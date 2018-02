Olympia 2018 kompakt Das war der Tag in Pyeongchang

Biathlon, Frauen, Staffel

In der Mixed-Staffel gingen die deutschen Biathleten leer aus, nun blieb auch die Frauen-Staffel ohne Medaille: Die hoch favorisierten Deutschen um Schlussläuferin Laura Dahlmeier haben im Team-Wettbewerb der Olympischen Winterspiele ein Debakel erlebt. Das Quartett mit Franziska Preuß, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand und Dahlmeier musste sich bei schwierigen Windbedingungen nach drei Strafrunden und elf Nachladern mit dem enttäuschenden achten Platz begnügen. Olympiasieger wurde das Team aus Weißrussland. Dahlmeier beendet damit die Winterspiele mit zweimal Gold (Sprint und Verfolgung) und einer Bronzemedaille im Einzelwettkampf über 15 Kilometer.

Nordische Kombination, Männer, Team

Die deutschen Kombinierer bleiben in Südkorea ungeschlagen: Nach den Einzel-Siegen für Eric Frenzel und Johannes Rydzek feierten die Athleten auch den Olympiasieg im Mannschaftswettbewerb. Es ist das erste deutsche Team-Gold seit 1988. Der Triumph der Kombinierer - die Vierer-Staffel wurde von Fabian Rießle und Vinzenz Geiger komplettiert - war der 13. insgesamt der deutschen Mannschaft in Südkorea. Noch nie zuvor hat eine DOSB-Auswahl bei Winterspielen so viele Olympiasiege gefeiert.

Medaillenspiegel 2018 Platz Land Gesamt 1 Norwegen 13 12 10 35 2 Deutschland 13 7 5 25 3 Kanada 9 7 8 24 alle Medaillen

Ski alpin, Männer, Slalom

35 Jahre und 42 Tage - der schwedische Skirennfahrer André Myhrer ist der älteste Slalom-Olympiasieger der Geschichte. Es war ein packendes Rennen, in dem die großen Favoriten scheiterten. Top-Star Marcel Hirscher schied bereits im ersten Lauf aus. Der Österreicher geriet nach einem Fahrfehler ins Straucheln und verpasste eine Stange - damit kann Hirscher seine dritte Goldmedaille nicht mehr erreichen. Auch der Norweger Henrik Kristoffersen erlebte eine Enttäuschung, er schied im zweiten Lauf aus.

Ski alpin, Frauen, Super-Kombination

Ihre olympische Karriere ist vorbei: Lindsey Vonn hat in der Kombination zwar zunächst die Bestzeit in der Abfahrt hingelegt, fädelte aber beim anschließenden Slalom ein und konnte so ihr letztes Olympia-Einzelrennen nicht beenden. Es sei eine "großartige Reise" gewesen, sagte die US-Amerikanerin, die bei den Winterspielen Bronze in der Abfahrt gewonnen hat. Den Olympia-Sieg in der Super-Kombination sicherte sich die Schweizerin Michelle Gisin vor Mikaela Shiffrin aus den USA. Bronze ging an Wendy Holdener aus der Schweiz.

Alle Medaillengewinner des Tages Die Schweizerin Michelle Gisin hat in der alpinen Kombination Gold gewonnen. Sie setzte sich nach Abfahrt und Slalom vor Mikaela Shiffrin aus den USA durch. Bronze ging an die Schweizerin Wendy Holdener. Der Schwede Andre Myhrer hat Gold im Slalom der Männer gewonnen. Der 35-Jährige triumphierte vor dem Schweizer Ramon Zenhäusern sowie dem Österreicher Michael Matt. Freestyle-Skifahrer David Wise aus den USA hat seinen Olympiasieg von der Halfpipe-Premiere 2014 wiederholt. Er landete vor seinem Landsmann Alex Ferreira sowie dem erst 16 Jahre alten Neuseeländer Nico Porteous. Die Österreicherin Anna Gasser hat das erste Olympia-Gold im Big-Air-Wettbewerb der Snowboarder gewonnen. Sie setzte sich im Finale vor Jamie Anderson aus den USA und der Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott durch. Die USA haben sich im Eishockeyfinale der Damen gegen Rekord-Olympiasieger Kanada nach Penaltyschießen durchgesetzt. Jocelyne Lamoureux erzielte den entscheidenden Treffer zum 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)-Sieg. Die Nordischen Kombinierer haben die erste Team-Goldmedaille für Deutschland seit 1988 in Calgary gewonnen. Das Quartett um Vinzenz Geiger, Fabian Rießle, Eric Frenzel und Johannes Rydzek verwies mit knapp einer Minute Vorsprung die Mannschaften aus Norwegen und Österreich auf die Plätze zwei und drei. Gold und Weltrekord für Dajing Wu: Der Chinese gewann das Short-Track-Rennen über 500 Metern in der neuen Bestleistung von 39,584 Sekunden vor den beiden Südkoreanern Daeheon Hwang und Hyojun Lim. Short-Trackerin Suzanne Schulting aus den Niederlanden war über 1000 Meter nicht zu schlagen. Silber holte die Kanadierin Kim Boutin, Bronze ging an Arianna Fontana aus Italien. Die beste Staffel stellte im Short Track über 5000 Metern die Ungarn in der Formation Liu Shaoang, Victor Knoch, Shaolin Sandor Liu und Csaba Burjan. China und Kanada belegten die Ränge zwei und drei. Schlussläuferin Darja Domratschewa sicherte für die Damen-Staffel Weißrusslands die überraschende Goldmedaille. Nadezhda Skardino, Iryna Kryuko und Dzinara Alimbekav komplettierten das Biathlon-Quartett, das Schweden und Frankreich auf die Plätze zwei und drei verwiesen hatte. Die deutsche Staffel belegte einen enttäuschenden achten Rang.

