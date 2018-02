Rodler vor Südkorea Eiskanal ist ein deutsches Wort

Die Gemeinde Oberhof am Rennsteig im Thüringer Wald hat 1625 Einwohner, das sind 69 Einwohner pro Quadratkilometer. Diese Gemeinde ist für 43 Wintersport-Olympiasiege verantwortlich, umgerechnet macht das auf jeden 37. Einwohner eine Goldmedaille.

Biathlon und Skispringen werden hier gefördert, aber die Kernsportart dieses Ortes wird zwei Kilometer oberhalb der Ortschaft betrieben: Dort schlängelt sich die Bob- und Rodelbahn den Berg hinunter. Wer wissen will, warum Rodeln in Deutschland so erfolgreich ist und warum die deutschen Rodler auch bei diesen Olympischen Winterspielen wieder zu den ganz großen Favoriten zählen, der muss nach Oberhof kommen.

So wie es Hans Rinn alljährlich macht. Der Mann ist mittlerweile 64 Jahre alt, seine Zeit als aktiver Sportler ist fast 40 Jahre vorbei, aber wenn der Rodel-Weltcup nach Thüringen kommt, dann muss er dabei sein. Rinn war ein Sportheld in der DDR, 1976 bei den Olympischen Spielen in Innsbruck holte er Bronze im Einsitzer und Gold im Doppelsitzer mit seinem Partner Norbert Hahn, vier Jahre später wiederholte das Duo in Lake Placid den Erfolg. Wahrscheinlich war Rinn damals der beste Rodler der Welt.

"Diese Kombination aus Ausbildung und Material", das ist aus seiner Sicht das, was die Deutschen damals der Konkurrenz voraushatten - und was sich bis heute unter veränderten Bedingungen nicht geändert hat. "In der DDR wurde natürlich nichts dem Zufall überlassen", sagt Rinn. So kann man es sagen.

imago Jochen Pietzsch (vorn) und Jörg Hoffmann 1985

Rodeln ist eine Sportart für Techniktüftler - das kommt den Deutschen schon einmal sehr entgegen. So lange basteln, bis das perfekte Material gefunden wird. Das war schon in der DDR so, und das ist heute noch so. Und wie Hans Rinn damals als Kind die Hügel des Thüringer Waldes heruntergebrettert ist, so kommt noch heute der hoffnungsvolle Nachwuchs von dort, wo man schon vor Jahrzehnten rodelte, dort, wo es seit den Siebzigerjahren wettbewerbsfähige Bahnen gab. Aus Oberhof und Umgebung, aus Altenberg oder im Westen vom Königsee. "Du brauchst einen Leitwolf als Aushängeschild des Ortes, dann ziehen die Kinder mit", sagt Jochen Pietzsch.

Auch er ist einer, der weiß, wie man Olympiagold holt. Mit seinem Kumpel Jörg Hoffmann errodelte sich Pietzsch die Medaille im Doppelsitzer bei den Spielen in Calgary 1988. "Und als ich nach Hause kam, fuhren da gerade zwei Zwerge den Berg herunter und riefen dabei: Wir machen jetzt Hoffmann/Pietzsch." Schon waren die nächsten Talente auf dem Weg.

Video DPA

Pietzsch betreibt heute in Oberhof eine Pension, arbeitet zudem als Sportlehrer. Insofern bekommt er hautnah mit, wie das Rodeln in der Region bis heute gehegt und gepflegt wird. Zum Weltcup Mitte Januar strömten 10.000 Besucher auf die Anlage, "und das bei einem Sauwetter, wo man normalerweise lieber daheim auf dem Sofa sitzt", sagt Rinn. Und obwohl man, wenn man ehrlich ist, so gut wie nichts sieht. Die Rodler zischen mit Tempo 120 durch die Kurven, wie Schatten ziehen sie an den Zuschauern vorbei. Wenn es nicht die Großleinwände mit dem Fernsehbild gäbe, wüsste man nicht, wer da gerade die Strecke heruntergekommen ist.

Aber das ist den Leuten egal, Rodeln in Oberhof ist mehr als Sport, es ist Teil der Identität des Ortes, man könnte es fast ein gesellschaftliches Ereignis nennen. Ministerpräsident Bodo Ramelow nimmt die Siegerehrungen vor, der Fraktionsvorsitzende der thüringischen AfD Björn Höcke schlendert durch die Menge und erfüllt Selfie-Wünsche.

Frauen-Podium könnte komplett deutsch besetzt sein

"Für mich als Kind damals gab es ja auch fast nichts anderes, es war ja auch sonst nichts los, mit dem man abgelenkt werden konnte", sagt Rinn: "Wir hatten Jugendwettbewerbe mit 120 Teilnehmern, das war irre." So viele findet man heute nicht mehr, auch die Schulen und Vereine müssen um den Rodelnachwuchs kämpfen, aber bislang haben sich noch immer genug Spitzenathleten gefunden. Beim Oberhofer Weltcup gehen alle Wettbewerbe an die Deutschen. Im Doppelsitzer fahren sich Sascha Benecken und Toni Eggert in die Rolle des olympischen Gold-Favoriten, Ramelow und Höcke und 10.000 jubeln bei der Zieldurchfahrt: Die beiden Sportler kommen, na klar, aus Oberhof.

Unter den ersten vier im Doppelsitzer sind bei diesem Weltcuprennen drei deutsche Paare, so könnte es auch in Pyeongchang ausgehen. Bei den Frauen würde sich niemand wundern, wenn Dajana Eitberger, Natalie Geisenberger und Tatjana Hüfner das Podium unter sich aufteilen, bei den Männern hat sich Felix Loch vorzeitig den Gesamtweltcup gesichert. Zum sechsten Mal. Sein Vater ist der Rodel-Bundestrainer. Sein ganzes Leben lang ist Loch nur gerodelt, drei Mal hat er bei Olympischen Spielen schon ganz oben gestanden.

Video DPA

Und doch warnt Rinn davor, die Spiele in Südkorea als Selbstläufer zu betrachten. Die Bahn sei "anspruchsvoll", zudem den Rodlern aus Europa noch nicht so vertraut, auch Pietzsch rechnet damit, "dass es Überraschungen geben kann". Überraschungen - das ist kein Wort, das man im deutschen Rodelteam gerne hört. Wo man lieber von Erwartungen spricht, die man erfüllen will.

Wenn in Fernost die deutschen Rodler um Medaillen kämpfen, hat Rinn daheim in Ilmenau ein Public Viewing organisiert. Public Viewing für den Nischensport Rennrodeln - das gibt es wohl auch nur im Thüringer Wald.

Rinn hat heute eine kleine Firma, die aber weltweit Aufträge erfüllt. Sie baut Wasserrutschen und Rodelbahnen. Die Firma heißt "Rinnrutschen". Rodeln - ein Leben lang, Rinn ist einfach so hineingeschliddert.