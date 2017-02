Nordische Ski-WM Lippencreme und große Sprünge

Wo findet die WM statt?

Lahti, gut hundert Kilometer nördlich von Helsinki, gehört zu den mythischen Orten des Wintersports. Es ist die Heimat zahlreicher finnischer Ski-Helden von Janne Ahonen über Jari Puikkonen bis Toni Nieminen. Wenn am Abend die WM eröffnet wird, ist die Stadt schon zum siebten Male Gastgeber von Nordischen Ski-Weltmeisterschaften, zuletzt war dies 2001 der Fall - diese Titelkämpfe gingen allerdings als die Dopingspiele in die Wintersport-Geschichte ein. Sechs finnische Läufer, unter ihnen ihr langjähriger Topstar Harri Kirvesniemi, wurden damals überführt.

Wer werden die großen Stars der WM?

Die große Norwegerin Marit Björgen will ihrer ruhmreichen Laufbahn ein paar weitere Titel hinzufügen. Sechs Olympiasiege hat sie schon gefeiert, 14-mal ist sie Weltmeisterin und gehört auch diesmal in den Langlaufwettbewerben zu den Favoritinnen. Polens Skisprung-Heros Kamil Stoch hofft ebenfalls auf WM-Gold. Aber auch der DSV wird wohl mindestens einen Star der WM stellen. In der Nordischen Kombination kommen fast nur Eric Frentzel oder Johannes Rydzek für Platz eins in Frage.

Welcher Wettkampf verspricht besondere Spannung?

Der Skisprung mit dem Duell von Stoch und Österreichs Stefan Kraft dürfte Adrenalin garantieren - vor allem wenn es der Deutsche Andreas Wellinger schaffen sollte, in den Kampf ums Podest einzusteigen. Ansonsten gilt für jede Nordische Ski-WM, vor allem wenn sie in Nordeuropa stattfindet: Die Langlauf-Staffeln sind die Höhepunkte der Titelkämpfe. Norwegen gegen Schweden, so wird sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen der Zweikampf um Gold heißen.

Welche Medaillenchancen haben die Deutschen?

Im schwedischen Falun vor zwei Jahren feierten die Deutschen wahre Festspiele mit acht Medaillen, darunter fünf Mal Gold und Platz zwei der Nationenwertung. Das sollte auch für dieses Mal das Ziel sein. Carina Vogt im Frauen-Skisprung zählt zu den Anwärterinnen auf Edelmetall, ebenso Wellinger im Skisprung. Frentzel und Rydzeck sind eine Bank, sowohl für das Einzel als auch für den Teamsprint. DSV-Sportdirektorin Karin Orgeldinger hat die Devise ausgegeben: "Wir sollten in der Lage sein, in allen Disziplinen Medaillen zu gewinnen." Der DSV hat 29 Athleten und Athletinnen nominiert, die Langläufer unter ihnen dürften es am schwersten haben, aufs Podest zu kommen.

Worauf hoffen die Gastgeber?

Auf gute Stimmung, viele Zuschauer, beeindruckende Fernsehbilder und ungestörte Wettkämpfe. Das könnte alles in Erfüllung gehen. Wer allerdings auf finnische Medaillen spekuliert, wäre ein heilloser Optimist. Finnlands Wintersport ist in den vergangenen zehn Jahren abgestürzt, und an einen Coup des mittlerweile 39 Jahre alten Janne Ahonen im Skispringen glaubt wohl nicht einmal der Sportler selbst.

Wer könnte zur Überraschung der WM werden?

Alles schaut im Skispringen auf den Zweikampf von Stoch und Kraft. Aber Bundestrainer Werner Schuster traut auch seinem Schützling ganz viel zu. Andreas Wellinger hat zwar bei der Vierschanzentournee enttäuscht, aber danach ist er im Weltcup acht Mal auf dem Podium gewesen. Er kann bei diesen Titelkämpfen aus dem Schatten seines erfolgreichen Teamkollegen Severin Freund heraustreten.

Ist Doping gar kein Thema?

Es gibt wahrscheinlich derzeit keine sportliche Großveranstaltung, bei der Doping keine Rolle spielt. Der Sportgerichtshof Cas hat noch am Dienstag das Startverbot für fünf russische Langläufer bestätigt, unter ihnen ist Olympiasieger Alexander Legkow. Wie schon bei der Biathlon-WM von Hochfilzen stehen die russischen Sportler unter Beobachtung, aber Doping ist bei Weitem kein Problem, das auf Russland beschränkt ist. So fehlt auch Norwegens Langlaufstar Therese Johaug wegen einer Dopingsperre, die sie sich beim Auftragen einer Sonnencreme gegen Lippenbrand eingehandelt haben will. Die Sperre ihres Landsmannes Martin Johnsrud Sundby ist dagegen rechtzeitig zur WM abgelaufen - was vor allem die schwedische Konkurrenz empört hat.