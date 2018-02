Olympia 2018 kompakt Das war der Tag in Pyeongchang

Bobsport, Zweierbob, Frauen

Vor vier Jahren erlebte der deutsche Bobsport eine historische Pleite: Bei den Winterspielen in Sotschi holte Deutschland keine Medaille, dafür gab es Materialdiskussionen und Ratlosigkeit. In Pyeongchang werden die deutschen Athleten ihrer Favoritenrolle gerecht. Am Montag feierten Francesco Friedrich und Thorsten Margis Gold im Zweierbob, nun legten die deutschen Frauen nach: Mariama Jamanka und Lisa Marie Buckwitz setzten sich gegen die Konkurrenz aus den USA und Kanada durch.

Eishockey, Viertelfinale, Männer

Es ist eine Sensation: Außenseiter Deutschland hat erstmals seit 1976 die Chance auf eine Medaille bei Olympia. Damals hatte das DEB-Team Bronze gewonnen. Nun setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm gegen Weltmeister Schweden durch. Beim 4:3-Erfolg für die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm fiel die Entscheidung in der Overtime. Im Halbfinale wartet nun das nächste Schwergewicht: Olympiasieger Kanada.

Die weiteren Entscheidungen des Tages:

Skilanglauf, Team-Sprint, Männer und Frauen

Marit Bjørgen hat die historische achte Goldmedaille bei Winterspielen verpasst. Gemeinsam mit Maiken Caspersen Falla wurde die Norwegerin Dritte über 6 x 1,25 Kilometer. Der Sieg ging an die US-Läuferinnen Kikkan Randall und Jessica Diggins, die für das erste Langlauf-Gold in der Geschichte der USA sorgten.

Für Bjørgen bedeutet Bronze die 14. olympische Medaille ihrer Laufbahn, damit ist sie nun alleinige Rekordhalterin vor ihrem Landsmann Ole Einar Bjørndalen (13). Am Sonntag im "Marathon" über 30 Kilometer bietet sich der 37 Jahre alten Bjørgen ihre wohl letzte Gelegenheit auf das achte Gold. Damit würde sie Bjørndalen auch in der Gesamtbilanz übertreffen und wäre damit die erfolgreichste Wintersportlerin der olympischen Geschichte.

Bei den Männern hat Johannes Høsflot Klæbo seine dritte Goldmedaille in Pyeongchang gewonnen. Im Wechsel mit Martin Johnsrud Sundby gewann der 21-Jährige den Team-Sprint über 6 x 1,4 Kilometer deutlich vor Denis Spitsow und Alexander Bolschunow (Olympische Athleten aus Russland). Bronze ging an die Franzosen Maurice Manificat und Richard Jouve. Das deutsche Duo Thomas Bing und Sebastian Eisenlauer brach im Finale ein und belegte nur den zehnten und letzten Platz.

Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen

Die Eisschnellläuferinnen aus Japan haben Gold in der Teamverfolgung geholt und damit die Titelverteidigung der Niederlande verhindert. Das japanische Trio Takagi Miho, Sato Ayano und Takagi Nana setzte sich im Finale in 2:53,89 Minuten gegen das Oranje-Team um Ireen Wüst durch (2:55,48). Bronze ging an die USA.

Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer

Eine Überraschung gab es auch bei den Männern: Die norwegischen Eisschnellläufer sicherten sich Gold in der Teamverfolgung, nachdem sie zuvor die favorisierten Niederländer um Sven Kramer bezwungen hatten. Im Finale setzten sich die Skandinavier in 3:37,32 Minuten gegen Gastgeber Südkorea (3:38,52) durch. Bereits vor vier Jahren in Sotschi hatte Südkorea in der Teamverfolgung, die seit 2006 im Olympia-Programm ist, Silber gewonnen.

Medaillenspiegel 2018 Platz Land Gesamt 1 Norwegen 13 11 9 33 2 Deutschland 12 7 5 24 3 Kanada 9 5 7 21 alle Medaillen

Diese Highlights bringt der Donnerstag

Ski alpin, Super-Kombination, Frauen

"Lindsey ist die beste Ski-Rennläuferin der Geschichte, es ist unglaublich, dass ich sie geschlagen habe", sagte Sofia Goggia nach dem Gewinn der Goldmedaille in der Abfahrt. Kann die Italienerin jetzt sogar das schaffen, was Lindsey Vonn nie gelungen ist, nämlich zwei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen? Die Italienerin gilt als Kandidatin für den Sieg in der Super-Kombination. Doch auch die amtierende Weltmeisterin Wendy Holdener (Schweiz) macht sich Hoffnungen, ebenso wie Superstar Mikaela Shiffrin (USA). Der erste Lauf beginnt um 3.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 7 Uhr.

Ski alpin, Slalom, Männer

Holt Marcel Hirscher im Slalom seine dritte Goldmedaille bei den Spielen in Pyeongchang? Der Österreicher ist in seiner Paradedisziplin kaum zu schlagen, lediglich der Norweger Henrik Kristoffersen könnte ihm gefährlich werden. In Hirschers aktueller Form ist das allerdings nur schwer vorstellbar. Er gewann im Riesenslalom mit dem größten Vorsprung der olympischen Alpin-Geschichte. Der erste Lauf beginnt um 2 Uhr, die Entscheidung fällt ab 5.30 Uhr.

