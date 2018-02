Snowboard, Frauen, Parallel-Riesenslalom

Die Spiele in Südkorea haben einen weiteren Superstar: Ester Ledecká gewann nach ihrem Überraschungssieg im alpinen Super G auch im Parallel-Riesenslalom auf dem Snowboard Gold. Dieser Triumph ist historisch: Noch nie konnte ein Sportler bei ein und denselben Spielen in zwei unterschiedlichen Sportarten Gold holen. Die deutschen Teilnehmerinnen Selina Jörg und Ramona Hofmeister mussten sich der Tschechin geschlagen geben, durften sich aber über Silber und Bronze freuen.

Snowboard, Männer, Parallel-Riesenslalom

Nach den Snowboarderinnen traten auch die Männer zum großen Finale im Parallel-Riesenslalom an. Nevin Galmarini aus der Schweiz gewann das Rennen vor Sang-Ho Lee aus Südkorea. Zan Kosir aus Slowenien fuhr im Rennen gegen den Franzosen Sylvain Dufour um Platz drei zu Bronze. Für die Schweiz war es eine von zwei Goldmedaillen am fünfzehnten Wettkampftag, womit sie in der Nationenwertung an Frankreich und Österreich vorbeizieht.

Snowboard, Männer, Big Air

Wieder Snowboard, aber in luftigen Höhen. Sebastien Toutant aus Kanada legte einen starken ersten und einen überragenden zweiten Lauf hin und sprang zu Gold. Kyle Mack aus den USA auf Platz zwei und Billy Morgan aus Großbritannien auf Platz drei überzeugten ebenfalls, kamen aber nicht an die Punktzahl des 25-Jährigen heran. Bitter lief es für Torgeir Bergrem. Sein erster Sprung war der beste des ersten Laufs (der zweitbeste des Tages), in den folgenden Anläufen konnte er seine Leistung jedoch nicht bestätigen und fiel auf Rang sieben zurück.

Ski alpin, Mixed, Team-Event

Zum ersten Mal traten die Skifahrer bei Olympischen Spielen im Team-Event an. Bei der Premiere sicherte sich das Quartett aus der Schweiz den Sieg. Im Finale setzten sie sich gegen die favorisierten Österreicher durch, indem sie drei von vier Rennen für sich entschieden. Denise Feierabend, Ramon Zennhäusern, Wendy Holdener und Daniel Yule heißen die ersten Team-Event-Gewinner in der Olympia-Geschichte. Norwegen fuhr im kleinen Finale gegen Frankreich zur Bronzemedaille.

Curling, Männer, Finale

Ein Außenseitersieg gelang den Curlern aus den USA. Erstmals schafften sie es in ein olympisches Finale und waren direkt erfolgreich. John Shuster und sein Team mussten gegen den Favoriten Schweden nach einem 5:5 ins Zusatz-End und gewannen dieses 10:7 - zur Freude von Ivanka Trump. Die Tochter des US-Präsidenten saß beim Finale auf der Tribüne. Begünstigt wurde der Triumph durch die Schwäche des schwedischen Fahnenträgers Niklas Edin.

Skilanglanglauf, Männer, 50 Kilometer klassisch

Superstar Johannes Høsflot Klæbo hatte nach drei Goldmedaillen anscheinend Bedenken, dass der Koffer für die Heimreise zu schwer werden könnte. Über die 50 Kilometer trat er nicht mehr an. Das nutzte Iivo Niskanen aus Finnland und holte Gold. Über 49 Kilometer lief er gemeinsam mit Alexander Bolshunov aus Russland, dann zog er davon. Andrey Larkov, ebenfalls russischer Teilnehmer, komplettierte das Treppchen.

Eisschnelllauf, Männer und Frauen, Massenstart

Bei den Massenstart-Wettbewerben im Eisschnelllauf trumpfte Südkorea auf. Seung-Hoon Lee gewann bei den Männern Gold, Bo-Reum Kim lief bei den Frauen vor Irene Schouten aus den Niederlanden zu Silber. Geschlagen geben musste sie sich Nana Takagi aus Japan. Die weiteren Medaillen bei den Männern gewannen Bart Swings aus Belgien (Silber) und Koen Verweij aus den Niederlanden (Bronze).

Diese Highlights bringt der Sonntag

Bobsport, Viererbob (3. und 4. Lauf), Männer

Im Zweierbob lag Francesco Friedrich am Ende ganz vorn, im Viererbob könnte er ebenfalls zu Gold fahren. Zwei Läufe hat er mit seiner Crew aus Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis absolviert und liegt komfortabel in Führung. Auch Nico Walther und seine Mannschaft, derzeit auf Platz drei, haben Chancen auf eine Medaille. Für Viererbob-Weltmeister Johannes Lochner läuft es in Südkorea bisher nicht ganz rund. Weit geht es am Sonntag ab 1.30 Uhr.

Eishockey, Männer, Finale

Es könnte der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Eishockeys werden. Nach dem überraschenden Halbfinal-Triumph gegen Kanada kann die DEB-Auswahl gegen die russische Mannschaft am Sonntag (5.10 Uhr) den Olympia-Sieg perfekt machen. Bereits jetzt hat die Mannschaft das bisher beste Olympia-Resultat eingefahren. Für Kanada reichte es im Spiel gegen Tschechien immerhin zum dritten Platz.

Abschlussfeier

Die Abschlussfeier (12 Uhr) ist das große Finale der olympischen Winterspiele in Südkorea. Die Zeremonie steht jedoch auch im Zeichen der Russland-Frage: Werden die Athleten zum Abschluss der Spiele wieder unter der russischen Fahne einlaufen? Ein neuerlicher Doping-Fall im Bob sorgte wieder für Diskussionen, das Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hat seine Entscheidung vertagt.

