Startnummer 68 geht nun Martin Johnsrud Sundby auf die Strecke. Der Norweger ist kurzärmlig unterwegs, ist ja auch Frühling in Seefeld. Sundby kann auf jeden Fall auch in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:32 PM Marcus Krämer Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:31 PM Marcus Krämer Die erste Zwischenzeit bei 1,1 Kilometern liefert erste kleine Anhaltspunkte: Bolshunov liegt nicht mehr vorne, der Schwede Calle Halfvarsson ist etwas schneller. Und Iivo Niskanen? Der Finne ist 3,5 Sekunden langsamer als sein russischer Rivale. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:28 PM Marcus Krämer Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:26 PM Marcus Krämer Wer sich fragt, wie so ein russischer Favorit aussieht: Alexander Bolshunov. (Foto: AFP) Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:25 PM Marcus Krämer Bolshunov legt einen guten Start hin, bei der ersten Zwischenzeit liegt der Russe vorn. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:24 PM Marcus Krämer Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:24 PM Marcus Krämer Nun sind auch die beiden Top-Favoriten in der Loipe. Alexander Bolshunov (RUS) legt vor, vier Startnummern dahinter macht sich nun Iivo Niskanen auf die Strecke. Oder kann an einem solch chaotischen Tag ein Außenseiter zuschlagen? Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:22 PM Marcus Krämer Sebastian Eisenlauer setzt die nächste Spitzenzeit bei der Fünf-Kilometer-Marke. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:20 PM Marcus Krämer Die ersten Starter haben bereits fünf Kilometer hinter sich gebracht. Derzeit führt der Finne Anssi Pentsinen. Das hat aber noch keine allzu große Aussagekraft. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:19 PM Marcus Krämer Luis Stadlober ist der zweite österreichische Starter. Beim offiziellen Einschreiben macht er einen recht gut gelaunten Eindruck. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:17 PM Marcus Krämer Wie bestreitet man eigentlich so ein WM-Rennen, wenn Stunden vorher so eine Doping-Bombe platzt? Andreas Katz wird es nach den 15 Kilometern womöglich beantworten. (Foto: AFP) Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:16 PM Marcus Krämer Der Österreicher Max Hauke ist bekanntlich unter den Festgenommenen bei der Doping-Razzia. Nun steht auch der zweite Este fest, Karel Tammjarv hätte mit der Startnummer 30 ins Rennen gehen sollen. Sein Platz im Starthäuschen bleibt leer. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:10 PM Marcus Krämer Mit Andreas Katz und Sebastian Eisenlauer sind auch die ersten deutschen Langläfuer in der Loipe. Bundestrainer Peter Schlickenrieder hat bei Eurosport gesagt, der Deutsche Skiverband sei von den Razzien nicht betroffen. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:08 PM Marcus Krämer Der Este Raido Rankel ist nicht betroffen, er ist mit der Startnummer 2 auf die Strecke gegangen. (Foto: AFP) Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:07 PM Marcus Krämer Die ersten Starter sind auf der Strecke, es wird im 30-Sekunden-Takt gestartet. Nicht dabei ist der Este Andreas Veerpalu, damit könnte der dritte betroffene Sportler feststehen. Weiterhin gilt: alles noch mit Vorsicht genießen. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:05 PM Marcus Krämer Mein Lieblingssatz zur "Operation Aderlass" kommt vom ehemaligen Bundestrainer Jochen Behle: Der Experte sagte beim TV-Sender Eurosport, ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt habe bisher im nordischen Bereich großen Ankündigungen nichts folgen lassen. Steile These. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 1:02 PM Marcus Krämer Neben den beiden Österreichern Baldauf und Hauke sind laut BKA ein kasachischer und zwei estnische Sportler betroffen. Mal sehen, ob das noch mehr Einfluss auf die Startliste nimmt. