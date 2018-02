Nordische Kombination, Großschanze, Männer

Gold, Silber und Bronze - in der Nordischen Kombination von der Großschanze haben die Deutschen aufgetrumpft. Johannes Rydzek kam als Sieger durchs Ziel und sicherte sich seine erste olympische Goldmedaille. Silber ging an Fabian Rießle. Eric Frenzel gewann nach seinem Triumph von der Normalschanze Bronze.

Das deutsche Trio hatte in der Loipe die Verfolgung von Akito Watabe aufgenommen, der nach dem Springen in Führung lag. Am Ende war der Norweger Jarl Magnus Riiber an den Fersen von Rydzek, Rießle und Frenzel, konnte sich aber nicht mehr zwischen die Deutschen schieben.

Die weiteren Entscheidungen des Tages:

Biathlon, Mixed-Staffel

Zwei Fehler im Liegen und drei im Stehen waren für Arnd Peiffer zu viel, um die Führung in der Mixed-Staffel zu behaupten. Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier und Erik Lesser hatten für das deutsche Quartett eine komfortable Führung herausgelaufen. Schlussmann Peiffer versagten die Nerven am Gewehr.

Am Ende siegte Frankreich, was für deren Schlussläufer Martin Fourcade die dritte Goldmedaille in Pyeongchang bedeutet. Der 29-Jährige ist nun der erfolgreichste Olympia-Teilnehmer in der Geschichte seines Heimatlandes. Den zweiten Platz holte sich Norwegen. Der Italiener Dominik Windisch besiegte Peiffer im Schlusssprint. Das deutsche Trainerteam beanstandete noch das raumgreifende Verhalten des Südtirolers vor dem Zieleinlauf, der Protest wurde jedoch abgewiesen.

Alle Medaillengewinner des Tages Freestyle-Skifahrerin Cassie Sharpe aus Kanada hat Gold in der Halfpipe gewonnen. Sie siegte deutlich vor der Französin Marie Martinod (l.), sowie Brita Sigourney aus den USA (r.). Im Eistanz siegten Tessa Virtue und Scott Moir aus Kanada. Silber holten die Franzosen Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron, Bronze ging an die US-Geschwister Maia Shibutani und Alex Shibutani. Gold für das französische Mixed-Team um Biathlon-Star Martin Fourcade, der bereits in der Verfolgung und im Massenstart triumphiert hatte und mit seiner insgesamt fünften Goldmedaille zum erfolgreichsten Olympioniken in der Geschichte seines Heimatlandes aufgestiegen ist. Eins, zwei, drei: Die Nordischen Kombinierer aus Deutschland haben bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang einen Dreifach-Erfolg von der Großschanze gefeiert. Johannes Rydzek holte Gold vor Fabian Rießle und Eric Frenzel. Die Shorttrackerinnen von Gastgeber und Rekord-Olympiasieger Südkorea haben in der 3000-Meter-Staffel triumphiert. Das Quartett um 1500-Meter-Olympiasiegerin Choi Minjeong gewann das Finale vor Italien und holte zum sechsten Mal seit der Premiere des Wettbewerbs 1988 die Goldmedaille.

Eishockey, Viertelfinal-Qualifikation, Herren

26 Sekunden lief die Verlängerung, dann traf Yannic Seidenberg und brachte die deutschen Eishockey-Spieler in der Partie gegen die Schweiz ins Viertelfinale. Am Ende eines intensiven Spiels stand es 2:1 für die DEB-Auswahl. Der Viertelfinaleinzug ist der größte Triumph eines deutschen Eishockey-Teams bei Olympia seit 16 Jahren. In der nächsten Runde wartet Weltmeister Schweden (Mittwoch, 13.10 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Den Skandinaviern musste sich die Mannschaft um Führungsspieler Christian Ehrhoff in der Gruppenphase knapp 0:1 geschlagen geben.

Bobsport, Zweierbob, Frauen

Zwei Läufe fanden heute im Zweierbob der Damen statt und es lief gut für die deutschen Teilnehmerinnen. Mariama Jamanka und Lisa Marie Buckwitz lagen am Ende des Tages auf Platz eins. Stephanie Schneider und Annika Drazek fuhren auf den dritten Rang. Dazwischen lag nur der Bob von US-Pilotin Elana Meyers Taylor. Lauf drei und vier finden am Mittwoch statt (12.40 UHR, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Medaillenspiegel 2018 Platz Land Gesamt 1 Norwegen 11 10 8 29 2 Deutschland 11 7 5 23 3 Kanada 8 5 6 19 alle Medaillen

Diese Highlights kommen am Mittwoch

Ski alpin, Abfahrt, Damen

Großes Finale für Lindsey Vonn: Zwar sorgte sie bei diesen Spielen bereits für Gesprächsstoff, eine Medaille konnte sie jedoch noch nicht gewinnen. Das kann sie am Mittwoch in ihrer Paradedisziplin, der Abfahrt, ändern (3 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Die 33-Jährige geht als Favoritin ins Rennen, schließlich ist sie in den Speed-Disziplinen seit Jahren das Maß aller Dinge. Gold in der Abfahrt gelang ihr zuletzt 2010 in Vancouver, die Spiele in Sotschi 2014 verpasste sie. Die Abfahrt könnte ihre letzte Chance auf eine weitere Goldmedaille bei Olympia sein.

