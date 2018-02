Olympia 2018 kompakt Das war der Tag in Pyeongchang

Eisschnelllauf, 5000 Meter, Frauen

Als Claudia Pechstein ihre erste olympische Medaille auf der 5000-Meter-Strecke gewann, war die neue Olympiasiegerin, Esmee Visser (NED), noch nicht geboren. 1992 bejubelte Pechstein in Albertville die Bronzemedaille, bei den folgenden drei Spielen gewann sie Gold, 2006 in Turin noch einmal Silber.

"Ich muss mir in meinem Alter gar nichts mehr beweisen", hatte Pechstein vor Beginn relativiert. Sechs Tage vor ihrem 46. Geburtstag wollte sie es dennoch auf ihrer Paradestrecke noch einmal allen beweisen, bei ihren mittlerweile siebten Olympischen Winterspielen - heraus kam ein achter Platz mit mehr als 15 Sekunden Rückstand auf die 22-jährige Siegerin. "Ich habe es versucht, jetzt greife ich in vier Jahren noch mal an", sagte Pechstein nach dem Rennen bei Eurosport. Und man ist geneigt, ihr das zuzutrauen.

Video Getty Images

Pechsteins achter Platz und Vissers Erfolg bedeuten, dass die Niederlande die letzte Nation bei den Spielen sind, die an jedem Tag eine Medaille gewonnen hat. Das war zuvor auch der deutschen Delegation gelungen.

Alle deutschen Medaillengewinner In den Einzelwettbewerben hatten sie alle schon Medaillen gewonnen: Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl und Tobias Arlt wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen auch in der Rodel-Staffel. Medaille Nummer 14 für die deutsche Delegation, Medaille Nummer drei für Laura Dahlmeier. Nach Gold im Sprint und im Verfolgungsrennen freute Dahlmeier sich über Bronze über die 15-Kilometer-Strecke. Gold für Aljona Savchenko: Die 34-Jährige sicherte sich mit ihrem Partner Bruno Massot dank eines neuen Weltrekords in der Kür Gold im Eiskunstlauf. Damit war nach dem Kurzprogramm nicht mehr zu rechnen: Das Duo hatte nur auf Rang vier gelegen. Titel verteidigt: Wie schon 2014 in Sotschi haben die Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt den olympischen Doppelsitzer-Wettbewerb gewonnen. Favorisiert war eigentlich ein anderes Duo gewesen: Die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken durften in Pyeongchang immerhin über Bronze jubeln. Gold in der Nordischen Kombination: Wie vier Jahre zuvor in Sotschi ließ Eric Frenzel die Konkurrenz hinter sich. Doppelsieg im Rodel-Einsitzer der Frauen: Auch Natalie Geisenberger verteidigte ihren Titel aus Sotschi erfolgreich. Über Rodel-Silber freute sich am fünften Wettkampftag Teamkollegin Dajana Eitberger. Erste Silbermedaille für Deutschland - und geholt hat sie Katharina Althaus im Skispringen. Auf der Normalschanze sprang nur Maren Lundby aus Norwegen noch weiter als die 21-Jährige. Hoch soll er leben: Das deutsche Biathleten-Team feiert Benedikt Doll. Er gewann in der Verfolgung Bronze. Für den 27-Jährigen ist es die erste olympische Medaille bei Winterspielen. Rodler Johannes Ludwig sicherte sich Bronze im Einsitzer. Der auf Gold gebuchte Felix Loch verpasste nach einem Fahrfehler im letzten Lauf das Podest. Der zweite Streich von Laura Dahlmeier: Die 24-Jährige setzte sich auch im zweiten Biathlonrennen der Winterspiele durch. Sie siegte in der Verfolgung - historisch: Dahlmeier ist die erste der Geschichte, die in der Verfolgung gleichzeitig Olympiasiegerin und Weltmeisterin ist. Die Favoriten schossen daneben, er nicht: Arnd Peiffer gewann am zweiten Wettkampftag Gold im Biathlon-Sprint über zehn Kilometer. Er kann nicht nur hoch, sondern auch ziemlich weit: Andreas Wellinger legte von der Normalschanze eine goldene Punktlandung hin. Laura Dahlmeier hat im Biathlon-Sprint die erste deutsche Goldmedaille der Spiele in Südkorea gewonnen.

Die weiteren Entscheidungen des Tages:

Skeleton, Männer

Auch die deutschen Skeleton-Piloten sind an einer Medaille vorbeigefahren. Der WM-Zweite Axel Jungk und seine Teamkollegen Christopher Grotheer und Alexander Gassner belegten die Plätze sieben, acht und neun. Olympiasieger wurde der Südkoreaner Yun Sung Bin.

DPA Yun Sung Bin aus Südkorea

Es war das erste olympische Skeleton-Edelmetall für einen asiatischen Sportler. Zuvor waren sämtliche 30 Medaillen nach Europa oder Nordamerika gegangen.

Ski alpin, Super-G, Männer

Der Österreicher Matthias Mayer hat nach seinem Abfahrtstriumph in Sotschi 2014 auch in Pyeongchang Olympia-Gold im Super-G gewonnen. Er setzte sich vor Beat Feuz aus der Schweiz und dem Norweger Kjetil Jansrud durch, der vor vier Jahren in dieser Disziplin Olympiasieger geworden war. Mayers Sieg hatte auch eine historische Dimension: Er gewann die 1000. Goldmedaille, die in der Geschichte der Spiele vergeben wurde.

Ski alpin, Slalom

Es war eine der größten Überraschungen in Pyeongchang: Riesenslalom-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin ist in ihrer Spezialdisziplin ohne Medaille geblieben. Fünf Slalom-Rennen hatte Shiffrin im aktuellen Weltcup gewonnen, regelmäßig sogar mit großem Vorsprung.

