Die russischen Eishockey-Spieler sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben das deutsche Team 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) nach Verlängerung geschlagen. Die Olympiateilnehmer aus Russland sicherten sich damit Gold. Der Gewinn der Silbermedaille ist der größte Erfolg in der deutschen Eishockeygeschichte.

Das erste Drittel endete für die DEB-Auswahl mit einem Schock: Nachdem sich die Mannschaft fast zwanzig Minuten gut gegen den Favoriten behauptet hatte, erzielte Wjatscheslaw Wojnow (20. Minute) per Schlagschuss die Führung für das russische Team - 0,5 Sekunden vor der Sirene. Im zweiten Drittel glich Felix Schütz (30.) aus.

Im dritten Durchgang wechselte die Führung mehrfach. Nikita Gusew (55.) brachte das russische Team per Kunstschuss erneut in Führung. Zehn Sekunden später traf Dominik Kahun (54.) zum 2:2. Jonas Müller (57.) brachte Deutschland erstmals in Führung, doch knapp eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit glich Gusew (60.) trotz russischer Unterzahl erneut aus.

In der Overtime konnte sich kein Team klare Vorteile erspielen, bis Deutschland wegen einer Zweiminuten-Strafe in Unterzahl geriet. Diese Phase nutzte der Favorit und entschied die Partie durch ein Tor von Kirill Kaprisoff (70.).

OAR - Deutschland 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

Tore: 1:0 Wojnow (19:59), 1:1 Schütz (29:32), 2:1 Gusew (53:21), 2:2 Kahun (53:31), 2:3 Müller (56:44), 3:3 Gusew (59:04), Kaprisoff (69:40)

Zuschauer: 5075

Schiedsrichter: Lemelin (USA), Rantala (Finnland)

Strafminuten: 4 - 6