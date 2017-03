DEL-Halbfinale München und Wolfsburg gleichen aus

Der deutsche Meister EHC Red Bull München hat das zweite Playoff-Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga bei den Eisbären Berlin gewonnen. Nach dem 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) des Titelverteidigers steht es in der "Best-of-seven"-Serie nach Siegen nun 1:1. Zum Finaleinzug sind vier Erfolge notwendig. Das nächste Spiel findet am Dienstag (19.30 Uhr) wieder in München statt. Dort hatten die Eisbären am Freitag 3:2 nach Verlängerung gewonnen.

Auch im zweiten Semifinale verlangte der Vorrunden-Achte dem EHC alles ab. Julian Talbot (9. Minute) hatte Berlin nach überragendem Pass von Nationalverteidiger Frank Hördler in Führung geschossen, doch Keith Aucoin (28.) und Jason Jaffray (30.) drehten das Spiel zugunsten des Favoriten.

Zuvor hatten die Grizzlys Wolfsburg 5:3 (3:0, 0:2, 2:1) gegen die Nürnberg Ice Tigers gewonnen. Auch in dieser Serie steht es nach Siegen nun 1:1.