Rodeln Eggert und Benecken gewinnen Gesamtweltcup

Toni Eggert und Sascha Benecken haben vorzeitig den Gesamtweltcup im Rodel-Doppelsitzer gewonnen. Durch ihren Sieg beim vorletzten Saisonrennen in Pyeongchang ist den Thüringern die Kristallkugel nicht mehr zu nehmen. Für Eggert und Benecken, die Ende Januar auch Weltmeister geworden waren, war es der achte Erfolg im elften Saisonrennen.

"Es gibt zwei große Dinge, die man im Jahr gewinnen kann - die WM und den Gesamtweltcup. Beides wurde dieses Jahr an uns vergeben, darum sind wir super glücklich", sagte Benecken im Anschluss der ARD.

Ein Jahr vor den Winterspielen in Südkorea fuhren die deutschen Rodler auf der neuen Olympiabahn im Alpensia Sliding Centre einen Dreifach-Triumph ein. Eggert und Benecken siegten vor Tobias Wendl und Tobias Arlt. Robin Geueke und David Gamm wurden Dritte. Auch in der Weltcup-Gesamtwertung werden die drei deutschen Schlitten am Ende ganz oben stehen.

"Wir hatten diese Saison sechs sehr starke Fahrer. Darauf können wir für die nächsten Jahre aufbauen", sagte Bundestrainer Norbert Loch. Das letzte Rennen der Saison findet am kommenden Wochenende im sächsischen Altenberg statt.