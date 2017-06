Pittsburgh gewinnt Stanley Cup Das Fenster bleibt offen

In der NHL ist oft vom "Meisterschaftsfenster" die Rede. Wie viele Jahre hat ein Team eine realistische Chance, den Stanley Cup zu gewinnen, bevor es seine Stars nicht mehr halten kann oder diese ihren Zenit überschritten haben? In Pittsburgh scheinen sie besondere Scharniere zu besitzen. Denn das Fenster steht für die Penguins seit Jahren offen - und daran dürfte sich auch nach dem erneuten Triumph in naher Zukunft nichts ändern. Die Top-Stars Sidney Crosby, Jewgeni Malkin, Kris Letang und Phil Kessel sind im besten Eishockey-Alter und alle bis 2022 gebunden.

Crosby, Stanley-Cup-Champion, als wertvollster Spieler mit der Conn-Smythe-Trophy ausgezeichnet - das hatte es im Vorjahr bereits gegeben, als sich Pittsburgh in der Finalserie mit 4:2-Siegen gegen San Jose durchgesetzt hatte. Diesmal hieß der Gegner Nashville Predators. Neuer Kontrahent, gleiches Ergebnis. Und dennoch ist dieser Erfolg anders. Er ist wertvoller, höher einzuschätzen.

Seit den Detroit Red Wings 1998 - und somit länger als in NFL, NBA, MLB - hatte es in der NHL kein Team mehr geschafft, den Titel zu verteidigen. Es hat in dieser Zeit einige starke Mannschaften gegeben, denen es zugetraut wurde. Dennoch gab es Jahr für Jahr einen neuen Champion. Warum? Von den vier großen Sportligen in Nordamerika hat nur die NHL eine feste Gehaltsobergrenze. Diese wurde zur Saison 2005/2006 eingeführt.

AFP Pittsburghs Trainer Mike Sullivan

Im Gegensatz zur NBA, wo es diverse Ausnahmeregelungen gibt, ist im Eishockey der sogenannte "salary cap" zementiert. In dieser Saison liegt das Budget pro Franchise bei 73 Millionen Dollar. In Pittsburgh entfallen bereits 32,25 Millionen Dollar auf Crosby, Malkin, Kessel und Letang. Mit den verbliebenen knapp 40 Millionen Dollar dennoch einen Kader zusammenzustellen, der nicht nur mithalten, sondern auch Meister werden kann, ist die Aufgabe von Manager Jim Rutherford.

Noch besser als die Team-Planung war rückblickend jedoch Rutherfords Entscheidung, im Dezember 2015 Mike Johnston von seinem Trainerposten freizustellen und Mike Sullivan zu befördern. Der hatte zuvor beim Farmteam der Penguins das Sagen. 18 Monate später ist er nun der erste US-Trainer, der zweimal nacheinander Stanley-Cup-Champion geworden ist.

Er könne nur schwer in Worte fassen, wie stolz er auf sein Team sei, so Sullivan. Er betonte, dass er es als "ein Privileg" ansehe, diese Mannschaft zu trainieren. Es gebe eine "einzigartige Chemie" im Team.

AFP Sidney Crosby mit der Conn-Smythe-Trophy

"Play the right way" lautet das Motto in Pittsburgh. Sullivan hat den richtigen Weg gefunden. Im Vorjahr hatte er Spieler wie den deutschen Nationalspieler Tom Kühnhackl, Torwart Matt Murray oder Bryan Rust zu den Profis geholt. Alle drei trugen auf ihre Weise zum ersten Titelgewinn bei. In diesem Jahr gab Sullivan dann Jake Guentzel eine Chance. Der 22-jährige Amerikaner feierte am 21. November sein NHL-Debüt, erzielte gleich mit seinen ersten beiden Schüssen zwei Tore - und avancierte nun mit 13 Treffern zum besten Schützen in den Playoffs.

Pittsburgh wurde ohne seinen besten Verteidiger Kris Letang Meister. Letang fehlte in den Playoffs wie Kühnhackl - der eine verletzt, der andere aus Leistungsgründen. Im Tor rettete zunächst der erfahrene Marc-Andre Fleury mit starken Leistungen die Serie gegen Washington. Als Fleury dann gegen Ottawa einmal schwach spielte, kam der junge Murray, hielt zuverlässig - und verpasste keine Partie mehr. Die letzten beiden Begegnungen gegen Nashville kassierte er kein Gegentor.

Der wichtigste Penguins-Profi bleibt jedoch Crosby. Es sagt viel über ihn aus, dass er bei der Meisterfeier im Vorjahr seine Mitspieler aufgefordert hatte, "alles zu tun, um das hier zu wiederholen". Crosby richtete den Blick sofort wieder nach vorne. Doch nun haben es seine Penguins tatsächlich geschafft. "Ich bin einfach nur glücklich, zu dieser Gruppe zu gehören. Dass ein Großteil von ihnen im Vorjahr schon dabei war, macht alles ganz besonders", sagte Crosby nach dem entscheidenden 2:0-Sieg bei den Predators.

Der Kanadier ist seit zehn Jahren Kapitän der Penguins, hat sie zum dritten Mal zum Titel geführt. Crosby ist erst 29 Jahre alt, hat aber dennoch in seiner Karriere bereits alles gewonnen - viele Titel sogar mehrfach. Was ihn dennoch antreibt? "Dieses Gefühl jetzt. Das gibt es nirgendwo sonst", sagte Crosby.