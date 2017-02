Langlauf Norwegerin Bjørgen gewinnt 16. WM-Gold

Rekord-Weltmeisterin Marit Bjørgen hat bei den Titelkämpfen in Lahti ihr 16. WM-Gold gewonnen. Die 36-jährige Norwegerin brauchte im Langlauf über zehn Kilometer im klassischen Stil 25:24,9 Minuten. Bjørgen distanzierte die zweitplatzierte Schwedin Charlotte Kalla um 41 Sekunden. Bronze ging an Astrid Uhrenholdt Jacobsen aus Norwegen.

Beste deutsche Läuferin war Stefanie Böhler mit einem Rückstand von 1:35,8 Minuten auf Rang zehn. Nicole Fessel landete auf Platz 16. Victoria Carl wurde 21., Katharina Hennig 27. "Ich bin sehr zufrieden, besonders mit Steffi", sagte Andreas Schlütter, sportlicher Leiter des DSV.

Bjørgens Triumph bedeutete für Norwegen die vierte Goldmedaille in Lahti. Im Medaillenspiegel zogen die Skandinavier mit jetzt viermal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze an Deutschland (4-2-2) vorbei an die Spitze.