Skilanglauf, Team-Sprint, Damen

Die Favoriten kommen aus Skandinavien: Schweden und Norwegen werden den Team-Sprint der Langläuferinnen voraussichtlich unter sich ausmachen (11 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). In der Staffel hatten die Norwegerinnen um Marit Björgen noch die Nase vorn, im Sprint könnte Schweden die Revanche gelingen, denn hier sind die Kräfteverhältnisse leicht verschoben. Bereits in der Einzeldisziplin hatte die Schwedin Stina Nilsson die Norwegerin Maiken Caspersen Falla hinter sich gelassen und Gold gewonnen.

Alle deutschen Medaillengewinner Bronze, Silber und Gold! Der Weltcup-Winter verlief holprig, bei den Winterspielen sind die deutschen Kombinierer erfolgreich: Johannes Rydzek hat im Wettbewerb von der Großschanze vor Fabian Rießle und Eric Frenzel gewonnen. Erfolgsflieger: Deutschlands Skispringer haben sich Silber gesichert. Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag und Andreas Wellinger(v.l.n.r.) landeten hinter Norwegen auf Rang zwei. Zeitgleich im Zweierbob: Francesco Friedrich und Anschieber Thorsten Margis teilen sich die Goldmedaille mit Justin Kripps und Alexander Kopacz aus Kanada. Beide Teams landeten auf die Hundertstelsekunde gleich schnell im Ziel. Gold verloren, Silber gewonnen: Simon Schempp sicherte sich im Massenstart nach einem dramatischen Finish seine erste Einzelmedaille bei Olympischen Spielen. Gold musste er Martin Fourcade überlassen. Der zweite Streich von Skispringer Andreas Wellinger. Nach dem Sieg auf der Normalschanze holte der Deutsche die Silbermedaille von der Großschanze. Weltmeisterin Jacqueline Lölling hat Silber im Skeleton gewonnen. Die 23-Jährige fuhr im Alpensia Sliding Centre hinter der Britin Lizzy Yarnold, die damit ihren Triumph von Sotschi wiederholte, auf Platz zwei. In den Einzelwettbewerben hatten sie alle schon Medaillen gewonnen: Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl und Tobias Arlt wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen auch in der Rodel-Staffel. Medaille Nummer 14 für die deutsche Delegation, Medaille Nummer drei für Laura Dahlmeier. Nach Gold im Sprint und im Verfolgungsrennen freute Dahlmeier sich über Bronze über die 15-Kilometer-Strecke. Gold für Aljona Savchenko: Die 34-Jährige sicherte sich mit ihrem Partner Bruno Massot dank eines neuen Weltrekords in der Kür Gold im Eiskunstlauf. Damit war nach dem Kurzprogramm nicht mehr zu rechnen: Das Duo hatte nur auf Rang vier gelegen. Titel verteidigt: Wie schon 2014 in Sotschi haben die Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt den olympischen Doppelsitzer-Wettbewerb gewonnen. Favorisiert war eigentlich ein anderes Duo gewesen: Die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken durften in Pyeongchang immerhin über Bronze jubeln. Gold in der Nordischen Kombination: Wie vier Jahre zuvor in Sotschi ließ Eric Frenzel die Konkurrenz hinter sich. Doppelsieg im Rodel-Einsitzer der Frauen: Auch Natalie Geisenberger verteidigte ihren Titel aus Sotschi erfolgreich. Über Rodel-Silber freute sich am fünften Wettkampftag Teamkollegin Dajana Eitberger. Erste Silbermedaille für Deutschland - und geholt hat sie Katharina Althaus im Skispringen. Auf der Normalschanze sprang nur Maren Lundby aus Norwegen noch weiter als die 21-Jährige. Hoch soll er leben: Das deutsche Biathleten-Team feiert Benedikt Doll. Er gewann in der Verfolgung Bronze. Für den 27-Jährigen ist es die erste olympische Medaille bei Winterspielen. Rodler Johannes Ludwig sicherte sich Bronze im Einsitzer. Der auf Gold gebuchte Felix Loch verpasste nach einem Fahrfehler im letzten Lauf das Podest. Der zweite Streich von Laura Dahlmeier: Die 24-Jährige setzte sich auch im zweiten Biathlonrennen der Winterspiele durch. Sie siegte in der Verfolgung - historisch: Dahlmeier ist die erste der Geschichte, die in der Verfolgung gleichzeitig Olympiasiegerin und Weltmeisterin ist. Die Favoriten schossen daneben, er nicht: Arnd Peiffer gewann am zweiten Wettkampftag Gold im Biathlon-Sprint über zehn Kilometer. Er kann nicht nur hoch, sondern auch ziemlich weit: Andreas Wellinger legte von der Normalschanze eine goldene Punktlandung hin. Laura Dahlmeier hat im Biathlon-Sprint die erste deutsche Goldmedaille der Spiele in Südkorea gewonnen.

Skilanglauf, Team-Sprint, Herren

Bei den Herren scheint eine weitere Goldmedaille für Norwegen hingegen wahrscheinlich (11.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Johannes Høsflot Klæbo dominierte bereits die Einzelausscheidung. Auch das Team zeigte beim Staffel-Gold, dass Qualität in der Breite vorhanden ist. Dahinter ist das Rennen zwischen Italien, Frankreich und den Athleten aus Russland offen. Für Italien spricht, dass ihr stärkster Läufer Federico Pellegrino bereits im Einzel zu Silber lief.