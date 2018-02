Verneigung vor dem Eisschnelllauf Der Sound der Eleganz

In das Geräusch habe ich mich als erstes verliebt. Dieses Klackern, wenn die Schlittschuhe das Eis berühren, wenn Schritt nach Schritt aneinandergesetzt wird. Es ist ein ganz anderes Geräusch als beim Eislaufen auf einem zugefrorenen See. Es ist das Geräusch der Eleganz.

Wenn die Eisschnellläufer durch die Kurve ziehen, wenn es kurz so aussieht, als würden sie den Boden unter den Kufen verlieren, als würden die Fliehkräfte sie davontragen, aber dann doch Fuß an Fuß setzen, exakt hintereinander, eine fließende Bewegung. Das Einbiegen in die Gerade, sie nehmen das Tempo auf, wenn sie dann in die Gerade einbiegen, lassen einen Arm baumeln, um den Schwung zu unterstützen, dann gleiten, schweben sie vorüber - das ist für mich so anrührend wie für Reinhard Mey wahrscheinlich das Fliegen in seinem Lied "Über den Wolken". Wie ein Pfeil ziehen sie vorbei.

Ich bin so gut wie nie auf Eis gelaufen, bis auf ein paar Stehversuche am Weiher. Einmal habe ich es im kalten New Yorker Winter im Central Park probiert, die Eisfläche war dermaßen überfüllt, dass man gar nicht stürzen konnte, auch wenn man es gewollt hätte. Das war gut.

AP Eric Heiden 1980

1980 habe ich vor dem Fernseher Eric Heiden, dem großen US-Läufer, beim Gewinnen zugeguckt. Mit welcher Kraft und welcher Anmut gleichermaßen er bei den Olympischen Spielen von Lake Placid seine Bahnen zog, das hat mich in den Bann gezogen. Den meisten ist von jenen Olympischen Spielen nur der ZDF-Reporter Bruno Morawetz in Erinnerung geblieben, der in den Wald hineinrief: "Wo ist Behle?", mal seufzend, mal flehend. Es gab auch noch den Opel-Bob, Ausbund westdeutscher Ingenieurskunst, der aus jeder Kurve im Eiskanal flog. Aber für mich war Lake Placid 1980 Eric Heiden in seinem goldgelben Rennanzug, US-Zahnpastalächeln nach jedem neuen Olympiasieg.

Seitdem verfolge ich bei allen Spielen, was sich in den Eishallen tut. Ich bin nach Heerenveen nach Friesland gereist und habe den Thialf gesehen, die Kathedrale des Sports, in der 12.000 jecke Niederländer Eisschnelllaufen zum Ereignis machen, irgendwo zwischen Karneval und Olympia. In Heerenveen sind sie fast alle ausgebildet worden, die im Moment bei den Spielen von Südkorea wieder eine Goldmedaille nach der anderen einsammeln. Eisschnelllauf ist der niederländische Sport, allein deswegen muss man das Land und die Leute so mögen.

Getty Images Eisstadion Thialf in Heerenveen

Das ganze Land bangt Winter für Winter darum, ob es denn noch einmal kalt genug werden kann für die Elfstedentocht, die Riesenparty des Eislaufs in Friesland, wenn die Kanäle und Grachten zugefroren sind, so dass man von Ort zu Ort schaatsen, also eislaufen kann, ein Volkslauf auf Eis. Das Bangen ist Jahr für Jahr vergebens, die Winter sind viel zu warm geworden.

10.000 Meter ist wie Meditation

Wer einmal bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften bei einem 10.000-Meter-Lauf, der Marathonstrecke der Eisschnellläufer, zugeschaut hat, braucht zur Meditation keine Therapiesitzungen aufsuchen. Runde für Runde, gleichmäßig Schritt für Schritt, es klackert und klackert, die Zuschauer mögen hinter der Bande noch so einen Radau machen, die niederländische Blaskapelle, die immer dabei ist, noch so sehr lärmen. Vom Eis geht Ruhe aus.

Zwölf Minuten brauchen die Weltbesten, Ter-Jan Bloemen, der Kanadier, der gerade so bitter gescheiterte Sven Kramer und Jorrit Bergsma, die Niederländer, für den langen Kanten, wie die Zehn-Kilometer-Strecke heißt. Zwölf Minuten, in denen man beim Zugucken über so viel nachdenken kann. Und zwischendurch wird immer wieder das Eis gemacht, geglättet und poliert, die Eismaschinen ziehen träge ihre Bahn. Eisschnelllauf ist so ein ungemein rasanter Sport, sonst würde er auch nicht so heißen, und doch macht er die Welt ein bisschen langsamer.

Getty Images Claudia Pechstein in Pyeongchang

Erhard Keller, der fröhliche Zahnarzt, der 1972 Gold in Sapporo gewann und sich später als Fernsehconferencier bei "Spiel ohne Grenzen" versuchte, Anni Friesinger, die laut-fröhliche Super-Bayerin, die angestrengte und manchmal anstrengende Claudia Pechstein, die noch mit 45 Jahren Olympiamedaillen hinterherzujagen trachtet, die selbstbewusste Ireen Wust, scharfzüngig, politisch, der schwarze Shani Davis, ein lässiger Kerl, der Gentleman Gaetan Boucher - das Eisschnelllaufen hat viele sperrige, unangepasste Typen hervorgebracht. Es ist auch ein Sport für Individualisten, man kann auch sagen Eigenbrötler. Sie gehen gern ihrer eigenen Wege. Das hat mir gefallen.

Am Abend wird Claudia Pechstein im Ice Oval über 5000 Meter versuchen, ihre zehnte olympische Medaille zu erringen. Es sind ihre siebten Olympischen Spiele. Auch eine, die nicht loslassen kann von diesem Sport. Ich kann sie gut verstehen. Auf dem Eis, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.