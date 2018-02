Ski alpin Shiffrin patzt im Slalom - Hansdotter gewinnt erstmals Gold

Ski-Rennläuferin Mikaela Shiffrin hat bei den Winterspielen in Pyeongchang ihr zweites Olympia-Gold innerhalb von 24 Stunden verpasst. Einen Tag nach ihrem Erfolg im Riesenslalom musste sich die favorisierte US-Amerikanerin im Slalom beim Sieg der Schwedin Frida Hansdotter mit Rang vier begnügen.

Silber ging an Kombinationsweltmeisterin Wendy Holdener aus der Schweiz. Die Österreicherin Katharina Gallhuber, die nach dem ersten Lauf nur auf dem neunten Platz gelegen hatte, gewann überraschend Bronze.

Shiffrin musste zum ersten Mal seit ihrem WM-Titel 2013 bei einem Großereignis eine Slalom-Niederlage hinnehmen. Vor vier Jahren in Sotschi hatte die US-Amerikanerin im Alter von 18 Jahren als jüngste Fahrerin der Olympia-Geschichte die Goldmedaille in ihrer Paradedisziplin Slalom gewonnen.

In Pyeongchang war sie nicht schnell genug. Vermutlich auch, weil sie sich vor dem Rennen übergeben musste. "Es fühlte sich fast an wie ein Virus", so Shiffrin.

Die deutschen Fahrerinnen fuhren ihr schlechtestes Slalom-Ergebnis der Olympia-Geschichte ein: Marina Wallner lag bei ihrem Olympia-Debüt nach 30 Starterinnen auf Platz 19. Lena Dürr und Christina Geiger schieden aus.