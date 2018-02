Olympia 2018 kompakt Das war der Tag in Pyeongchang

Bobsport, Zweisitzer, Männer

Vier Olympiasieger im Zweisitzer - wie geht denn so was? Ganz einfach: Die Deutschen Francesco Friedrich und Thorsten Margis waren nach vier Läufen exakt zeitgleich mit den Kanadiern Justin Kripps und Alexander Kopacz. Bronze ging an die Letten Oskars Melbardis und Janis Strenga.

Nico Walther und Christian Poser, die nach zwei Läufen noch geführt hatten, wurden am Ende Vierte. Johannes Lochner und Christopher Weber landeten auf dem fünften Platz. Vor vier Jahren in Sotschi waren Deutschlands Bobfahrer noch ohne Medaille geblieben. Am Samstag und Sonntag (jeweils ab 1.30 Uhr MEZ, Liveticker SPIEGEL ONLINE) steht der Vierer auf dem Programm.

Die weiteren Entscheidungen des Tages:

Skispringen, Team, Männer

Andreas Wellinger hat seine dritte Olympiamedaille gewonnen: Nachdem er sich im Einzel bereits Gold von der Normal- und Silber von der Großschanze gesichert hatte, führte der 22-Jährige die deutsche Mannschaft zu Silber im Teamspringen. Mit ihm freuten sich Karl Geiger, Stephan Leyhe und Richard Freitag über den zweiten Platz hinter den überragenden Norwegern Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang und Robert Johansson.

Auf dem dritten Platz landeten die Polen Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki und Kamil Stoch. Vor dem letzten Sprung hatte Polen noch auf Silberkurs gelegen.

Eisschnelllauf, 500 Meter, Männer

Riesenjubel im Gangneung Oval: Der Südkoreaner Cha Min Kyu fegte über das Eis und übernahm die Führung im 500-Meter-Lauf in neuer Olympischer Rekordzeit von 34,42 Sekunden. Das schien zu Gold zu reichen - bis Havard Lorentzen kam. Der Norweger war im folgenden Lauf noch eine Hundertstelsekunde schneller und krönte sich vor Cha zum Olympiasieger. Bronze gewann der Chinese Gao Tingyu. Der Deutsche Nico Ihle, der sich als Vizeweltmeister Chancen auf eine Medaille ausgerechnet hatte, ging als Achter leer aus.

Eishockey, Halbfinale, Frauen

Im Endspiel des olympischen Eishockey-Turniers der Frauen kommt es am Donnerstag (5.10 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) erwartungsgemäß zum Klassiker zwischen den USA und Kanada. Die Favoritinnen setzten sich in ihren Halbfinals jeweils 5:0 gegen Finnland und die Olympischen Athletinnen aus Russland durch, die am Mittwoch um die Bronzemedaille spielen werden.

Medaillenspiegel 2018 Platz Land Gesamt 1 Norwegen 11 9 8 28 2 Deutschland 10 6 4 20 3 Kanada 6 5 6 17 alle Medaillen

Diese Highlights kommen am Dienstag

Biathlon, Mixed-Staffel

Simon Schempp will nach dem Fotofinish-Silber im Massenstart seine nächste Olympiamedaille gewinnen und ist sich sicher, dass "wir zu den Mitfavoriten gehören werden". Dabei steht noch nicht fest, wer mit ihm gemeinsam das deutsche Team bildet. Zwei Frauen und zwei Männer kämpfen gemeinsam um Gold, Silber oder Bronze. Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer und die dreifache Medaillengewinnerin Laura Dahlmeier gelten als aussichtsreichste Kandidaten. Den vierten Platz könnten Denise Herrmann oder Franziska Preuß besetzen.

