Sturz bei Rodel-Weltcup Russin Demtschenko erleidet Schädelhirntrauma

Das Weltcup-Rennen im Rodeln am Königssee in Bayern ist von einem schweren Sturz überschattet worden. Die russische Starterin Viktoria Demtschenko schleuderte im ersten Lauf von ihrem Schlitten, prallte mit ihrem Helm auf die Strecke.

Bewusstlos war Demtschenko danach durch die Eisrinne gerutscht - und mit dem Kopf ein weiteres Mal gegen Strecke geprallt. Sanitäter kümmerten sich um die Russin, trugen sie mit einer Trage von der Strecke und brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die 23-jährige Tochter vom ehemaligen Rennrodler Albert Demtschenko erlitt ein Schädelhirntrauma, teilte der Rennarzt Dr. Andreas Leidinger mit. "Sie war zu jeder Zeit kreislaufstabil", sagte er.

Der Unfall hatte sich in einem der schnellsten Abschnitte der Bahn ereignet. Demtschenkos Sturz war nicht der einzige am Königssee. Auch ihre Teamkollegin Jekaterina Baturina und die Österreicherin Birgit Platzer verloren bei starkem Schneefall die Kontrolle über ihre Schlitten, blieben dabei aber unverletzt.

Doppelsieg im Doppelsitzer

Glauben die Rodel-Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt nach dem Sieg von Team Eggert/Benecken am Königssee noch an den Gesamtweltcup-Sieg? #ZDFwintersport pic.twitter.com/kjpNHN8JUK — ZDF Sport (@ZDFsport) 5. Januar 2019

Vor dem Rennen der Frauen hatten Toni Eggert und Sascha Becken das Rennen der Rodel-Doppelsitzer gewonnen. Das Duo verwies die Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt mit gut drei Zehntelsekunden Vorsprung auf Platz zwei. Durch den Erfolg bauten sie den Vorsprung im Weltcup auf nun 109 Punkte auf Wendl und Art aus.

Eggert und Becken gewannen das erste Mal gegen Wendl und Art auf deren Heimstrecke am Königssee. Seit Januar 2010 hatten die Olympiasieger von Sotschi und Pyeongchang jedes Rennen auf der Strecke gewonnen. "Wir waren uns nie sicher, ob es in unserer Karriere überhaupt möglich ist, die beiden hier am Königssee zu schlagen", sagte Eggert. "Aber heute hat vieles gepasst."