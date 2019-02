Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:29 AM Henrik Bahlmann Es folgt der nächste US-Amerikaner. Ben Loomis fliegt noch zwei Meter weiter als sein Teamkollege - und reiht sich auf Platz zwei ein. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:29 AM Henrik Bahlmann Ich frage mich, wie viele Biografien die Kommentatoren gelesen haben müssen, um die Lebensgeschichte von Jasper Good und Co. zu kennen. Jaspers Sprung war tatsächlich ganz Good: 93,5 Meter. Sorry für das Wortspiel. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:27 AM Henrik Bahlmann Der Ansatz des Sprunges war eigentlich gut, sagt der Eurosport-Kommentator über Viktor Pasichnyk . Wäre nur dieses Eigentlich nicht. Immerhin kommt er auf 90 Meter. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:26 AM Henrik Bahlmann Gibt es bei der Nordischen Kombination einen Knopf zum Vorspulen? Zihe Zhao ist der sechste der vergangenen sieben Springer, der kürzer als 90 Meter springt. Gut, es war knapp: 89,5 Meter. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:25 AM Henrik Bahlmann Vyacheslav Bochkarev springt noch vier Meter weniger. 77,5 Meter. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:25 AM Henrik Bahlmann Immerhin: Jianping Sun kommt heile runter. Angesichts der rudernden Arme und des fehlenden Telemarks fällt es mir aber schwer, von einer sicheren Landung zu sprechen. 81,5 Meter. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:24 AM Henrik Bahlmann Große Leistungsunterschiede im Feld: Dmytro Mazurchuk springt 24,5 Meter weiter als Glukhov. Mit 98,5 Metern fliegt er auf Platz zwei. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:23 AM Henrik Bahlmann Daniil Glukhov sorgt für ein Novum am heutigen Tag. Als erster Springer bleibt er unter 80 Metern. 74 sind es. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:22 AM Henrik Bahlmann Der nächste Russe. Vitalii Ivanov kann nicht an die guten Leistungen seiner Teamkollegen anknüpfen. 84,5 Meter springt Pashaev mutmaßlich beim Schlafwandeln. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:21 AM Henrik Bahlmann Chingiz Rakparov hat große Probleme in der Luft. Bei rund 80 Metern beginnt er plötzlich das Rudern mit den Armen - und fällt trotz guter Bedingungen bei 89,5 Meter vom Himmel. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:19 AM Henrik Bahlmann Wirklich entscheiden kann sich die Wettkampfleitung noch nicht: Vor Pawl Twardosz ging es wieder eine Luke nach oben. Der Pole ist derart verwirrt, dass er nicht über 90 Meter hinaus kommt. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:18 AM Henrik Bahlmann Im Zieleinlauf sitzt Pashaev auf seinem Führungsthron. Zugegeben: er steht. Ganz cool mit Sonnenbrille verfolgt er das Geschehen. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:17 AM Henrik Bahlmann Der Wettkampfleitung treiben die Weiten, angesichts der besseren Springer die noch folgen, Sorgenfalten auf die Stirn. Dementsprechend geht es im Anlauf zwei Luken nach unten. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:16 AM Henrik Bahlmann Während die erste Rutsche Springer runtersegelt, entspannt sich Titelverteidiger Johannes Rydzek noch in der Seefelder Sonne. Getty Images Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:14 AM Henrik Bahlmann Viacheslav Barkov hat dagegen ganz gute Bedingungen. 91,5 Meter reichen aber nicht, um sich unter die besten Fünf zu schieben. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:13 AM Henrik Bahlmann Ondrej Pazout mit dem zweitweitesten Sprung bisher. 96,5 Meter bedeuten wegen schlechter Windbedingungen den klaren zweiten Platz. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:12 AM Henrik Bahlmann Zhao wurde indes wegen seines Anzugs aus dem Wettbewerb genommen. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:12 AM Henrik Bahlmann Der Eurosport-Kommentator erzählt die Geschichte des Koreaners Jeun Park . Der Vater soll ihm gesagt haben: "Komm Junge, mach doch mal was Verrücktes." Die Kombination ist es geworden. 95 Meter sind zwar ok, aber nicht wirklich crazy. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:10 AM Henrik Bahlmann Während Jiawen Zhao darauf wartet, sich hinunterstürzen zu dürfen, wurde sein Teamkollege Lixin Zhao disqualifiziert. Geschockt davon hüpft Zhao auf nur 88,5 Meter. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:09 AM Henrik Bahlmann Der Slowene Ozbej Jelen kommt nur auf 91,5 Meter. Noch wirkt die Ouvertüre von Pashaev utopisch. Aber erst in Rund 40 Springern werden wir wissen, wie viel diese Weite wirklich wert ist. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:07 AM Henrik Bahlmann Jared Shumate , freie Übersetzung: Jared Schuhfreund, macht es etwas besser. 96 Meter. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:06 AM Henrik Bahlmann Eldar Orussayev legt noch einen drauf, beziehungsweise einen drunter. 87 Meter werden nicht reichen, um nach vorne laufen zu können. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:05 AM Henrik Bahlmann Lukas Danek ist der nächste Springer, aber auch er kommt nicht an die Weite von Pashaev heran. 90 Meter sind für den Tschechen enttäuschend. Bereits jetzt hat er 1:40 Minuten Rückstand auf den Führenden. Und es sind erst drei Athleten gesprungen. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:03 AM Henrik Bahlmann Markuss Vinogradovs. Ein Name, für den man länger braucht, als sein Sprung dauert. 81 Meter sind direkt mal 22 weniger als bei Pashaev zuvor. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:02 AM Henrik Bahlmann Das geht gut los. Pashaev springt auf 103 Meter. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 10:01 AM Henrik Bahlmann Der Russe Alexander Pashaev macht den Anfang. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 9:59 AM Henrik Bahlmann Die finalen Vorbereitungen laufen. dpa Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 9:58 AM Henrik Bahlmann Bis wir zu den Favoriten kommen, braucht es aber noch etwas. Riiber startet als 61., Rydzek als 59. und Eric Frenzel als 52. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 9:56 AM Henrik Bahlmann Der Wettkampf findet nach der Gundersen-Methode statt. Für einen Sprungmeter gibt es auf der Normalschanze demnach zwei Punkte. In der Loipe werden diese Punkte später in Minuten umgerechnet. 15 Punkte entsprechen einer Minute. Ab 15.15 Uhr soll es auf den Langlauf-Skiern losgehen. Das verfolgen Sie natürlich auch bei uns. Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 9:53 AM Henrik Bahlmann Diesem Mann fehlt noch eine Medaille bei dieser WM. Diesem Mann fehlt noch eine Medaille bei dieser WM. Auf der Normalschanze ist Johannes Rydzek Titelverteidiger. Dementsprechend viel verspricht er sich von dem heutigen Tag. dpa Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 9:50 AM Henrik Bahlmann Den deutschen Sieg im Teamwettbewerb können Sie hier nachlesen: Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 2/28/19 9:48 AM Henrik Bahlmann Herzlich willkommen zu den Festspielen der deutschen Kombinierer. So könnte ich Sie an diesem späten Donnerstagmorgen begrüßen. Zwei Wettbewerbe gab es in der Nordischen Kombination bei dieser WM bisher, zweimal dominierte die deutsche Mannschaft. Heute könnte es aber etwas Abwechslung auf dem Podest geben. Weil der Norweger Jarl Magnus Riiber bisher auf der Normalschanze überragte.