Nordische Ski-WM Skiathlon 2/23/19 10:11 AM Malte Müller-Michaelis Können diese Lippen lügen? Johaug hat vor WM-Beginn ein Foto aus der Frühphase ihrer Karriere gepostet. Frei nach dem Motto: Die will doch nur spielen ... schneller rennen als alle anderen. Nordische Ski-WM Skiathlon 2/23/19 10:09 AM Malte Müller-Michaelis 2,3 Kilometer sind absolviert. Nepryaeva hat zu den drei Norwegerinnen aufgeschlossen. Dahinter tut sich inzwischen eine Lücke von mehr als zwölf Sekunden auf. Dann ist das Feld noch eng beisammen. Auch Katharina Hennig gehört zu den Verfolgerinnen. Nordische Ski-WM Skiathlon 2/23/19 10:08 AM Malte Müller-Michaelis Auch im Langlauf ist Doping ein Dauerthema. Johaug hat die vergangene Saison verpasst, nachdem sie positiv auf das anabole Steroid Clostebol getestet worden war. Sie sagte, das Mittel sei in einer Lippencreme enthalten gewesen. Na, klar. Hier geht es zur ganzen Geschichte: Nordische Ski-WM Skiathlon 2/23/19 10:06 AM Malte Müller-Michaelis Nach 1,1 Kilometern gibt es die erste Zwischenzeit. An der Spitze macht erwartungsgemäß ein norwegisches Trio Tempo: Neben Johaug und Østberg fährt auch Astrid Uhrenholdt Jacobsen vorne mit. Die Drei geben so viel Gas, dass hinter ihnen schon eine Lücke aufgerissen ist. Die erste Nicht-Norwegerin ist Natalia Nepryaeva aus Russland als Vierte mit fast fünf Sekunden Rückstand. Olympiasiegerin Charlotte Kalla lauert auf Rang sechs. Nordische Ski-WM Skiathlon 2/23/19 10:04 AM Malte Müller-Michaelis Zur Erklärung des Modus: Die Starterinnen legen zunächst 7,5 Kilometer im klassischen Stil zurück. Dann wechseln sie die Skier und die Stöcke und fahren die zweite Hälfte des Rennens in der Skating-Technik. Nordische Ski-WM Skiathlon 2/23/19 10:02 AM Malte Müller-Michaelis Auch drei deutsche Starterinnen sind in der Loipe: Sofie Krehl , Pia Fink und Katharina Hennig , die nach Seefeld gekommen ist, um etwas zu kreieren. Muskelkater zum Beispiel. Echte Medaillenchancen haben die DSV-Athletinnen nicht. Nordische Ski-WM Skiathlon 2/23/19 10:00 AM Malte Müller-Michaelis Das Rennen ist gestartet! Nordische Ski-WM Skiathlon 2/23/19 9:59 AM Malte Müller-Michaelis Die Favoritinnen sind Bjørgens norwegische Landsfrauen Therese Johaug , die in dieser Saison jedes Distanzrennen gewonnen hat, bei dem sie am Start war, sowie die Weltcup-Führende Ingvild Flugstad Østberg . Aber auch die Schwedin Charlotte Kalla werden wir genau im Auge behalten. Immerhin hat sie bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang sogar die große Marit Bjørgen besiegt. Nordische Ski-WM Skiathlon 2/23/19 9:56 AM Malte Müller-Michaelis Seit 2010 wird der Skiathlon bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften ausgetragen. Und die Titel gingen fast immer an Marit Bjørgen . Fünf von sieben Wettbewerben entschied die Norwegerin für sich. Mit acht (!) Olympiasiegen und 18 (!!!) Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften ist Bjørgen die erfolgreichste Athletin der Wintersport-Geschichte. Im vergangenen Jahr beendete sie ihre Karriere . Heute wird eine Nachfolgerin für die Königin gesucht. Getty Images Nordische Ski-WM Skiathlon 2/23/19 9:51 AM Malte Müller-Michaelis Tag drei der Nordischen Ski-WM in Seefeld beginnt mit den besten Langlauf -Allroundern der Welt. Im Skiathlon kann nur gewinnen, wer sowohl die klassische Technik, als auch das Skaten perfekt beherrscht. Um 11 Uhr starten die Frauen, um 12.30 Uhr die Männer. Und wir sind natürlich live für Sie dabei. Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker bei SPIEGEL ONLINE .