In Pyeongchang kam sie nur als Vierte ins Ziel: "Ich bin die ganze Saison lang richtig aggressiv gefahren. Jetzt hierher zu kommen und so konservativ Ski zu fahren, wie ich es getan haben, das ist eine gewaltige Enttäuschung für mich", sagte Shiffrin. Eine Viruserkrankung wollte sie als Ausrede nicht gelten lassen.

Getty Images Frida Hansdotter

Gold gewann die Schwedin Frida Hansdotter. Silber holte die Schweizerin Wendy Holdener, Bronze gewann überraschend Katharina Gallhuber aus Österreich.

Snowboard, Cross, Frauen

Mitfavoritin Michela Moioli hat im Wettbewerb der Snowboard-Crosserinnen triumphiert. Die 22-Jährige setzte sich vor der noch einmal sechs Jahre jüngeren Französin Julia Pereira de Sousa Mabileau und Sotschi-Olympiasiegerin Eva Samkova aus Tschechien durch. Die einzige deutsche Teilnehmerin, Jana Fischer, war in ihrem Viertelfinale ohne Chance geblieben und als Vierte ihres Laufs ausgeschieden.

In #snowboard today, 1⃣6⃣-year-old Julia Pereira de Sousa Mabileau () became the youngest French medallist in Winter #Olympics history.#PyeongChang2018 — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 16. Februar 2018

Skilanglauf, 15 Kilometer (Skating), Männer

Der Schweizer Dario Cologna hat den historischen Hattrick geschafft und als erster Langläufer dreimal olympisches Gold in Serie über die gleiche Strecke gewonnen. Über 15 Kilometer triumphierte der 31-Jährige in Pyeongchang wie schon 2010 und 2014, für "Super-Dario" war es insgesamt bereits der vierte Olympiasieg.

Freestyle-Skiing, Springen, Frauen

Hanna Huskova aus Weißrussland darf sich seit heute Olympiasiegerin nennen. Die 25-Jährige profitierte dabei auch von den zahlreichen Fehlern und Stürzen ihrer Konkurrentinnen und gewann mit 96,14 Punkten. Die Chinesin Zhang Xin holte knapp dahinter Silber, ihre Teamkollegin Kong Fanyu sicherte sich Bronze.

Alle Olympiasieger des Tages Viertes Olympiagold für den Schweizer: Langläufer Dario Cologna hat sich Gold über die 15 Kilometer in der freien Technik gesichert. Silber ging an den Norweger Simen Krüger vor Denis Spizow, der als olympischer Athlet aus Russland Bronze gewann. Die Schwedin Frida Hansdotter hat überraschend den Slalom gewonnen. Silber ging an die Schweizerin Wendy Holdener, Katharina Gallhuber aus Österreich holte Bronze. Top-Favoritin Mikaela Shiffrin wurde nur Vierte. Die Italienerin Michaela Moioli hat im Snowboardcross triumphiert. Im Finale setzte sich die 22-Jährige vor Julia Perreira de Sousa Mabileau aus Frankreich und der Tschechin Eva Samkova durch. Der Österreicher Matthias Mayer hat den Super-G gewonnen. Der Abfahrts-Olympiasieger von Sotschi gewann mit der Bestzeit von 1:24,44 Minuten. Er lag 0,13 Sekunden vor dem Schweizer Beat Feuz. Dritter wurde der favorisierte Norweger Kjetil Jansrud (+0,l8). Der Südkoreaner Yun Sung Bin hat bei den Winterspielen von Pyeongchang Gold im Skeleton gewonnen. Auf seiner Heimbahn triumphierte der Gesamtweltcupsieger mit 1,63 Sekunden Vorsprung vor dem Russen Nikita Tregubow und Dominic Parsons aus Großbritannien (+1,65). Die neue Olympiasiegerin auf der 5000-Meter-Strecke im Eisschnelllauf: Esmee Visser. Die 22 Jahre alte Niederländerin gewann mit 1,62 Sekunden Vorsprung auf Martina Sablikova (CZE). Ski-Freestylerin Hanna Huskowa aus Weißrussland hat Olympia-Gold im Springen gewonnen. Die Weißrussin profitierte auch von Fehlern und Stürzen ihrer Konkurrentinnen und gewann mit 96,14 Punkten.

Medaillenspiegel 2018 Platz Land Gesamt 1 Deutschland 9 2 4 15 2 Norwegen 6 8 5 19 3 Niederlande 6 5 2 13 alle Medaillen

Und sonst?

Eishockey, Männer, Vorrunde

Zweite Niederlage im zweiten Spiel: Nach dem 2:5 gegen Finnland zum Auftakt haben die deutschen Männer gegen Schweden auch ihr zweites Spiel verloren. Trotz eines starken Auftritts unterlag die deutsche Auswahl dem zweimaligen Olympiasieger 0:1. Am Sonntag wartet im dritten und letzten Vorrundenspiel Norwegen. Selbst mit einer weiteren Niederlage wäre das Turnier für das DEB-Team noch nicht beendet, in der anschließenden Viertelfinalqualifikation drohte dann jedoch ein starker Gegner.

Skeleton, Frauen

Weltmeisterin Jacqueline Lölling liegt zur Halbzeit des olympischen Skeleton-Rennens auf Gold-Kurs. Die 23-Jährige führt nach zwei von vier Läufen knapp vor der Österreicherin Janine Flock (+0,02 Sekunden) und der britischen Olympiasiegerin Lizzy Yarnold (+0,10). Die Entscheidung fällt am Samstag (13.30 Uhr MEZ, Liveticker SPIEGEL ONLINE).