Olympia 2018 kompakt Das war der Tag in Pyeongchang

Fünf Olympiatage liegen hinter uns, an jedem gewann Deutschland zumindest eine Medaille. Das gelang ansonsten nur der Niederlande, kein Wunder also, dass beide Nationen die beiden vorderen Plätze im Medaillenspiegel belegen.

Erfolgreicher waren am fünften Tag von Pyeongchang die Deutschen, die zwei weitere Goldmedaillen sammelten. Vielleicht wären es sogar drei gewesen, wenn der Wind nicht wäre. Heftige Böen sorgten dafür, dass gleich mehrere Wettbewerbe verschoben werden mussten, darunter das Einzelrennen der Biathletinnen mit Top-Favoritin Laura Dahlmeier. Die Folge: ein eng gesteckter Terminkalender - und ein packender Donnerstag. Deswegen folgen nicht nur die Entscheidungen des Tages, sondern auch der Ausblick auf das, was kommt.

Medaillenspiegel 2018 Platz Land Gesamt 1 Deutschland 7 2 3 12 2 Niederlande 5 4 2 11 3 USA 4 1 2 7 alle Medaillen

Die Entscheidungen des Tages:

Rennrodeln, Männer, Doppelsitzer

"Das Rennrodeln wird von Deutschland beherrscht", hieß es am Dienstag bei SPIEGEL ONLINE, Anlass war die Goldmedaille Natalie Geisenbergers. Dass die Einschätzung nicht völlig falsch war, zeigten auch ihre männlichen Kollegen: Tobias Wendl und Tobias Arlt gewannen den Doppelsitzer-Wettbewerb und stachen dabei das Favoritenduo Toni Eggert/Sascha Benecken aus. Dabei hatten Eggert und Benecken in den vergangenen beiden Saisons noch fast nach Belieben dominiert; dass sie den Eiskanal in Pyeongchang nun mit Bronze verließen, war die vielleicht größte Überraschung des Tages. Silber ging an die Österreicher Peter Penz und Georg Fischler.

Nordische Kombination, Männer, Normalschanze

Eric Frenzel hat wie vor vier Jahren in Sotschi Gold im Einzel-Wettbewerb von der Normalschanzegeholt. Entscheidend war dabei die läuferische Qualität des 29-Jährigen: Frenzel war nach dem Springen als Fünfter in den Langlauf gestartet, schüttelte dort aber kurz vor Schluss Akito Watabe aus Japan ab. Rekordweltmeister Johannes Rydzek verpasste als Fünfter die Medaillenränge, nach Problemen beim Springen fehlten ihm letztlich rund acht Sekunden auf Bronze.

Snowboard, Männer, Halfpipe

Shaun White feierte in der Halfpipe als erster Snowboarder überhaupt seinen dritten Olympiasieg. Der US-Amerikaner gilt als einer der wenigen globalen Superstars im Wintersport - und machte es diesmal besonders spannend. Als Letzter in der Halfpipe gelang es dem 31-Jährigen kurz vor Ende tatsächlich, den in Führung liegenden Japaner Ayumu Hirano zu überholen.

Eisschnelllauf, Frauen, 1000 Meter

Was im Rodeln für die Deutschen gilt, gilt im Eisschnelllauf für die Niederlande. Jorien ter Mors setzte sich über 1000 Meter gegen doppelte Konkurrenz aus Japan durch, Nao Kodaira (Silber) und Miho Takagi (Bronze) landeten hinter der 28-Jährigen. Starläuferin Ireen Wüst, die mit ihrer Goldmedaille über 1500 Meter am Vortag zur erfolgreichste Niederländerin der Olympiageschichte geworden war, ging diesmal leer aus. Die 31-Jährige landete auf dem neunten Platz.

Eishockey, Männer

Der Start der Männerteams ins olympische Turnier begann mit gleich zwei Überraschungen: Die USA verloren 2:3 nach Verlängerung (1:0, 1:0, 0:2) gegen Slowenien. Auch ohne die NHL-Stars, die für Olympia keine Freigabe erhalten hatten, war mit einer US-Pleite nicht zu rechnen gewesen. Dass die russischen Olympiateilnehmer 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) gegen die Slowakei verloren, kam noch unerwarteter. Schließlich gilt das Team als Top-Favorit auf die Goldmedaille.

Diese Highlights erwarten Sie am Donnerstag:

Biathlon, Frauen, 15 Kilometer, Einzelrennen

Der Wind verhinderte, dass Dahlmeier und ihre Konkurrentinnen am Mittwoch an den Start gingen. Ab 9.15 Uhr MEZ soll ein neuer Anlauf gestartet werden. Dahlmeier kann dann das dritte Gold von Pyeongchang gewinnen - vorausgesetzt, das Wetter macht mit. SPIEGEL ONLINE berichtet von sämtlichen Wettbewerben im Liveticker.

Biathlon, Männer, 20 Kilometer, Einzelrennen

Zweimal Biathlon binnen weniger Stunden: Um 12.30 starten auch die Männer. Das deutsche Team startet ohne Benedikt Doll, den Olympia-Dritten in der Verfolgung. Neben Debütant Johannes Kühn kämpfen Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer, Simon Schempp und Erik Lesser um die Medaillen.

Rennrodeln, Mixed, Staffel

Nächste Goldchance für Geisenberger: Gemeinsam mit Johannes Ludwig geht sie im Mixed-Team an den Start. Das Rodeln und die Deutschen, Sie wissen Bescheid. Los geht's ab 13.30 Uhr.

Eiskunstlauf, Mixed, Paarlauf, Kür

Aljona Savchenko und Bruno Massot gehen als Vierte mit nur 76,59 Punkten in die Medaillenentscheidung. Mit der erhofften Goldmedaille wird es also eng für die deutschen Vizeweltmeister. Die Entscheidung fällt ab 2.30 Uhr.

Skilanglauf, Frauen, 10 Kilometer, Skating

Die erfolgreichste Winter-Olympionikin der Geschichte kommt zum Einsatz: Marit Bjørgen schaffte zum Auftakt der Spiele Silber über zweimal 7,5 Kilometer - und damit ihre elfte Medaille bei Olympischen Spielen insgesamt. Ob eine weitere hinzukommt, entscheidet sich ab 7.30 Uhr.

Eisschnelllauf, Männer, 10000 Meter

In Sven Kramer tritt am Donnerstag einer der Superstars der Olympischen Winterspiele an. Über 10.000 Meter will der Niederländer seine mittlerweile fünfte Goldmedaille gewinnen. Seine wohl gefährlichsten Konkurrenten sind Ted-Jan Bloemen (Kanada), und Landsmann Jorrit Bergsma, der 2014 in Sotschi gewann.