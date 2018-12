Rodlerin Julia Taubitz hat in Calgary/Kanada ihren ersten Weltcup-Erfolg eingefahren und den Siegeszug der deutschen Athletinnen fortgesetzt. Die 22-Jährige setzte sich nach drei zweiten Plätzen in Folge erstmals gegen Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (+0,104 Sekunden) durch, die im bisherigen Saisonverlauf noch ungeschlagen gewesen war. Platz drei auf der Olympiabahn von 1988 ging an die Kanadierin Kimberley McRae (+0,477).

AP Natalie Geisenberger, Julia Taubitz und Kimberley McRae (v.l.n.r.)

In der abschließenden Teamstaffel durfte Taubitz erneut jubeln. Gemeinsam mit dem zweimaligen Einer-Olympiasieger Felix Loch sowie den Doppelsitzer-Olympiasiegern Tobias Wendl und Tobias Arlt bescherte sie dem deutschen Team den Sieg vor den USA (+0,269) und Österreich (+0,370).

"Saugeil. Dass das hier passiert, hätte ich nie gedacht", sagte Taubitz nach dem Damen-Rennen. Die unterlegene Geisenberger sagte: "Sie ist so oft Zweite geworden, da hat sie es sich verdient."

Im Gesamtweltcup verteidigte Geisenberger ihre Führung und liegt mit 385 Punkten nun 30 Zähler vor Taubitz.