Nordische Ski-WM Niskanen gewinnt erstes Gold für Finnland

Gastgeber Finnland hat bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti die erste Goldmedaille gewonnen. Langläufer Iivo Niskanen setzte sich über 15 Kilometer im klassischen Stil durch.

Der 25-Jährige gewann in 36:44,0 Minuten vor dem norwegischen Top-Favoriten Martin Johnsrud Sundby, der 17,9 Sekunden Rückstand hatte. In Abwesenheit des dreifachen Medaillengewinners Sergej Ustjugow, der geschont wurde, galt Sundby als größter Goldkandidat. Rang drei ging an Sundbys Teamkollegen Niklas Dyrhaug, der 31,3 Sekunden nach Niskanen ins Ziel kam.

Niskanen erarbeitete sich auf der Strecke früh einen Vorsprung, gab diesen nicht mehr ab und wurde unter Jubel im Ziel empfangen. Bester Deutscher war Jonas Dobler. Er belegte Platz 27. Lucas Bögl verpasste als 31. knapp ein Top-30-Resultat. Thomas Bing belegte Platz 45.