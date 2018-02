Olympia 2018 kompakt Das war der Tag in Pyeongchang

Ski alpin, Super G, Frauen

Ester Ledecká stand im Ziel, sie zeigte keine Regung, kein Lachen. Es vergingen mehrere Sekunden, dann sagte sie "No". Sie konnte nicht fassen, was gerade passiert war.

Die Snowboarderin hat als klare Außenseiterin Gold im Ski alpin bei den Winterspielen in Pyeongchang gewonnen. Die Tschechin schlug im Super-G die Skifahrerinnen Anna Veith aus Österreich und Tina Weirather aus Liechtenstein, ihr Vorsprung auf die bereits als Siegerin gefeierte Zweite: eine Hundertstel. Im Ziel angekommen, dachte die 22-Jährige, die Stadionanzeige mit der Nummer eins sei ein Fehler.

Sie war kein Fehler. Ledeckás Erfolg ist die bisher größte Überraschung der Spiele. (Mehr zum historischen Rennen lesen Sie hier.)

Alle Olympiasieger des Tages Was? Ich? Wirklich? Ester Ledecká konnte zunächst selbst kaum fassen, dass sie, die Snowboarderin, tatsächlich die gesamte Ski-Elite im Super-G düpiert haben soll. Olympiasieger 2014, Olympiasieger 2018: Der japanische Eiskunstläufer Yuzuru Hanyu. Schweizer Doppelsieg im Slopestyle der Freestyle-Skierinnen: Quereinsteigerin Sarah Höfflin gewann vor Mathilde Gremaud. Norwegen feiert den Sieg in der Langlaufstaffel der Frauen. Über 4 x 5 Kilometer setzten sich Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga und Marit Bjørgen (v.l.) vor Schweden und den olympischen Athletinnen Russlands durch. Für Bjørgen war es die insgesamt 13. Olympiamedaille, die siebte in Gold - beides ist einsamer Rekord. Sie war nicht zu schlagen: Die für die Slowakei startende Russin Anastasiya Kuzmina sicherte sich nach Silber in der Verfolgung und im Einzel Biathlon-Gold im Massenstart über 12,5 Kilometer. Die weiteren Medaillen gingen an Darya Domracheva aus Weißrussland und die Norwegerin Tiril Eckhoff. Laura Dahlmeier ging erstmals bei diesen Spielen leer aus. Die Gastgeber jubeln über ihre dritte Goldmedaille: Die Koreanerin Choi Minjeong war die Schnellste im Shorttrack über 1.500 Meter. Li Jinyu aus China gewann Silber, Kim Boutin aus Kanada sicherte sich Bronze. Mit Vollgas zu Gold: Der Kanadier Samuel Girard (vorne) lief der Konkurrenz im Shorttrack über 1.000 Meter davon. Hinter ihm freute sich John-Henry Krueger über Silber. Für den Koreaner Seo Yira reichte es nach einem Zusammenprall mit seinem Landsmann Lim Hyojun nur für Bronze. Titel verteidigt: Die Britin Lizzy Yarnold wurde wie schon 2014 in Sotschi Skeleton-Olympiasiegerin. Weltmeisterin Jacqueline Lölling gewann Bronze vor Yarnolds britischer Teamkollegin Laura Deas. So freut sich jemand, der zum dritten Mal Olympiasieger wird: Der Pole Kamil Stoch flog nach zwei Goldmedaillen 2014 in Sotschi auch auf der Großschanze in Pyeongchang auf den ersten Platz. Andreas Wellinger sicherte sich Silber, Bronze ging an den Norweger Robert Johansson.

Die weiteren Entscheidungen des Tages:

Skispringen, Großschanze, Männer

Richard Freitag gilt als die Nummer eins im deutschen Skispringen, bisher sind es aber die Winterspiele seines Teamkollegen Andreas Wellinger. Nach seinem Gold-Triumph auf der Normalschanze holte der 22-Jährige nun die Silbermedaille von der Großschanze. Weiter sprang nur Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen. Bronze gewann wie schon bei der kleinen Schanze der Norweger Robert Johansson.

Biathlon, 12,5 Kilometer Massenstart, Frauen

Eine enttäuschte Laura Dahlmeier hat man bei diesen Winterspielen noch nicht gesehen - bisher: Die 24-Jährige blieb in Pyeongchang erstmals ohne Medaille, sie kam im Massenstart nur als Nummer 16 ins Ziel. Über die 12,5 Kilometer leistete sich Dahlmeier zwei Fehlschüsse und war am Ende drittbeste Deutsche hinter Denise Herrmann (elfter Platz) und Franziska Preuß (zwölfter Platz). Der Sieg ging an die für die Slowakei startende Russin Anastasiya Kuzmina vor der laufstarken Weißrussin Darja Domratschawa und Tiril Eckhoff aus Norwegen.

Skeleton, Frauen

Bäuchlings, mit dem Kopf voran und dem Gesicht für bestmögliche Aerodynamik nur Zentimeter über dem Eis bei bis zu 145 Stundenkilometern durch den Eiskanal: Das ist Skeleton - und Jacqueline Lölling sicherte sich in dieser Disziplin die Silbermedaille.

AP Jacqueline Lölling

Schneller als die 23-Jährige war nur die Britin Lizzy Yarnold (0,45 Sekunden Vorsprung), die damit ihren Triumph von Sotschi wiederholte. Das war zuvor noch keiner Fahrerin gelungen.

Skilanglauf, Staffel, Frauen

Sie hat es schon wieder getan: Skilangläuferin Marit Bjørgen hat mit der norwegischen Frauenstaffel die 13. olympische Medaille ihrer Karriere gewonnen (darunter sind sieben goldene) und ist in der ewigen Rangliste der Winterspiele mit Rekordhalter und Landsmann Ole Einar Bjørndalen gleichgezogen. Mit einem weiteren Triumph in Südkorea würde die 37-Jährige Biathlon-Star Bjørndalen auch als Nummer eins im Ranking der erfolgreichsten Teilnehmer bei Winterspielen ablösen.