Alle deutschen Medaillengewinner Zwölfte Goldmedaille für die DOSB-Athleten: Zweierbob-Pilotin Mariama Jamanka und Anschieberin Lisa-Marie Buckwitz sind zum Olympiasieg gefahren. Deutschland hat mit der zwölften Goldmedaille seine Bestmarken von 1998 in Nagano und 2002 in Salt Lake City eingestellt. Bronze, Silber und Gold! Der Weltcup-Winter verlief holprig, bei den Winterspielen sind die deutschen Kombinierer erfolgreich: Johannes Rydzek hat im Wettbewerb von der Großschanze vor Fabian Rießle und Eric Frenzel gewonnen. Erfolgsflieger: Deutschlands Skispringer haben sich Silber gesichert. Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag und Andreas Wellinger(v.l.n.r.) landeten hinter Norwegen auf Rang zwei. Zeitgleich im Zweierbob: Francesco Friedrich und Anschieber Thorsten Margis teilen sich die Goldmedaille mit Justin Kripps und Alexander Kopacz aus Kanada. Beide Teams landeten auf die Hundertstelsekunde gleich schnell im Ziel. Gold verloren, Silber gewonnen: Simon Schempp sicherte sich im Massenstart nach einem dramatischen Finish seine erste Einzelmedaille bei Olympischen Spielen. Gold musste er Martin Fourcade überlassen. Der zweite Streich von Skispringer Andreas Wellinger. Nach dem Sieg auf der Normalschanze holte der Deutsche die Silbermedaille von der Großschanze. Weltmeisterin Jacqueline Lölling hat Silber im Skeleton gewonnen. Die 23-Jährige fuhr im Alpensia Sliding Centre hinter der Britin Lizzy Yarnold, die damit ihren Triumph von Sotschi wiederholte, auf Platz zwei. In den Einzelwettbewerben hatten sie alle schon Medaillen gewonnen: Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl und Tobias Arlt wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen auch in der Rodel-Staffel. Medaille Nummer 14 für die deutsche Delegation, Medaille Nummer drei für Laura Dahlmeier. Nach Gold im Sprint und im Verfolgungsrennen freute Dahlmeier sich über Bronze über die 15-Kilometer-Strecke. Gold für Aljona Savchenko: Die 34-Jährige sicherte sich mit ihrem Partner Bruno Massot dank eines neuen Weltrekords in der Kür Gold im Eiskunstlauf. Damit war nach dem Kurzprogramm nicht mehr zu rechnen: Das Duo hatte nur auf Rang vier gelegen. Titel verteidigt: Wie schon 2014 in Sotschi haben die Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt den olympischen Doppelsitzer-Wettbewerb gewonnen. Favorisiert war eigentlich ein anderes Duo gewesen: Die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken durften in Pyeongchang immerhin über Bronze jubeln. Gold in der Nordischen Kombination: Wie vier Jahre zuvor in Sotschi ließ Eric Frenzel die Konkurrenz hinter sich. Doppelsieg im Rodel-Einsitzer der Frauen: Auch Natalie Geisenberger verteidigte ihren Titel aus Sotschi erfolgreich. Über Rodel-Silber freute sich am fünften Wettkampftag Teamkollegin Dajana Eitberger. Erste Silbermedaille für Deutschland - und geholt hat sie Katharina Althaus im Skispringen. Auf der Normalschanze sprang nur Maren Lundby aus Norwegen noch weiter als die 21-Jährige. Hoch soll er leben: Das deutsche Biathleten-Team feiert Benedikt Doll. Er gewann in der Verfolgung Bronze. Für den 27-Jährigen ist es die erste olympische Medaille bei Winterspielen. Rodler Johannes Ludwig sicherte sich Bronze im Einsitzer. Der auf Gold gebuchte Felix Loch verpasste nach einem Fahrfehler im letzten Lauf das Podest. Der zweite Streich von Laura Dahlmeier: Die 24-Jährige setzte sich auch im zweiten Biathlonrennen der Winterspiele durch. Sie siegte in der Verfolgung - historisch: Dahlmeier ist die erste der Geschichte, die in der Verfolgung gleichzeitig Olympiasiegerin und Weltmeisterin ist. Die Favoriten schossen daneben, er nicht: Arnd Peiffer gewann am zweiten Wettkampftag Gold im Biathlon-Sprint über zehn Kilometer. Er kann nicht nur hoch, sondern auch ziemlich weit: Andreas Wellinger legte von der Normalschanze eine goldene Punktlandung hin. Laura Dahlmeier hat im Biathlon-Sprint die erste deutsche Goldmedaille der Spiele in Südkorea gewonnen.

Nordische Kombination, Team-Wettkampf, Männer

Alles andere als eine Goldmedaille wäre für das deutsche Quartett eine Enttäuschung. Nach dem Dreifachsieg von Johannes Rydzek, Fabian Rießle und Erik Frenzel gehen die DSV-Athleten als klare Favoriten in den Wettbewerb. Norwegen, Österreich und Japan werden versuchen, Deutschland eine weitere Goldmedaille streitig zu machen. Das Springen beginnt um 8.30 Uhr, die Entscheidung folgt im Laufen ab 11.20 Uhr.

Biathlon, Staffel, Frauen

Letzter Auftritt von Laura Dahlmeier in Südkorea: Die Doppel-Olympiasiegerin könnte sich gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen eine weitere Goldmedaille sichern. Deutschland gilt gemeinsam mit dem französischen Team als Top-Favorit. Der Wettbewerb beginnt um 12.15 Uhr.