Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:23 PM Henrik Bahlmann 1,3 Sekunden Rückstand nach 7,5 Kilometern auf die Führung. Das ist ein sehr gutes Rennen der deutschen Mannschaft, der man vor der WM nicht allzu viel zutrauen wollte. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:23 PM Henrik Bahlmann Oestberg und Russland Anastasia Sedova ziehen an. Jetzt muss Hennig aufpassen, nicht den Anschluss zu verlieren. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:22 PM Henrik Bahlmann Hennig bleibt in der Spitzengruppe. Während Scardoni bereits Probleme bekommt und einige Meter zurückgefallen ist, kämpft sich Hennig in den Windschatten des Führungstrios. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:19 PM Henrik Bahlmann Starkes Rennen von Victoria Carl. Schon wieder. Im Sprint wurde sie bereits sensationell Fünfte. dpa Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:19 PM Henrik Bahlmann Hennig hält die deutsche Mannschaft in der Führungsgruppe. Die Norwegerin Oestberg führt vor Schweden, danach kommen Russland, Deutschland und Italien. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:18 PM Henrik Bahlmann Die Schweiz ist weit abgeschlagen. Laurien Van der Graaff hatte offenbar große Probleme. Über eineinhalb Minuten Rückstand auf die Führungsgruppe lassen sich wohl nicht mehr aufholen. Oder wie es der Kollege neben mir sagt: "Das ist langsam." Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:17 PM Henrik Bahlmann Und Hennig hat die sieben Sekunden Rückstand auf die Spitze bereits wieder aufgeholt. Genau wie Italiens Lucia Scardoni. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:16 PM Henrik Bahlmann Die Startläuferinnen fallen in der Übergabezone zu Boden. Weniger als eine Viertelstunde für fünf Kilometer. Versuchen Sie das mal mit dem Fahrrad zu fahren. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:15 PM Henrik Bahlmann Auch Carl übergibt auf einem starken Platz vier an Katharina Hennig. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:15 PM Henrik Bahlmann Es kommt zum ersten Wechsel. Ok, Norwegen, Russland und Schweden kommen zum ersten Wechsel. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:14 PM Henrik Bahlmann Die ersten Bilder aus Seefeld. Carl ist nicht zu sehen. Das liegt hier noch daran, dass sie sich hinter Andersson versteckt hat. Inzwischen ist sie aber tatsächlich aus der Führungsgruppe verschwunden. Reuters Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:13 PM Henrik Bahlmann Ganz vorne das erwartete Bild: Norwegen, Russland und Schweden fahren vorne weg. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:12 PM Henrik Bahlmann Jetzt bekommt Carl aber Probleme. Beim einem Anstieg fällt sie weit zurück und muss sogar aufpassen, nicht von den USA kassiert zu werden. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:12 PM Henrik Bahlmann Schwedens Ebba Andersson hat inzwischen die Führung übernommen. Statt es sich im Windschatten gemütlich zu machen, wechselte Carl aber auf die andere Spur, um immer die Chance zu haben, an der Schwedin vorbeizuziehen. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:10 PM Henrik Bahlmann Frühlingshafte 14 Grad herrschen in Seefeld. Grund genug für einige Läuferinnen, mit kurzen Ärmeln zu starten. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:09 PM Henrik Bahlmann Während Carl wieder die Führung übernimmt, fällt die Franzosin Anouk Picon Faivre im Verfolgerfeld und fällt zurück. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:07 PM Henrik Bahlmann Die Läuferinnen gehen auf die Schlussmeter der ersten Runde. Und so langsam hat Russlands Belorukova Carl überholt. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:05 PM Henrik Bahlmann Russland und Schweden sind dran. Norwegens Weng hält sich noch aus dem Gröbsten heraus. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:03 PM Henrik Bahlmann Auf die hinteren Plätze hat Carl bereits rund fünf Sekunden Vorsprung. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:03 PM Henrik Bahlmann Das ist aber nur bedingt aussagekräftig für den weiteren Verlauf des Rennens. Denn gerade bei den Schussfahrten laueren die Favoritinnen oft im Windschatten. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:02 PM Henrik Bahlmann Carl greift direkt mal an und übernimmt die Führung. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:01 PM Henrik Bahlmann Kurz zum Modus: Jede der vier Läuferinnen muss fünf Kilometer hinter sich bringen. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 12:00 PM Henrik Bahlmann Los geht's! Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 11:59 AM Henrik Bahlmann Aber auch Schweden bringt in Stina Nilsson eine klasse Läuferin zum Abschluss auf die Loipe. ebenso Russland: Natalia Nepryaeva ist einiges zuzutrauen auf den finalen Metern. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 11:58 AM Henrik Bahlmann Bei Norwegen liest sich das schon eher nach Weltelite: Heidi Weng, Ingvild Flugstad Oestberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen und natürlich Therese Johaug als Schlussläuferin. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 11:57 AM Henrik Bahlmann Das deutsche Team startet mit Victoria Carl, Katharina Hennig, Sandra Ringwald und Laura Gimmler als Schlussläuferin. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Frauen 2/28/19 11:55 AM Henrik Bahlmann Langlauf der Frauen. Es gibt in diesen Tagen durchaus spannenderes, angesichts der Dominanz von Therese Johaug. Spannender wird es da schon eher, wenn es in die Staffel geht. Zwar sind die Norwegerinnen auch dort favorisiert, aber durch die starken Leistungen in den vergangenen Wettbewerben kann sich auch die deutsche Mannschaft durchaus Hoffnung auf ein gutes Abschneiden machen. Herzlich willkommen!