Shorttrack, Finale, Frauen & Männer

Die Wettbewerbe im Shorttrack standen im Zeichen olympischer Premieren: erstmals Winter-Gold für Ungarn (Männer-Staffel über 5000 Meter), erstmals Shorttrack-Gold für die Niederlande (Frauen, 1000 Meter), erster Olympiasieg für China in Pyeongchang (Männer, 500 Meter). Für die größte Überraschung sorgte die Staffel von Ungarn. Nach einem Sturz von Top-Favorit Südkorea holten die Ungarn ihr erstes Gold in der Geschichte Olympischer Winterspiele.

Snowboard, Frauen, Big Air

Der Wettbewerb gilt als der Gladiatorenkampf unter Snowboardfahrern - im Big Air fahren die Athleten über eine Schanze, zeigen Sprünge, Schrauben und Salti. In die Wertung der Jury werden dann Stil, Schwierigkeit, Höhe und die Landung einbezogen. Anna Gasser erhielt 185 Punkte für ihre Vorstellung. Das Ergebnis reichte der Österreicherin, um erste Olympiasiegerin im Big Air zu werden. Knapp acht Punkte dahinter lag die US-Amerikanerin Jaime Anderson. Zoi Sadowski Synnott gewann Bronze. Die 16-Jährige holte damit die erste neuseeländische Medaille bei Winterspielen seit 26 Jahren.

Diese Highlights bringt der Freitag

Eishockey, Männer, Halbfinale

Es ist der größte Erfolg seit 1976: Deutschland steht im Eishockey-Halbfinale - und ab 13.10 Uhr (Liveticker SPIEGEL ONLINE) deutscher Zeit kämpft die DEB-Auswahl um den Einzug ins Finale. Als Gegner wartet Titelverteidiger Kanada. Deutschland gelang zwar ein überraschender 4:3-Sieg nach Verlängerung im Viertelfinale gegen Weltmeister Schweden, dennoch bleibt das Team Außenseiter. Im zweiten Halbfinale stehen sich Tschechien und die Olympia-Athleten aus Russland gegenüber (8.40 Uhr). Eishockey-Olympiasieger bei den Frauen wurden die USA.

