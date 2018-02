An einem Abend voller Jubelschreie und Interviews war es einer der wenigen besinnlichen Momente für Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer. Gerade noch hatte er mit Betreuern aus dem deutschen Biathlon-Team gefeiert, da kam der geschlagene Top-Favorit Martin Fourcade, nickte dem Überraschungssieger anerkennend zu und umarmte Peiffer kurz und knapp. Als wollte der Franzose sagen: Respekt für diese Schießleistung.

Denn wie schon am Vortag, an dem Laura Dahlmeier als eine von zwei fehlerfreien Schützinnen Gold gewonnen hatte, fiel die Entscheidung im Sprint der Herren am Schießstand. Nur der Zweitplatzierte Michal Krcmar aus Tschechien traf wie Peiffer alle zehn Scheiben. In der Loipe aber war er etwas langsamer und kam so mit einem Rückstand von 4,4 Sekunden ins Ziel. Bronze ging an Dominik Windisch, der sich als einer der wenigen nur einen Fehler leistete. Der Italiener hatte sich gegen die Kälte jeden einzelnen Finger mit Tape-Verband überklebt.

Für Peiffer hatte der Tag mit mehreren Missgeschicken begonnen. "Ich hatte überhaupt kein gutes Gefühl", erzählte der 30-Jährige nach der medaillenlosen Zeremonie im Zielraum. Am Morgen vergaß Peiffer den Schlüssel zu seinem Waffenschrank, später rutschte er auf einer Treppe aus und prellte sich den Ellbogen. "Und dann war kurz vor dem Rennen auch noch mein Schlagbolzen im Verschluss kaputt." Mit Hilfe von Bundestrainer Mark Kirchner konnte Peiffer den Bolzen tauschen - doch an eine Nullrunde am Schießstand war nicht zu denken. Aber: "Bei Olympischen Spielen läuft sowieso nicht alles so rund, wie im Weltcup", sagte Peiffer. "Das war dann aber auch egal."

"Da muss man einfach beharrlich bleiben"

Zuvor im Rennen hatte der eisige Wind im Alpensia Biathlon Centre, der schon beim Olympiasieg von Andreas Wellinger für extreme Verhältnisse gesorgt hatte, über den Ausgang mitentschieden. Besonders bei Fourcades Liegendschießen blies der Wind ordentlich ins Stadion hinein. Der überragende Biathlet der vergangenen Jahre schoss trotzdem sehr zügig - und verlor das Rennen frühzeitig mit drei Fehlern.

Der sechstplatzierte Benedikt Doll, der mit Peiffer sowie Simon Schempp auf Platz sieben und Erik Lesser auf Platz elf ein unerwartet starkes Mannschaftsergebnis ablieferte, fand eine Erklärung für die vielen Schießfehler im Feld: "Man kann nicht seinen gewohnten Rhythmus schießen. Deshalb schießt man etwas langsamer, dadurch wird es aber auch nicht einfacher. Dann fängt man an zu denken und so wird es richtig schwierig."

REUTERS Arnd Peiffer

Oder um es mit Oliver Kahn zu sagen: Bei solchen Verhältnissen benötigt man die "Eier", um unbeirrt seinen Rhythmus beizubehalten. Genau das gelang Peiffer. Der Sprint-Weltmeister von Khanty-Mansiysk 2011 schoss schnell, jedoch nicht zu schnell. Er zögerte aber auch nicht unnötig. Eine beachtliche Leistung, auch angesichts der zum Teil mäßigen Ergebnisse am Schießstand im Weltcup. "Wir haben das Rad im Vorfeld nicht neu erfunden", sagte Peiffer zum Formanstieg zum rechten Zeitpunkt. "Da muss man einfach mal beharrlich bleiben."

Folgt der Angriff von Fourcade?

Anders als Krcmar und Windisch, die angesichts des am Montag anstehenden Verfolgungsrennens (13 Uhr MEZ, Liveticker SPIEGEL ONLINE) nur schnell ins Bett wollten, freute sich Peiffer auf ein Bier mit seinen Teamkollegen und den Betreuern. "Man muss die Feste feiern, wie sie fallen."

An das Verfolgungsrennen wollte Peiffer allerdings noch keinen Gedanken verschwenden, eine Lehre aus seinem Erfolg in Khanty-Mansiysk vor sieben Jahren: "Da habe ich mich sehr mit dem Verfolger beschäftigt und konnte meinen Sprintsieg gar nicht richtig genießen." Diesen Fehler wolle er nicht wiederholen, nach dem Aufstehen gehe der Fokus dann Richtung zweiter Medaillenchance.

Im Verfolgungsrennen rechnen viele mit einem schnellen Angriff von Fourcade. Der Gesamtweltcupführende wird als Achter mit einem Rückstand von 22,1 Sekunden auf Peiffer in die Loipe gehen. Die Verhältnisse werden dann allerdings ähnlich sein, der Wind soll noch mindestens bis Mitte der Woche so stark bleiben. "Das wird eine Riesenquälerei", weiß Peiffer.

Mit Gold in der Tasche lässt es sich aber leichter quälen.