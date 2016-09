Olympisches Eishockeyturnier: Schwere Gegner für die deutsche Mannschaft

Die Vorrundengegner der deutschen Eishockey-Auswahl bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang heißen Schweden, Vizeweltmeister Finnland und Norwegen. Gespielt wird in Gangneung am Japanischen Meer.

Deutschland hatte sich am Wochenende durch einen Sieg beim Miniturnier in Riga für die Spiele qualifiziert, nachdem das DEB-Team 2014 nicht durch die Vorausscheidung gekommen war. Gruppengegner Norwegen setzte sich ebenfalls in der Qualifikation durch. Die Isbjornene gewannen ein Turnier im heimischen Oslo gegen Kasachstan, Frankreich und Italien.

Die Gruppe A bilden in Korea Weltmeister Kanada, die Tschechische Republik, die Schweiz und Gastgeber Südkorea, die Gruppe B setzt sich aus Russland, den USA, der Slowakei und Slowenien zusammen.

Die drei Gruppenersten und der beste Zweite qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die anderen acht Teams spielen entsprechend ihrer Vorrundenplatzierungen vier Play-off-Partien aus, dabei trifft der Bestplatzierte auf den Schlechtesten usw., die vier Sieger ziehen ebenfalls in die Runde der letzten Acht ein.