Alle deutschen Medaillengewinner Erfolgsflieger: Deutschlands Skispringer haben sich Silber gesichert. Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag und Andreas Wellinger(v.l.n.r.) landeten hinter Norwegen auf Rang zwei. Zeitgleich im Zweierbob: Francesco Friedrich und Anschieber Thorsten Margis teilen sich die Goldmedaille mit Justin Kripps und Alexander Kopacz aus Kanada. Beide Teams landeten auf die Hundertstelsekunde gleich schnell im Ziel. Gold verloren, Silber gewonnen: Simon Schempp sicherte sich im Massenstart nach einem dramatischen Finish seine erste Einzelmedaille bei Olympischen Spielen. Gold musste er Martin Fourcade überlassen. Der zweite Streich von Skispringer Andreas Wellinger. Nach dem Sieg auf der Normalschanze holte der Deutsche die Silbermedaille von der Großschanze. Weltmeisterin Jacqueline Lölling hat Silber im Skeleton gewonnen. Die 23-Jährige fuhr im Alpensia Sliding Centre hinter der Britin Lizzy Yarnold, die damit ihren Triumph von Sotschi wiederholte, auf Platz zwei. In den Einzelwettbewerben hatten sie alle schon Medaillen gewonnen: Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl und Tobias Arlt wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen auch in der Rodel-Staffel. Medaille Nummer 14 für die deutsche Delegation, Medaille Nummer drei für Laura Dahlmeier. Nach Gold im Sprint und im Verfolgungsrennen freute Dahlmeier sich über Bronze über die 15-Kilometer-Strecke. Gold für Aljona Savchenko: Die 34-Jährige sicherte sich mit ihrem Partner Bruno Massot dank eines neuen Weltrekords in der Kür Gold im Eiskunstlauf. Damit war nach dem Kurzprogramm nicht mehr zu rechnen: Das Duo hatte nur auf Rang vier gelegen. Titel verteidigt: Wie schon 2014 in Sotschi haben die Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt den olympischen Doppelsitzer-Wettbewerb gewonnen. Favorisiert war eigentlich ein anderes Duo gewesen: Die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken durften in Pyeongchang immerhin über Bronze jubeln. Gold in der Nordischen Kombination: Wie vier Jahre zuvor in Sotschi ließ Eric Frenzel die Konkurrenz hinter sich. Doppelsieg im Rodel-Einsitzer der Frauen: Auch Natalie Geisenberger verteidigte ihren Titel aus Sotschi erfolgreich. Über Rodel-Silber freute sich am fünften Wettkampftag Teamkollegin Dajana Eitberger. Erste Silbermedaille für Deutschland - und geholt hat sie Katharina Althaus im Skispringen. Auf der Normalschanze sprang nur Maren Lundby aus Norwegen noch weiter als die 21-Jährige. Hoch soll er leben: Das deutsche Biathleten-Team feiert Benedikt Doll. Er gewann in der Verfolgung Bronze. Für den 27-Jährigen ist es die erste olympische Medaille bei Winterspielen. Rodler Johannes Ludwig sicherte sich Bronze im Einsitzer. Der auf Gold gebuchte Felix Loch verpasste nach einem Fahrfehler im letzten Lauf das Podest. Der zweite Streich von Laura Dahlmeier: Die 24-Jährige setzte sich auch im zweiten Biathlonrennen der Winterspiele durch. Sie siegte in der Verfolgung - historisch: Dahlmeier ist die erste der Geschichte, die in der Verfolgung gleichzeitig Olympiasiegerin und Weltmeisterin ist. Die Favoriten schossen daneben, er nicht: Arnd Peiffer gewann am zweiten Wettkampftag Gold im Biathlon-Sprint über zehn Kilometer. Er kann nicht nur hoch, sondern auch ziemlich weit: Andreas Wellinger legte von der Normalschanze eine goldene Punktlandung hin. Laura Dahlmeier hat im Biathlon-Sprint die erste deutsche Goldmedaille der Spiele in Südkorea gewonnen.

Eiskunstlauf, Eistanz, Kür

Das deutsche Eistanz-Duo Kavita Lorenz und Joti Polizoakis hat nach Platz 17 im Kurzprogramm keine Medaillenchancen, ist aber schon sehr zufrieden, überhaupt im Finale dabei zu sein und die Kür zeigen zu dürfen. Favoriten auf Gold sind die Kanadier Tessa Virtue und Scott Moir.

Freestyle-Skiing, Halfpipe, Frauen

Spektakulär wird es im Phoenix Snow Park, wenn sich die Freestyle-Skifahrerinnen in die Halfpipe stürzen. Die Deutsche Sabrina Cakmakli hat dank eines guten siebten Platzes in der Qualifikation das Finale erreicht. Die beste Leistung in der Quali zeigte die Kanadierin Cassie Sharpe, als Anwärterinnen auf olympische Medaille gelten Weltmeisterin Ayana Onozuka aus Japan, die Französin Marie Martinod sowie die starken US-Amerikanerinnen Brita Sigourney, Annalisa Drew und Maddie Bowman.