Riesenslalom in Squaw Valley Shiffrin vor Erfolg im Gesamtweltcup

Am Ende stand erneut Mikaela Shiffrin ganz oben auf dem Podest. Beim Riesenslalom im kalifornischen Squaw Valley siegte die 21 Jahre alte Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Slalom knapp vor Federica Brignone aus Italien (0,07 Sekunden zurück) und Tessa Worley aus Frankreich. Viktoria Rebensburg verpasste nach einer Aufholjagd im zweiten Lauf als Sechste einen Platz auf dem Podium.

Durch den mittlerweile 30. Weltcup-Sieg von Shiffrin ist auch der Kampf um die kleine Kristallkugel im Riesenslalom noch einmal spannend geworden. Die Amerikanerin verkürzte beim ersten Weltcup-Rennen in Squaw Valley seit 1969 ihren Rückstand auf Konkurrentin Worley auf 80 Punkte und hat damit beim Finale in Aspen noch die Möglichkeit, in der Disziplinenwertung an der Französin vorbeizuziehen. "Es war ein harter Kampf. Ich bin glücklich, dass ich immer noch eine kleine Chance auf die Kugel habe. Dafür habe ich gekämpft", sagte Shiffrin.

Durch den Ausfall von Abfahrtsweltmeisterin Ilka Stuhec aus Slowenien hat Shiffrin ihren ersten Sieg im Gesamtweltcup dagegen fast sicher: In den Slalom am Samstag sowie die vier Rennen beim Weltcup-Finale geht sie mit einem Vorsprung von 278 Punkten. Die Amerikanerin steht damit als Nachfolgerin von Lara Gut praktisch fest.