Olympia-Morgen-Update Was schon war - und was noch kommt

Das geschah in der Nacht:



Snowboard, Herren, Slopestyle, Qualifikation



Von den Snowboardern war statt spektakulärer Tricks zunächst Geduld gefordert. Die Qualifikation fürs Slopestyle-Finale verzögerte sich wegen "technischer Wartung". Kein guter Start für die Wettkämpfe im Phoenix Snow Park. Mit knapp einer Stunde Verspätung ging es dann auf den Hindernisparcour. Die Finnen vertrieben sich die Zeit mit Handarbeit.

HE'S LITERALLY JUST STOOD KNITTING I LOVE SPORT #snowboard pic.twitter.com/Wr5zSTTYax — ULTIMATE SPORTS GAY™ (@startrecking) 10. Februar 2018

Curling, Mixed



Die Curler mussten wie üblich bereits vor der offiziellen Eröffnung der Spiele ran. Auch in der vergangenen Nacht waren sie wieder die ersten. In Pyeongchang sind erstmals auch Mixed-Teams am Start. Heute stand die Wiederauflage des WM-Endspiels 2017 auf dem Programm. Kanada revanchierte sich bei den Weltmeistern aus der Schweiz 7:2. Aus Deutschland hat sich kein Team qualifiziert. Mit welchen Problemen der Sport hierzulande zu kämpfen hat, lesen Sie hier.

Das bringt der Tag:

Skilanglauf, Damen, 2 x 7,5 km Skiathlon, Finale

Die erste von insgesamt 102 Entscheidungen fällt bei den Langläuferinnen. Der Skiathlon ist gleichzeitig der Startschuss für einen sehr ambitionierten Plan: "Mir fehlen ja noch drei Goldmedaillen, um den erfolgreichsten Olympioniken der Winterspiele, um Ole Einar Bjørndalen zu überflügeln", sagte Norwegens Langlauf-Königin Marit Bjørgen. Bisher hat die 37-Jährige sechs Gold-, drei Silber- und eine Bronzemedaille vorzuweisen. Los geht's ab 8.15 Uhr deutscher Zeit (SPIEGEL ONLINE berichtet rund um die Uhr live).

Biathlon, Frauen, 7,5 km Sprint, Finale

Nach historischen fünf Goldmedaillen bei der WM 2017 kommt Laura Dahlmeier um die Favoritenrolle in diesem ersten von sechs Wettbewerben (ab 12.15 Uhr) nicht herum. Für die 24-Jährige ist es, so sagte sie zumindest, ein Rennen wie jedes andere - "außer, dass halt Olympia ist". Keine schlechte Einstellung, denn die Konkurrenz hat bereits gezeigt, dass sie Dahlmeier Paroli bieten kann. Mit der Startnummer 23 hat Dahlmeier die Olympiasiegerin von 2010 und 2014, Anastasiya Kuzmina, aus der Slowakei eine Minute hinter sich.

Skispringen, Herren, Normalschanze, Finale



Andreas Wellinger geht als Sieger der Qualifikation ins Finale von der kleinen Schanze. "Ich sehe mich durchaus selbst als einen der Favoriten. Wenn ich mein Zeug umsetze, kann ich vorne mitspringen", sagte der 22-Jährige. Geschichtsträchtig wäre Gold allemal: Seit Jens Weißflog und 1994 gab es kein deutsches Einzel-Gold mehr. Um ganz vorne zu landen, muss Wellinger ab 13.35 Uhr nicht nur am Teamkollegen Richard Freitag vorbei, sondern auch an Tournee-Sieger und Titelverteidiger Kamil Stoch.

Eishockey, Frauen, Schweiz - Korea



Heute spielt zum ersten Mal das gemischte Eishockey-Team aus Nord- und Südkorea. Bei der Eröffnungsfeier waren beide Teams gemeinsam hinter einer Vereinigungsflagge durchs Stadion gezogen. Um 13.10 Uhr wartet mit der Schweiz gleich der Bronzegewinner von Sotschi 2014 auf jene Auswahl.

Eisschnelllauf, Damen, 3000 m, Finale

Beim Eisschnelllaufen galt stets: Wo ein Niederländer, da eine Medaille. 23 von 32 Podestplatzierungen gingen in Sotschi an die "Schaatser". Das Wilhelmslied lief quasi in Dauerschleife. Doch die Konkurrenz hat aufgeholt. Für Pyeongchang haben die Niederländer nur neun bis 15 Medaillen vorausgesagt. Bei den Frauen bleibt die ewige Irene Wüst, 31, Favoritin - neben der neun Jahre jüngeren Antoinette de Jong. Für 5000-Meter-Spezialistin Claudia Pechstein ist dieses Rennen wohl eher ein Aufwärmen für ihre siebten Olympischen Spiele.