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:59 PM Marcus Krämer Da die beiden Favoriten nah beieinander starten, dürften sie ähnliche Bedingungen auf der Strecke vorfinden. Das ist im Frühling von Seefeld nicht ganz unwichtig. Bei den Damen am Dienstag kämpften die Athletinnen mit dem nassen Schnee. Als dann aber später die Schatten auf die Loipe fielen, wurde es wieder etwas härter und damit schneller. Das könnte heute auch der Fall sein, obwohl die Veranstalter verstärkt mit Salz zur Verhärtung der Loipen arbeiten wollen. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:56 PM Marcus Krämer Nach den Ergebnissen des bisherigen Winters gibt es zwei große Favoriten: Der Finne Iivo Niskanen (Startnummer 46) und der zweifache Medaillengewinner in Seefeld, der Russe Alexander Bolshunov (42). Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:51 PM Marcus Krämer Im österreichischen Teamhotel fuhr am Vormittag die Polizei vor. (Foto: DPA) Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:48 PM Marcus Krämer Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:46 PM Marcus Krämer Unter den Festgenommenen sollen die Österreicher Dominik Baldauf und Max Hauke sein. Hauke ist für die 15 Kilometer mit der Startnummer 23 gemeldet. Somit wird sich die Teilnehmerzahl wohl auf 92 reduzieren. Ein schwarzer Tag für den Langlauf, nicht nur für den österreichischen. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:43 PM Marcus Krämer Um 15 Uhr wissen wir vermutlich mehr, denn dann soll es - pünktlich zum Ende des Rennens - eine Pressekonferenz "zur Zerschlagung eines internationalen Dopingnetzwerks" geben. Die neuesten Entwicklung bei der CSI Innsbruck gibt es natürlich auch hier. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:39 PM Marcus Krämer Bevor wir gleich auf die sportlichen Aspekte des Rennens zu sprechen kommen, noch eine aktuelle Doping-Meldung: Das österreichische Bundeskriminalamt hat mittlerweile bekanntgegeben, dass insgesamt sieben Personen in Seefeld festgenommen wurden, darunter sollen sich fünf Sportler befinden. In Erfurt gab es ebenfalls einen Einsatz, dort wurde ein deutscher Sportmediziner, der angeblich Verbindungen in den Spitzensport hat, sowie ein Komplize festgenommen. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:24 PM Marcus Krämer Die Meldungen sind allesamt noch nicht bestätigt, das mal zur Einordnung. Aber die österreichische Kronen-Zeitung berichtet von einem Polizeieinsatz im Lager des österreichischen Teams, das ZDF spricht sogar von zwei Festnahmen im österreichischen Lager. Max Hauke und Luis Stadlober sind für die 15 Kilometer gemeldet. Warten wir es mal ab. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:18 PM Marcus Krämer Die Ermittlungen könnten im Zusammenhang mit den Aussagen des ehemaligen Langläufers Johannes Dürr aus Österreich stehen. Der bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi positiv auf EPO getestete Dürr hatte umfassend über Dopingpraktiken im Wintersport ausgesagt, dabei auch von Orten in Deutschland berichtet. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:11 PM Marcus Krämer Zwei Stunden vor Rennbeginn (14 Uhr) wurden die Ermittlungen öffentlich gemacht, beim Kollegen Hajo Seppelt von der ARD erfahren Sie auf Twitter mehr. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 12:09 PM Marcus Krämer Das Wetter in Seefeld ist tatsächlich traumhaft, allerdings sind im Laufe des Tages dunkle Schatten aufgetaucht. Wie die ARD und Süddeutsche Zeitung berichten, laufen derzeit umfangreiche Doping-Razzien in der WM-Stadt und an anderen Orten, auch in Deutschland. Inwieweit aktuelle WM-Starter betroffen sind, ist nicht bekannt. Bisher heißt es, es gehe vor allem um Strippenzieher im Hintergrund. Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 10:36 AM Daniel Raecke Ski-WM: Langlauf 15km M, Skispringen F 2/27/19 10:33 AM Daniel Raecke Hallo und herzlich willkommen zur Berichterstattung von der Ski-WM in Seefeld!