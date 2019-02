Nordische Ski-WM Kombination Großschanze 2/22/19 9:18 AM Malte Müller-Michaelis Vergessen Sie, was ich Ihnen gerade über die Bestweite gesagt hatte. Lokalmatador Mario Seidl lässt Watabes 122 Meter wie einen Hopser aussehen und legt 134 Meter vor. Wenn der sich gleich im Wertungsdurchgang nochmal steigert, landet er mitten in der Innsbrucker Innenstadt. dpa Nordische Ski-WM Kombination Großschanze 2/22/19 9:14 AM Malte Müller-Michaelis Dass das Wetter nicht das Beste ist, sehen Sie. Bei vier Grad und leichtem Nieselregen könnte man bestimmt Angenehmeres tun als von der Bergiselschanze zu hüpfen. Auf dem Sofa sitzen zum Beispiel. Die gute Nachricht: Zumindest sollte der Wind nicht für Probleme sorgen. Nordische Ski-WM Kombination Großschanze 2/22/19 9:12 AM Malte Müller-Michaelis Im Moment läuft im diesigen Innsbruck der Probedurchgang. Hier sehen Sie den Sprung des Polen Pawel Twardosz auf 91 Meter. Die Bestweite von 122 Metern hat bislang der Japaner Yoshito Watabe hingelegt, seines Zeichens jüngerer Bruder des Weltcup-Zweiten Akito Watabe - aber das wussten Sie natürlich. Getty Images Nordische Ski-WM Kombination Großschanze 2/22/19 9:03 AM Malte Müller-Michaelis Entsprechend verhalten ist der Optimismus vor der ersten WM-Entscheidung. Das sieht auch Peter Ahrens so. Zeiten ändern sich. Nordische Ski-WM Kombination Großschanze 2/22/19 9:01 AM Malte Müller-Michaelis Dass die Deutschen hinterherspringen und -fahren, liegt vor allem an der Formstärke dieses jungen Mannes. Der Norweger Jarl Magnus Riiber ist mit zehn Saisonsiegen der überragende Mann dieses Winters. epa-efe / rex Nordische Ski-WM Kombination Großschanze 2/22/19 8:57 AM Malte Müller-Michaelis In dieser Saison ist von Dominanz aber wenig zu spüren. Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger konnten Mitte Januar in Val di Fiemme zwar je einen Saisonsieg feiern, meist mussten sich die Deutschen aber mit zweiten oder dritten Plätzen zufrieden geben. Im Gesamt-Weltcup liegt Rydzek auf Rang drei, Geiger auf Position fünf. Nordische Ski-WM Kombination Großschanze 2/22/19 8:53 AM Malte Müller-Michaelis Bevor wir uns dem Tagesgeschäft widmen, werfen wir einen Blick zurück. Nachdem sich die DSV-Athleten in der Kombination drei von drei Olympischen Goldmedaillen und zusätzlich je ein Mal Silber und Bronze gesichert hatte, berichtete der geschätzte Kollege Peter Ahrens vor genau einem Jahr aus Korea über die "Nordischen Dominierer" . Nordische Ski-WM Kombination Großschanze 2/22/19 8:49 AM Malte Müller-Michaelis Am zweiten Wettkampftag der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften hofft der Deutsche Ski-Verband auf die erste Medaille - oder besser noch: die ersten Medaillen. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang feierten die Kombinierer Johannes Rydzek , Fabian Rießle und Eric Frenzel von der Großschanze einen Dreifacherfolg. Ob sie dieses Kunststück in Innsbruck und Seefeld wiederholen können? Wir werden es sehen. Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker bei SPIEGEL ONLINE . Show more Tickaroo Liveblog Software