Alle deutschen Medaillengewinner Triple in der Nordischen Kombination: Nach zweimal Einzelgold haben die Kombinierer Eric Frenzel, Johannes Rydzek, Fabian Rießle und Vinzenz Geiger ihren dritten Olympiasieg in Pyeongchang gefeiert. Zwölfte Goldmedaille für die DOSB-Athleten: Zweierbob-Pilotin Mariama Jamanka und Anschieberin Lisa-Marie Buckwitz sind zum Olympiasieg gefahren. Deutschland hat mit der zwölften Goldmedaille seine Bestmarken von 1998 in Nagano und 2002 in Salt Lake City eingestellt. Bronze, Silber und Gold! Der Weltcup-Winter verlief holprig, bei den Winterspielen sind die deutschen Kombinierer erfolgreich: Johannes Rydzek hat im Wettbewerb von der Großschanze vor Fabian Rießle und Eric Frenzel gewonnen. Erfolgsflieger: Deutschlands Skispringer haben sich Silber gesichert. Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag und Andreas Wellinger(v.l.n.r.) landeten hinter Norwegen auf Rang zwei. Zeitgleich im Zweierbob: Francesco Friedrich und Anschieber Thorsten Margis teilen sich die Goldmedaille mit Justin Kripps und Alexander Kopacz aus Kanada. Beide Teams landeten auf die Hundertstelsekunde gleich schnell im Ziel. Gold verloren, Silber gewonnen: Simon Schempp sicherte sich im Massenstart nach einem dramatischen Finish seine erste Einzelmedaille bei Olympischen Spielen. Gold musste er Martin Fourcade überlassen. Der zweite Streich von Skispringer Andreas Wellinger. Nach dem Sieg auf der Normalschanze holte der Deutsche die Silbermedaille von der Großschanze. Weltmeisterin Jacqueline Lölling hat Silber im Skeleton gewonnen. Die 23-Jährige fuhr im Alpensia Sliding Centre hinter der Britin Lizzy Yarnold, die damit ihren Triumph von Sotschi wiederholte, auf Platz zwei. In den Einzelwettbewerben hatten sie alle schon Medaillen gewonnen: Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl und Tobias Arlt wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen auch in der Rodel-Staffel. Medaille Nummer 14 für die deutsche Delegation, Medaille Nummer drei für Laura Dahlmeier. Nach Gold im Sprint und im Verfolgungsrennen freute Dahlmeier sich über Bronze über die 15-Kilometer-Strecke. Gold für Aljona Savchenko: Die 34-Jährige sicherte sich mit ihrem Partner Bruno Massot dank eines neuen Weltrekords in der Kür Gold im Eiskunstlauf. Damit war nach dem Kurzprogramm nicht mehr zu rechnen: Das Duo hatte nur auf Rang vier gelegen. Titel verteidigt: Wie schon 2014 in Sotschi haben die Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt den olympischen Doppelsitzer-Wettbewerb gewonnen. Favorisiert war eigentlich ein anderes Duo gewesen: Die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken durften in Pyeongchang immerhin über Bronze jubeln. Gold in der Nordischen Kombination: Wie vier Jahre zuvor in Sotschi ließ Eric Frenzel die Konkurrenz hinter sich. Doppelsieg im Rodel-Einsitzer der Frauen: Auch Natalie Geisenberger verteidigte ihren Titel aus Sotschi erfolgreich. Über Rodel-Silber freute sich am fünften Wettkampftag Teamkollegin Dajana Eitberger. Erste Silbermedaille für Deutschland - und geholt hat sie Katharina Althaus im Skispringen. Auf der Normalschanze sprang nur Maren Lundby aus Norwegen noch weiter als die 21-Jährige. Hoch soll er leben: Das deutsche Biathleten-Team feiert Benedikt Doll. Er gewann in der Verfolgung Bronze. Für den 27-Jährigen ist es die erste olympische Medaille bei Winterspielen. Rodler Johannes Ludwig sicherte sich Bronze im Einsitzer. Der auf Gold gebuchte Felix Loch verpasste nach einem Fahrfehler im letzten Lauf das Podest. Der zweite Streich von Laura Dahlmeier: Die 24-Jährige setzte sich auch im zweiten Biathlonrennen der Winterspiele durch. Sie siegte in der Verfolgung - historisch: Dahlmeier ist die erste der Geschichte, die in der Verfolgung gleichzeitig Olympiasiegerin und Weltmeisterin ist. Die Favoriten schossen daneben, er nicht: Arnd Peiffer gewann am zweiten Wettkampftag Gold im Biathlon-Sprint über zehn Kilometer. Er kann nicht nur hoch, sondern auch ziemlich weit: Andreas Wellinger legte von der Normalschanze eine goldene Punktlandung hin. Laura Dahlmeier hat im Biathlon-Sprint die erste deutsche Goldmedaille der Spiele in Südkorea gewonnen.

Biathlon, Männer, Staffel

Letztes Rennen, vierte Medaille? Deutschlands Biathlon-Männer wollen nach dem Olympiasieg im Sprint von Arnd Peiffer, der Bronzemedaille von Benedikt Doll (Verfolgung) und der spektakulären Silbermedaille von Simon Schempp im Massenstart noch ein letztes Mal angreifen. Gemeinsam mit Startläufer Erik Lesser geht die deutsche Staffel um 12.15 Uhr ins Rennen. Als Favorit gilt Frankreich mit dem dreimaligen Olympiasieger Martin Fourcade.