Medaillenspiegel 2018 Platz Land Gesamt 1 Deutschland 9 4 4 17 2 Norwegen 7 8 7 22 3 Niederlande 6 5 2 13 alle Medaillen

Und sonst?

Eiskunstlauf, Kür, Männer

Der japanische Eiskunstläufer Yuzuru Hanyu hat seinen Olympiasieg von 2014 wiederholt. Zwei Erfolge nacheinander gelangen zuletzt nur dem Amerikaner Dick Button 1948 und 1952. Der Sieg von Hanyu war nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees die 1000. Goldmedaille in der Geschichte der Winterspiele. Paul Fentz verbesserte sich in der Kür zur Titelmusik der US-Serie "Game of Thrones" - und als Jaime Lannister gekleidet - um zwei Plätze auf Rang 22. Hier sehen Sie die Fotos zum Wettbewerb.

Diese Highlights kommen am Sonntag

Biathlon, 15 Kilometer Massenstart, Männer

Die deutschen Frauen sind im Massenstart ohne Medaille geblieben, wie schlagen sich die Männer? Von 12.15 Uhr MEZ an kämpfen Arnd Peiffer, Simon Schempp und Co. um Medaillen. Die Favoriten im 15-Kilometer-Rennen sind Martin Fourcade aus Frankreich und der Norweger Johannes Thingnes Bø.

Alle deutschen Medaillengewinner Der zweite Streich von Skispringer Andreas Wellinger. Nach dem Sieg auf der Normalschanze holte der Deutsche die Silbermedaille von der Großschanze. Weltmeisterin Jacqueline Lölling hat Silber im Skeleton gewonnen. Die 23-Jährige fuhr im Alpensia Sliding Centre hinter der Britin Lizzy Yarnold, die damit ihren Triumph von Sotschi wiederholte, auf Platz zwei. In den Einzelwettbewerben hatten sie alle schon Medaillen gewonnen: Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl und Tobias Arlt wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen auch in der Rodel-Staffel. Medaille Nummer 14 für die deutsche Delegation, Medaille Nummer drei für Laura Dahlmeier. Nach Gold im Sprint und im Verfolgungsrennen freute Dahlmeier sich über Bronze über die 15-Kilometer-Strecke. Gold für Aljona Savchenko: Die 34-Jährige sicherte sich mit ihrem Partner Bruno Massot dank eines neuen Weltrekords in der Kür Gold im Eiskunstlauf. Damit war nach dem Kurzprogramm nicht mehr zu rechnen: Das Duo hatte nur auf Rang vier gelegen. Titel verteidigt: Wie schon 2014 in Sotschi haben die Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt den olympischen Doppelsitzer-Wettbewerb gewonnen. Favorisiert war eigentlich ein anderes Duo gewesen: Die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken durften in Pyeongchang immerhin über Bronze jubeln. Gold in der Nordischen Kombination: Wie vier Jahre zuvor in Sotschi ließ Eric Frenzel die Konkurrenz hinter sich. Doppelsieg im Rodel-Einsitzer der Frauen: Auch Natalie Geisenberger verteidigte ihren Titel aus Sotschi erfolgreich. Über Rodel-Silber freute sich am fünften Wettkampftag Teamkollegin Dajana Eitberger. Erste Silbermedaille für Deutschland - und geholt hat sie Katharina Althaus im Skispringen. Auf der Normalschanze sprang nur Maren Lundby aus Norwegen noch weiter als die 21-Jährige. Hoch soll er leben: Das deutsche Biathleten-Team feiert Benedikt Doll. Er gewann in der Verfolgung Bronze. Für den 27-Jährigen ist es die erste olympische Medaille bei Winterspielen. Rodler Johannes Ludwig sicherte sich Bronze im Einsitzer. Der auf Gold gebuchte Felix Loch verpasste nach einem Fahrfehler im letzten Lauf das Podest. Der zweite Streich von Laura Dahlmeier: Die 24-Jährige setzte sich auch im zweiten Biathlonrennen der Winterspiele durch. Sie siegte in der Verfolgung - historisch: Dahlmeier ist die erste der Geschichte, die in der Verfolgung gleichzeitig Olympiasiegerin und Weltmeisterin ist. Die Favoriten schossen daneben, er nicht: Arnd Peiffer gewann am zweiten Wettkampftag Gold im Biathlon-Sprint über zehn Kilometer. Er kann nicht nur hoch, sondern auch ziemlich weit: Andreas Wellinger legte von der Normalschanze eine goldene Punktlandung hin. Laura Dahlmeier hat im Biathlon-Sprint die erste deutsche Goldmedaille der Spiele in Südkorea gewonnen.

Eishockey, Vorrunde, Männer

Zwei Pleiten bisher, möglich ist noch alles: Für die deutsche Mannschaft geht es in der letzten Vorrundenpartie (4.10 Uhr) gegen Norwegen um Platz drei in Gruppe C und damit um eine gute Ausgangsposition für das K.-o.-Spiel um den Viertelfinaleinzug am Dienstag.

Bobsport, Zweierbob (1. und 2. Lauf), Männer

Der viermalige Zweierbob-Weltmeister Francesco Friedrich startet mit seinem Anschieber Thorsten Margis bei Olympia. Das Duo will nach den medaillenlosen Spielen der deutschen Bobs vor vier Jahren wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Die ersten beiden Läufe beginnen um 12.05 Uhr. Die Entscheidung fällt im 3. und 4. Lauf am Montag.